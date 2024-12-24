歐陽五：警惕美國的「道德綁架」

這一表態難免令筆者想到美國前總統奧巴馬執政時期，美國戰略界一直影影綽綽地慫恿美中兩國以「G2」名義「共治天下」。彼時，中國堪堪坐穩世界第二大經濟體，美方也亟需中方在應對全球金融風暴、全球氣候變化等世界性的挑戰上合作。可以說，當時中美關係頗有一段「合作蜜月期」。但在這段「蜜月期」背後，也正是在奧巴馬執政後期，美國提出了「亞太再平衡」戰略。顯然，美國將重心轉向亞太的核心，就是不能容中國「坐大」。此後，特朗普、拜登兩屆政府的印太戰略，正是在此基礎上進一步拓展。

特朗普願與華並肩？ 從其言行見端倪

幸而，當時中國並未吞下「G2」這顆糖衣炮彈。雖然中國展現出大國擔當，例如在應對全球金融危機這一問題上出力甚多，也正是中美談判促使《巴黎協定》最終簽署，為全人類共同應對氣候變化挑戰達成劃時代的里程碑，但中國保持了戰略清醒，並未陷入「與美國共治天下」的幻夢。

回到當下，為什麼特朗普會提出「中美一起解決世界所有問題」呢？須知，正是在他執掌白宮的第一個任期，美國與中國徹底撕破臉，一把掀開科技戰、貿易戰等序幕。將中國視為美國頭號競爭對手的特朗普，會樂意與中國攜手並肩？

其實，從之前8年特朗普的言行中可窺見端倪。對經貿關係，特朗普傾向雙邊談判，對WTO（世貿組織）等多邊機制頗為詬病；對地緣政治，特朗普宣稱可迅速結束俄烏衝突、巴以衝突，令美國盡快從亂局中抽身；對於應對氣候變化等全球性的挑戰，特朗普嗤之以鼻，以「退群」了之……

簡單講，對二戰之後美國主導建立的全球秩序，特朗普及其擁躉認為美國付出良多，惟回報仍不夠豐厚，並且還令中國等國家受益，威脅到美國的霸主地位。所以，特朗普要求北約盟友大幅提高國防開支，要求台灣「付保護費」，在經貿上動輒以關稅要脅，要求歐盟、中國等大幅「買美國貨」……從特朗普曾經宣布美國退出《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）、《巴黎協定》、聯合國教科文組織、聯合國人權理事會、世界衛生組織等一系列動作來看，這個「交易大師」認為美國承擔的國際義務是一筆不划算的「交易」，美國被佔了便宜，所以才想要「卸膊」。

中國量力而行盡力而為

特朗普提出「中國和美國可以一起解決世界上所有問題」，看似積極的表態，可能是一種與中國談判的要價，畢竟除了此前的各種恫嚇，懷柔也是手段之一。但從中亦可以看出，特朗普並不寄望聯合國等多邊機制來解決世界面對的問題。秉持「美國利益優先」的他，對「大國胸懷、視野、擔當」也不怎麼感興趣。說穿了，美國在全世界惹了一堆麻煩，卻指望拉中國「孭鑊」。

早在特朗普第一任期接連「退群」之時，不少西方主流媒體就感嘆，中國將趁機佔領美國留下的領導力真空。其實從2013年至今，中國的「一帶一路」倡議、人類命運共同體理念、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等，既是為世界提供共贏的國際公共產品，也是按自身節奏，獨立自主而為之。當今世界正進入一個新的地緣政治時代，全球領導力競爭勢將加劇，中國該如何做到「大國應有的樣子」？無他，量力而行、盡力而為矣。

作者是時事評論員

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[歐陽五]