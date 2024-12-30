趙文宗：左翼理論已淪為「假大空」？ 由特朗普再當選美國總統說起

是次失敗可拆分為兩點討論：一是左翼，一是精英。我先談左翼思想陣營面對的問題。

以管制AI為例：左翼與群眾的距離

哲學家齊澤克早就說明：8年前特朗普當選總統就是一個警號，提醒左翼陣營須反思（註1）。可惜，拜登4年前勝選，加上美國經濟規模更大、就業機會增加，左翼便開始自爽，假設特朗普上次當選只是特例、意外。他們有所不知，基層大眾只感到高通脹的苦痛（註2），及見到左翼思想建造所謂的「社會進步」徹底打碎基層舒適帶，例如性別自決多元（自稱什麼性別都可以）對傳統道德生命觀的淨盡破壞；他們渴望回歸以往有例可循的安穩安全。引用哲學家Bergson的語言，當下左翼理論並不準繩（precise），也就是太離地、不接地氣（Bergson，頁9至10）。

以AI（人工智能）政策為例。演算法萬能，而我們又不自覺把個人資料餵送給大資本企業，以換取日常方便及玩樂快感（大家用付款App、旅行App及手機遊戲之前有看清資料收集細則嗎？），加上AI可以自學，結果就是AI的工作愈來愈精準、大家愈來愈依賴AI，政府甚至要按照AI運算結果制訂公共政策（例如新冠疫情期間，AI便「指令」政府如何精確預計疫情高峰；Nowotny，頁7、22）。

雖然，當下AI仍無可能進化至取代人類——AI現時不能想像、缺乏情感，然而左翼都認為，政府需盡早規管AI，以免跨國超級企業濫用AI於反人文價值活動（例如侵犯私隱、政府過分監控人民）；政府亦應保證人人不分階層都可公平使用科技。

左翼以上看似合情合理的論據，卻並不為全體人民照單全收。今年8月，加州州議會通過一條管控AI的新法例。該法例要求科技公司為AI造成的損失負責，及科技公司加入「關機」功能，以減少AI失控造成的損害。9月，加州州長紐森否決該法例。大家會以為加州州長的決定是因為大公司的壓力——不全然是，起碼8月富豪馬斯克就曾公開支持該法例。（注意：7月馬斯克已開始支持特朗普。）

為什麼一條「合情合理」、為人類着想的新法不受所有人支持？問題不是資本主義體制偏幫企業、縱容科技無限制發展，甚至政治立場的差異（加州州長屬民主黨，共和黨AI政策偏寬鬆），而是左翼思想與基層群眾的生活價值觀有嚴重分歧——前者以為，以人為本、保障私隱非常重要，基層群眾卻更重視、享受方便和快捷的服務。所以，基層群眾相信新法例會窒礙科技發展、降低生活質素。

對此觀點，左翼陣營亦有即時回應。學者張君玫早就指出科技已對生命「殖民」，並為人類建造「現實」（張君玫，頁8、88）：過去，性別天生不變，現時性別重置已不再新奇，是我們無從選擇的現實。

當科技已與身體結合、無分彼此（人工心、義肢已面世多時），手機、雲科技又已是人類不可或缺的「大腦」一部分，一個不再純粹重視身體（如皮膚、年紀、性別）的主體——後人類（posthuman）——已應運而生。AI已與人類平起平坐，不再任由人類差遣。換言之，以自然而生的人類為本位的世界觀，已經開始過氣；再以傳統人文關懷為基礎的政策及法律，不再全然適用、毫無破綻。

新問題又來了：左翼陣營如何以「後人類」角度制訂管治AI的政策及法規，仍是一個未知數。而對基層來說，「後人類」理論只是紙上談兵。

有分眾沒大眾 精英怎取得大多數人支持？

這部分討論，將焦點放在（左翼）精英自製困境。

今年選戰令左翼精英迷惑的另一點是：分明他們已清晰指出特朗普陣營的政策只會帶來衰退（狂加關稅只會帶來物價飈升，工廠遷到美國可能使成本高漲），而且左翼理論肯定可以建立更公平、更公義的未來，為什麼大眾還是選擇回歸特朗普宣傳的傳統舒適帶呢？

原因是：既然左翼精英相信人類主體多元多重、變化不定，那此刻，要在一指定時空內，爭取絕大多數基層群眾選民支持，根本就無必勝魔法。

2016年英國舉行脫歐公投，所有國內精英都表明脫歐會影響英國經濟規模及國家安全。美國當時的總統奧巴馬清楚說明，脫歐會影響英國國際地位。左翼甚至表明：歐盟就是試驗跨文化、跨國家公民身分的場地。當時精英相信年輕人、城市人會明白以上觀點，結局是52%投票者支持脫歐（註3）。大部分基層大眾就是只感受到全球化及移民增加帶來的壞處，就是要教訓一下「貶低」他們感覺的精英。他們不重視精英提倡的價值觀，但觀點不同沒有錯。大眾就是無限制分化，差異才是真理。精英（不論是否左翼）若還企圖硬要基層大眾完全接受「一套」「正確」思想的話，根本就是緣木求魚。

左翼精英十分清楚不同族群有不同考慮，所謂「正確」、「適合」沒有普世標準。但他們又想自己政策得到大部分民眾支持——這種忽視矛盾的堅持，只會令左翼精英陷入自縛手足的兩難局面。情况猶如我同事面對的困境：

她是一個地方機構的小領導，一天老闆問她，如何加強機構的服務國際化。我同事說，不如先從多委任外國專家做顧問開始。老闆說：我和同事外文不好，不想與「老外」溝通。我同事於是直說：「不願與『老外』交流，又要國際化？那就不如專注做好本業，不國際化咯。」

同理，既然左翼精英着重差異，那就請他們不要尋求大眾統一支持。

必須承認：特朗普謊話一大堆。但他一句詰問「大家生活是否比4年前好」，就說到基層的心坎。他的目的就是要統一大眾。左翼精英侃侃而談；對基層群眾而言，只是「畫大餅」。問題不是「如何用簡單日常語言解釋複雜理論並快速回應基層大眾問題」，更不是「先解決基層生活需求」，而是左翼精英必須對自己坦白——如果要深信差異永存，那就根本無可能發展、整合單一一套說服群眾的堂皇敘事（grand narrative）。循「獲取絕大多數授權，然後落實批判理論」，可能只是一個不切實際的一廂情願。

與其盼大眾改變 左翼不如先自省迷思

說白一點：不是特朗普贏了選舉，是左翼精英被自己擊敗。那，左翼精英如何走下去？眾所皆知，循規蹈矩不思進取，就是「躺平」、就是舒服；反省甚至改變已有思路，痛苦之餘更需要強大心理能量。當然，左翼精英可以嘗試竭力「谷大」基層群眾的心理能量，鼓勵他們改變心態，自我反省、批判。可是，反省批判未必帶來進步、改善——人人說我太認真太煩人，於是我反省、自我批評；結果我覺得「超認真沒錯」，「不能接受超認真的人就是兒戲，犯錯的是他們。」也就是說，反省可以造成更加故步自封。

左翼精英與其做「人類家長」，花盡心思力氣叫人按理論進化，那就倒不如先謙卑地、忍痛地改變自己，反思如何（甚至有否可能）在民主本位政制霸權中生存發聲，不被自我邊緣化。

註1："Slavoj Žižek: Trump's rise is a symptom of a dark and subtle force", Big Think, Oct 24 2018.

註2："Team Biden's economic reformers deserve another four years – no matter who wins", The New Statesman, Oct 24 2024.

註3：Jeremy Shapiro, "Brexit was a rejection of Britain's governing elite. Too bad the elites were right.", European Council on Foreign Relations, 29 Jun 2016.

參考書目：

（1）Helga Nowotny《未來的錯覺》，香港：香港中文大學，2023年

（2）張君玫《後殖民的賽伯格》，新北：群學，2016年

（3）Bergson, Henri, The Creative Mind. New York: Greenwood. 1968.

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]