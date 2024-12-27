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胡汶軒

胡汶軒：給予政策優待 助招頂尖人才

【明報文章】2017年諮詢公司麥肯錫發表《吸引及留住合適人才》報告（Attracting and retaining the right talent），開宗明義便提到頂尖人才對產業發展的關鍵性。該報告引述學術研究結果，指出頂尖人才帶來的生產力比一般人力高4倍；而在信息及交互密集型工作中，例如產品經理和軟件開發人員等，頂尖人才的生產力更可以比一般人高8倍。

除了企業層次，頂尖人才的加盟對一個區域或國家發展的效果更為明顯。2017年一批內地學者發表的研究文章（註），提及人才群體的規模和品質決定了區域創新體系的效率，而頂尖人才已成為一個地區乃至國家發展的基本決定性因素之一。

故此我們不但要吸引人才，更要將吸引「頂尖」人才視為第一要務。值得肯定的是，特區政府已在引才政策上有很多新突破，正如政務司長陳國基提到要推出吸引「全球頂級戰略科學家和科技領軍人才來港的政策」。這是前所未見的表述，與筆者的理念是同出一轍。

人才與頂尖人才 要有更明顯政策區別

今年施政報告發表前，勞福局向立法會提交了〈人才入境計劃的推行情况及檢討〉文件，當中臚列了7項現行人才入境計劃，顯示共有197,314名人才獲批來港。在這近20萬獲批個案中，有7.5萬人（即逾三分之一）是透過一般就業政策和輸入內地人才計劃來港，屬於具備香港所需而缺乏的特別技能人士，他們將獲准以僱傭身分逗留36個月。另外的三分之一是源自高才通計劃，共約7萬人，當中以B類申請者即本科畢業於合資格院校而已有至少3年工作經驗者，他們將獲允許在港逗留24個月。至於最後的三分之一，則是源自吸引桌球手奧蘇利雲來港定居的優秀人才入境計劃（他們將獲准逗留5年），以及非本地畢業生留港／回港就業安排、科技人才入境計劃、輸入中國籍香港永久居民第二代計劃。

綜上可見，不同計劃的申請人，除了逗留時間有明顯差別以外，其他待遇幾乎如出一轍，政府並未向頂尖人才提供充分的特殊待遇，從而體現頂尖人才的優越性。長此下去，香港更可能成為國際人才集聚高地，而非國際高端人才集聚高地。

珠海重慶對頂尖人才有特殊待遇

珠海向人才提供的「英才卡」設A、B卡兩個層次，分別給予高層次人才與《珠海市人才分類目錄》內的4類人才。A卡和B卡人才均能享受免費法律諮詢、在商業銀行服務網點享受貴賓服務、子女參加中考享有本地戶籍學生同等待遇。

這一系列政策優待，本已非常多元化，照顧了人才在珠海生活的方方面面。為體現對頂尖人才的特別關愛，A卡人才更可以享有珠海機場和客運碼頭貴賓廳服務、免費健康體檢和優先入住高級病房、創新創業項目優先投資支持等額外優待。

除了物質上的生活支援之外，內地政府對人才的優待亦呈現在各方面的流程和政策便利。2023年重慶發布《關於落實外籍「高精尖缺」人才認定標準試點工作的通知》，為認定的人才提供「綠色通道」和「容缺受理」兩方面優待：

「綠色通道」是指相關引才崗位如無現存空缺，可申報特設崗位來引進人才；而引才數量和年齡都可適度放寬、靈活設置。

「容缺受理」則指，若申請人提交的文件有欠缺或存在瑕疵，收件和審批部門會先受理，在不影響既定審批程序的前提下容許申請人後補。簡而言之，只要政府引進頂尖人才，不同情况都「有得傾」，盡可能不因規條局限而影響結果。

引才思維 需更有革新精神

筆者建議，特區政府應廣泛參考內地一線城市的人才優待政策，制訂一套人才的「全方位支援政策包」，涵蓋日常出行、跨境旅遊及公幹、醫療服務、子女教育等各方面，以全面提升香港引才競爭力。更重要的是明確區分不同層次人才所能夠獲得的優待條件，為頂尖人才，尤其是司長提到着力引進的全球頂級戰略科學家和科技領軍人才，創造額外優越感、獲得感。舉例言之，在跨境旅遊及公幹方面，頂尖人才可用禮遇通道，並免費享用特定航空公司貴賓室；而次一層級人才則享有貴賓室餐飲禮券或折扣優惠。

筆者上述建議屬拋磚引玉，社會各界尤其是有意來港發展的頂尖人才，都可持續醞釀這方面的想法，與政府多溝通，一同集思廣益來考慮更多元化、更適用的人才優待項目。總而言之，政府的引才思維要更有革新精神，透過生活配套和政策流程的新措施、新優待，令世界各地的頂尖人才眼前一亮，將香港打造為世界首屈一指的「人才港」。

註：Zhang Z, Wang M, Tian L, Zhang W (2017) Research on the development efficiency of regional high-end talent in China: A complex network approach. PLoS ONE 12(12).

作者是中西區區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[胡汶軒]

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