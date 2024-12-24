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Emil Avdaliani

Emil Avdaliani：俄羅斯面對的敘利亞兩難困境

【明報文章】在有關俄羅斯於敘利亞之軍事存在（military presence）的談判中，俄羅斯於該國的位置懸而未決。無論最終決定如何，莫斯科都必須建立一種與過去阿薩德政權完全不同的新型關係。

俄羅斯一直長期深度參與支持阿薩德政權的統治，而就後者倒台（可以說是最重要的事件），俄方仍沒有做出有意義的政治反應。當伊朗對所發生的事情做出了自己的闡釋，俄羅斯的膽怯停頓（timid pause），予人印象是克里姆林宮對沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham, HTS）迅速接管敘利亞感到驚訝和不確定。

敘利亞變天 俄缺乏反應

不過這種缺乏反應的情况，也暴露了莫斯科的更深層不安。俄羅斯最親密盟友的倒台，顯示了俄國在預見反對派即將發動的攻勢規模上，是如何的準備不足；或者，如果俄方知道有關情况，但他們似乎無法也不願意幫助巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）。不管怎樣，造成這種想法的根本原因，是自2022年2月之後俄國對烏克蘭戰爭的極度全神貫注。俄國在敘利亞之影響力的崩潰，在某程度上應該被視為一個骨牌過程的延續——此過程始於2023年，俄國從阿塞拜疆境內的前亞美尼亞飛地納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）撤軍。

反對派在敘利亞的勝利，對俄而言也涉及意識形態上的失敗。無論在其周邊地區或相對遙遠的地方（就像俄國干涉敘利亞），莫斯科一直將自身描繪成對抗民眾革命的鬥士及政治穩定的保證人——這是重要的，因為俄羅斯如今會發現難以將自己描繪為在中東的可靠強權。此看法是確定無疑：與烏克蘭的戰爭即將踏入第四個年頭，俄國的力量已經過度延伸。

俄羅斯的區域競爭對手土耳其，尤其意識到這一點。儘管從貿易到安全事務安排，從黑海到南高加索到敘利亞本身，兩國時常被視為已經足夠密切，但這並沒有消除安卡拉對於某程度上遭俄羅斯人圍住的內在不安：在黑海，2014年克里米亞被吞併及2022年發生的戰爭；自2015年起在敘利亞；加上在亞美尼亞與土耳其邊界的俄羅斯部隊。俄土兩國關係還有其他積累的分歧：從美國對土耳其施加制裁壓力導致的銀行支付問題，到克宮不滿土耳其向基輔供應「旗手」（Bayraktar）無人機。因此，在敘利亞發生利益衝突，只是時間問題。

阿薩德家族倒台，也意味着俄國可能會減少在更廣泛中東地區的參與——當莫斯科與伊朗之「抵抗軸心」（Axis of Resistance；一個遍佈中東的民兵組織網絡）擴展關係時，情况尤其如此。事實上於過去一年左右，可以看到莫斯科與胡塞武裝組織、真主黨的關係有重大上升。而俄國與伊朗擴大結盟關係，在其中發揮了作用：它使莫斯科得以轉移西方對烏克蘭的注意。然而，現在要做到這一點將極為困難，因為伊朗須透過改造「抵抗軸心」成為一個更溫和、更聚焦於伊拉克的網絡，來重組其力量。

俄只能務實對待敘國新政權

惟迄今為止，巴沙爾的失敗對俄國來說，似乎不像對伊朗那樣具災難性。俄國在敘利亞的基地似乎繼續照常運作。各種未經證實的報道指出，俄國已經與大馬士革新統治者接觸，而後者對於莫斯科保留其主要資產的想法開了綠燈。此外，俄軍正撤離敘利亞其他地區（主要是在拉卡(Raqqa)郊區的Ain Issa和Tel Al-Samn基地），特別是北部地區，並遷移到赫梅敏（Hmeimim）空軍基地和塔爾圖斯（Tartus）海軍基地所在的海濱。不過，有其他報道指俄羅斯可能在一個月內完全撤出其基地。

俄羅斯對敘利亞新領導層的態度，將會是務實的。事實上莫斯科無法選擇不同方式，明確的敵意只會令俄方在敘利亞本已脆弱的位置更為複雜；甚至以關閉敘國海岸線軍事基地的形式，來確定俄羅斯在可預見未來中於敘利亞的位置。相反，莫斯科必須實事求是，無論其軍事特遣隊的命運如何，都需透過與新領導層建立密切聯繫，為營造未來良性關係提出理由。

莫斯科的取態，可以比作它對2021年美國突然且相當混亂地從阿富汗撤軍後就阿富汗局勢的評估：與塔利班的膽怯接觸（timid contacts），最終變為更加主動的商業交往，繼而最終使該組織暫不被列為恐怖主義實體（terrorist entity）。類似的「先觀望，後積極接觸」模式，可以在敘利亞案例中複製。

如今，拒絕與敘利亞新政權溝通，可能會刺激大馬士革的政治力量跟以色列或美國開展更密切接觸，而這對俄方利益來說可能是災難性的。現在有機會與許多這些政治力量建立有效對話，從而打造互利關係。莫斯科相信，鑑於其他大國和區域角色已明確表示需要與HTS接觸，故現在就應採取這一舉措。

俄國挽救處境的可能途徑

莫斯科的首要步驟之一，可以是集合敘利亞所有反對派舉行第一次會議，包括軍事、政治、伊斯蘭和民間各界代表；它有過與巴勒斯坦各敵對派別打交道的經驗。另一個舉措，可以包括提供人道主義援助和參與重建敘利亞基礎設施。還有，一個不大具體但仍然重要的動作，可以是莫斯科承諾對聯合國及其他組織提供支持。此外，HTS也需要俄羅斯——後者可以向大馬士革新統治者提供其殷切需要的國際正當性（international legitimacy）。再者，鑑於HTS並非在美國的地緣政治計劃裏，它可能會視俄國為潛在的平衡者（potential balancer），以抗衡美國及其庫爾德人盟友在敘利亞的影響力。

巴沙爾倒台後，俄羅斯在敘利亞和更廣泛中東地區的位置，同時面對着不確定性和徹底的危險。儘管有挽救其處境的一些途徑，惟即使是在最理想情境裏，莫斯科的位置也會跟它2022年入侵烏克蘭之前的高峰相形見絀。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]

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