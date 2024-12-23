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梁敬國

梁敬國：欠薪止於智者

【明報文章】今年7月以來，建造業欠薪愈發嚴峻，初步統計受影響工友超過2000人，涉及金額累計更逾3億元。令人不禁質問：為何欠薪問題仍無法根治？工友又該如何保障自身權益？

欠薪問題的根源，確實與當前經濟環境和地產市道低迷有關。一些無良僱主沒好好管理現金流，便以各種藉口拖欠工友薪金。面對這種情况，社會各界紛紛呼籲政府及業界推出有效措施保障工友權益。

然而在關注外部因素的同時，我們必須反思：工友自身是否也有責任？又會否在不知不覺間助長此類不良現象發生？

口頭協議：工友權益的隱形陷阱

根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期最後一天完結時即到期支付薪金，不得遲於工資期屆滿後7天；若僱主故意遲付工資，即屬違法，最高可罰款35萬元及監禁3年。然而在實際情况中，不少工友或因教育水平有限，或對相關法例缺乏認識，往往只與分包商達成口頭合約，並無簽訂任何僱傭合約下便開工。這種做法看似簡便，亦非常普遍，卻隱藏巨大風險：一旦出現欠薪，工友往往難以提供有效證據，追討權益就變得非常困難。

更令人遺憾的是，一些工友在工資期屆滿後7天並無及時向勞工處舉報，而是選擇容忍與等待。「拍膊頭，捱義氣」不僅無法保障自身權益，反而助長欠薪陋習蔓延。不少無良僱主正正利用工友這種心態，更加肆無忌憚繼續拖欠薪金。

當然，造成欠薪的根源在於業界陋習和缺乏有效監管，惟工友自身也要承擔一定責任。簽訂正式僱傭合約、及時向勞工處舉報欠薪，不僅能夠保障個人權益，也是對自身勞動價值的尊重。倘連工友都不積極捍衛合法權益，即使政府制定再多法例、司法制度再完善、承建商如何全面配合，也是無法從根本遏止這種不良現象。

要解決建造業欠薪問題，除政府加強監管和執法力度，更需要提升工友的法律意識。政府和相關機構應加強法律教育，令工友了解簽訂書面僱傭合約的重要，以及在遇到欠薪問題時如何依法維權。同時，工友也應明白只有通過法律途徑，才能夠避免淪為欠薪受害者。

使用「收取工資確認書」保權益

為進一步保障工友及承建商權益、減少薪酬爭議並提升行業形象，香港建造商會早前向全體會員公司發布具法律效力的「收妥全數薪金款項確認書」表格，呼籲它們要求旗下分包商全面採用，以協助工友確認已收到全部薪金，包括工資、獎金、津貼等，避免日後發生糾紛，並讓會員公司有系統地記錄旗下工地工友的薪酬發放資料，提高運作效率。

同時，亦要向工友廣泛宣傳，使他們了解簽署確認書的意義和作用，包括詳細說明工資計算方式及發放時間等，讓工友清晰認知自身權益，以獲合理保障。通過大家共同實行上述措施，將能夠有效推動建造業工資支付方式更趨透明化和規範化，減少欠薪和不必要爭議。

誠信是任何合約的基石。法律對建造業付款流程訂定嚴格標準和規定，承建商會定期主動與分包商溝通，解決付款過程中可能出現的問題。個別延付情况確實存在，惟往往涉及複雜原因，例如業主延遲付款、工程變更導致額外成本或合約條款爭議等。我們鼓勵所有承建商繼續遵循這些高標準，以維護行業整體聲譽。

誠然，為保障工友合法權益，即使在分包商違約的情况下，承建商也會先行墊付工友工資，但這無疑增加承建商的財政壓力。「忍字頭上一把刀」，筆者再次呼籲所有工友對欠薪「零容忍」，及時行使法律賦予的權利，在工資期滿後7天向勞工處舉報，以遏制不良現象，維護自身權益。只有這樣，才能夠令「有汗出、有糧出」成為行業常態，讓工友的勞動價值獲得真正尊重。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

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