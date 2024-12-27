江玉歡：香港2024年的困與進：展望2025年新篇章

回顧過去數年，眾多官員、專家及社交媒體KOL（意見領袖）從不同角度剖析香港，政治、經濟、社會民生等均成為研究課題。站在2024年末，我希望跳出固有概念的束縛，不局限於現實困境，來談談香港市民對這座城市的信心。

倘民眾缺明確未來預期 社會發展將受阻

從經濟學角度而言，「信心」更確切地會用「預期」來表述。預期的高低需在合理範圍，才能夠更好地推動社會發展。只有預期穩定，才會產生穩定的行為；只有在可預期的環境中，社會和經濟主體才會積極投入創造與創新活動。例如消費預期影響消費行為、就業預期左右就業行為、生育預期關乎生育行為等。換言之，若多數民眾對未來缺乏明確預期，消極情緒蔓延，那麼經濟與社會發展都將受阻。

聚焦2024年的香港，市民對未來的信心或預期，往往聚焦於切身利益相關之處。一方面是工作穩定性、投資回報、中小企業盈利與發展狀况等，這些直接關係到大多數人的收入水平，也決定着社會宏觀經濟走勢。

另一方面，以家庭和消費者為中心，物價漲跌、繳稅水平、社會福利等因素，直接影響市民的支出和消費意願。據調查數據顯示，2024年第二季度，僅29%的受訪香港消費者在過去3個月家庭收入有所增加，較去年同期下降13個百分點；在影響未來6個月家庭財政狀况的主要擔憂方面，60%受訪者擔憂日用品（例如雜貨、燃油等）通脹，57%擔心經濟衰退，53%害怕失業風險。

復蘇慢非最嚴峻問題 關鍵在如何應對

不僅消費者如此，中小企業的營商信心也持續低迷。2024年第三季渣打香港中小企領先營商指數調查結果表明，該季綜合營商指數回落4.8點，至42.5點，為2022年第三季以來最低水平。當中五大分項指數全線下跌，「環球經濟」、「盈利表現」及「營業狀况」跌幅尤為顯著。這些因素直接影響市民信心乃至整體社會氛圍。

必須承認，疫情之後，香港的恢復速度未達預期。儘管2024年香港維持了一定經濟增長，但受全球經濟不確定性、高息環境及本地消費市場疲軟等諸多因素影響，經濟復蘇步伐緩慢。緩慢並非最嚴峻的問題；關鍵在於，認識到這些現實情况後，我們該如何應對。2025年特區政府財政預算案，是否應給出更明確的回應？

提振信心 或可更有效助經濟發展

因此就當前形勢而言，對於香港2025年願景，毋須過多華麗辭藻，只要讓市民生活切實改善、錢包鼓起來，便勝過千言萬語。當前，政府出台了一系列以投資為重點的財政政策，雖然對本地經濟刺激較為直接、財富流動更為顯著，惟對消費這一經濟薄弱環節的作用見效較慢。

所以，政府在制訂政策時，不妨考慮在未來一年着重實施直接提升家庭信心與支出的措施，或許能夠更有效推動經濟發展。此外，增強本地中小企業信心也是關鍵環節，關鍵在於改善商業環境，並確保政策穩定連貫。

在中國內地，「信心」一詞曾於2008年成為焦點。當時金融海嘯來襲，中國沿海出現外貿工廠「倒閉潮」。中國時任總理溫家寶在紐約一次演講中表示：「在經濟困難面前，信心比黃金和貨幣更重要。」這一言論給當時社會帶來了對未來的期望；與此同時，更為關鍵的是國家經濟政策和貨幣政策的有力支撐。也就是說，政府在認清現實的同時，應及時表態並出台相關舉措，多管齊下穩定市民和市場信心。尤其香港作為國際化大都市，只有自身發展方向明確、信心堅定，才能夠更好地吸引外資，進一步拓展國際市場。

舊歲磨礪 皆是新春序章

2024年對香港而言，是充滿挑戰與機遇、變化與發展的一年。這一年裏，我們開始意識到「改革」的必要，深知腳踏實地、實事求是的重要，也更加明白香港的價值在於其獨特性，包括國家政策和一國兩制制度的獨特優勢、地理位置的優越性，以及歷史文化的獨一無二，這些共同鑄就了今日的香港。

展望2025年，我們仍需更充沛的信心——舊歲的磨礪，皆是新春的序章。新的一年，讓我們以堅定的信念和無畏勇氣，告別過往的艱辛，迎接全新機遇。筆者相信在全體香港市民的共同努力下，香港必將續寫繁榮。

作者是立法會議員

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[江玉歡]