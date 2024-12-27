卿淺葭：駁葉蔭聰「去軍事化」論——世界正走向另類的新軍事化

只以韓國為例推論 說服力不足

僅以韓國軍政府成功轉型，來推論世界「去軍事化」是大勢，顯然說服力不足。若說資本主義下有去軍事化的傾向，同樣荒誕。按這道理，美國早就沒有軍隊了。天下大勢不是去軍事化，而是軍事普遍化——當今世界，埃及和緬甸等國的軍隊更深入地參與公共生活；即使在許多非軍政府國家，例如伊朗和越南，軍隊也仍然擁有超然地位。

為何許多「民主」國家軍隊不鎮壓民眾？對世界警察制度史稍有了解的人都知道，警察本身就是避免出動軍隊血腥鎮壓而誕生的。愈完善的警察制度，愈能夠透過非軍事機器鎮壓。德國政治家Karl Liebknecht曾評價德國：「在經濟鬥爭中使用軍隊，對於德國並不普遍……然而，軍隊的『溫和』難道是德國國家機器特別友善公正嗎？截然相反！德國擁有強大的警察和憲兵為資本家效勞。」

在當今針對帝國主義的反對運動中，我們也可以看到警察的身影。例如法國政府對「黃背心」運動的暴力鎮壓、美國政府對「Black Lives Matter」運動的暴力鎮壓，以及孟加拉對學生運動的暴力鎮壓，都充分證明了當前仍是個軍國主義時代，尤其是「對內的軍國主義」愈演愈烈。若說當前鎮壓的血腥程度遠不及冷戰時期，那原因只是因為資本主義成本效益考量；但只要統治階級認為有必要採取血腥手段，他們就會毫不猶豫地執行，緬甸軍政府便是如此。

民主體制危機加深 軍方勢力趨強大

「民主」國家軍方在上層政治中也扮演愈來愈重要角色。於2020年美國總統大選，Mark Milley將軍等美國軍方高層就深度介入；孟加拉哈西娜（Sheikh Hasina）政府倒台後，也由軍方出面組織臨時政府。自由主義制度出現危機時，如果沒有強而有力的政黨，就必然要「資本主義私生子」——國家軍隊來收拾爛攤子。民主體制政治危機日漸加深，軍方勢力只會愈加強大，這才是真正「去軍事化」大勢——不是民主化，而是軍隊內部機制轉型為國家治理機制。

全球軍費開支連年上漲，戰爭烈度加劇，自不必多言，以色列對巴勒斯坦人的種族屠殺就震撼世界。如果說以色列未真的幹到種族滅絕的程度，不是因為以國太仁慈，而是國際壓力及其國家機器之低效，現在戰爭看似沒有兩次世界大戰慘烈，原因在戰爭形態回歸古典模式。正如資本主義封建化，戰爭也封建化。

現代全面戰爭特點是盡可能動用一切資源與敵人決一死戰，其速度快且時間短。統制經濟和大規模總動員，是發動總體戰的先決條件。然而，晚期資本主義衰落中的帝國多數失去總體戰能力，它們如同古典王國般發動掠奪戰爭，有時發動短時間繼承戰爭——這些戰爭往往因土地繼承法正統性問題而爆發。

時間長、人數少、戰線變動小、僱傭兵盛行、缺乏動員，這些都是封建晚期的歐洲戰爭，在俄烏戰爭中也能夠見到這模式。核武器戰術發展變得毫無意義。普魯士軍事家克勞塞維茨《戰爭論》寫道：要使戰爭有意義，就必須有外交目的；而外交要有意義，就必須緩解帝國內部矛盾。如此一來，現代戰爭就必然常態局部化。

資本的無聲之勢

現在的「去軍事化」只導致強權以時間換取空間，把短時間的集中破壞，變成長時間的分散破壞。俄烏、巴以戰爭都看不到結束迹象，單一戰役的死亡人數或比不上兩次世界大戰，但經濟、社會和精神損失不會少於兩次大戰。在此刻談論「去軍事化」，猶如在文化的小船上刻舟求劍，然而大勢卻是由大海決定的。

資本的大勢是如此：在自身不崩壞之前提下，它要透過破壞、再生產來達成資本累積。如哲學家Søren Mau的新書Mute Compulsion所言，這是一種無聲之勢。若如此多血淋淋的教訓都難以引起學者世界的警惕，那麼學者作為社會良心，簡直失職。革命家Rosa Luxemburg曾如此說：「糟糕的船長只能根據海面的短瞬現象來規劃航行路線，但卻不知道如何觀察天空或海底迹象來預測風暴來臨。」

作者是中國社會科學院大學碩士

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[卿淺葭]