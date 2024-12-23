李越民、趙永佳、韋柔安：我們需要怎樣的小學人文科、怎樣的人文科教師

定位：課程文件對小學人文科的期望

教育局於今年發布的《小學教育課程指引》中，在原來2022年《小學教育課程指引（試行版）》基礎上，加入闡明人文科的源起：「人文科配合國家提出的愛國主義教育的方向，讓學生進一步了解國家的歷史文化底蘊及迅速發展，從小明白內地與香港的緊密關係，共同傳承中華民族精神，為國家和社會的福祉作出貢獻。」而具體施行方法是「建基現行常識科課程，當中絕大部分內容重整源自現有常識科課題，並增潤中華文化、國史及國家地理等元素，與時並進，有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身分認同，以落實愛國主義教育」。

可見在新開設的課程當中，除了本來常識科課程有關的健康生活、環境保育、公民參與及社會共融、全球化與資訊素養等共通能力和價值觀培育的學習目標，得以完整地保留及過渡，同時強化本來常識科與國家相關課程的內容及學習焦點。

雖然其他細部資訊尚未公布，但可預見將承襲常識科重視共通技能和培養正面價值觀的教學理念。例如2017年《小學常識科課程指引》強調：「教師不宜偏重知識內容的學習，以釋放更多學習空間，讓學生發展技能和培養正面的價值觀。」

常識科學習本來就不應該是僅僅記誦知識，而是透過具體課題的學習，培養正確價值觀與態度、明辨思考及解難能力等。面對新的人文科，尤其面對中華文化的博大精深時，更要放好焦點在價值觀教育與共通能力教育上，避免落入恒河沙數的文化知識記誦，反而不利達至課程目標。今年11月25日《明報》有關呈分試的報道訪問了一名小六生，他說「（在溫習眾多科目中）最辛苦考常識科要不斷記東西」（註）。這種情况正是我們希望藉新課程的設置作改善，讓學生能夠在學習中得到真正的理解和能力，而不僅是記憶大量知識。

新人文科課程的師訓展望

要實現新人文科課程目標與理念，教育大學將於2025/26學年推出「社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士」雙學位課程。我們的師訓課程希望在保留傳統的課室教學訓練與到校實習的同時，更增強師訓學生自身在設計校外體驗式學習的能力，透過深度參與的學習過程，帶領學生培養正面價值觀及共通能力。

2024年《小學教育課程指引》指出：「學習不再局限於課堂內，他們（學生）有更多機會走出課室進行參觀活動、到內地考察交流、各類比賽、校內活動、才藝表演和服務學習，有助他們增加生活體驗、拓寬視野及發展不同潛能。」我們期望這群學生是將來引領小學生參觀歷史建築、考察社區設施、到本地及內地交流的新力軍，讓未來的小學生能夠在課室之外的體驗中學習與成長。

社會學與社區研究：人文科師訓的天然伙伴

因此，我們的課程不僅需要強調教師在課堂內外的教學能力，還要在知識整合與應用方面提供堅實支持。

人文科框架提出6個學習範疇，即（1）健康與生活、（2）環境與生活、（3）理財與經濟、（4）社會與公民、（5）國家與我、（6）世界與我。若以此為基礎來思考人文科教育定位與科目性質，未來人文科教師固然要對這些來自不同板塊的知識均有所涉獵，但若沒有任何學科作整合，學生在不同範疇東讀一些、西讀一些，對建構知識脈絡並不理想。因此，我們認為始終需要一門學術科目視角作連結，讓人文科師訓在知識層面有學科基礎（disciplinary foundation）。

社會學與社區研究，正好是一門能夠貫通不同知識領域的科目。通過社會學視角，各學習範疇得以形成系統性的連結。例如探討環境議題時，教師可引導學生從個人生活習慣延伸至社區環保意識，再擴展到國家環境政策，最後連結到全球氣候變化的討論，形成完整的知識脈絡。當然，人文科教師不需要直接教授社會學，但透過學習這門學科，他們將能夠更有效整合並運用自己的知識網絡。

從學生職涯發展角度來看，雙學位的課程設計，實為大學本科師訓課程大趨勢。現代社會鼓勵青少年多方嘗試、探究、試錯與反思，透過親身經歷找到自己的職涯乃至人生目標，而非單純依循師長安排。正如小學階段重視專題研習、內地交流活動與全方位教學體驗，大學階段也應如是。

雙學位課程支援多元生涯規劃

雙學位的設計初衷是讓學生在社會學的紮實訓練中，掌握社會運作機制，認識個人與社會的關係，並培養社會責任感，使他們在師訓教育中具備廣闊視野。

然而，倘學生充分探索、思考之後別有想法與未來計劃，我們有責任向他們提供選擇。這時候，社會學的訓練就可打開多元進路的大門，讓他們能審視其他職涯可能性。尤其現代職場非常重視共通能力，往往需有實習經驗，雙學位課程除了要求修讀師訓課程及搭配學科的科目，更重要是加入非學校場景的實習，同時不減少師訓必需的學校實習時數。這就是我們的信念——「同學們的未來，值得有多於一個選擇。」

面向未來的小學人文科教師培訓

回到本文最初的提問，我們相信，若希望未來小學人文科有什麼特徵，我們也要在小學人文科師訓課程有同樣特徵。當我們希望小學學生在未來人文科能有豐富而多元的學習體驗，能探究、試錯、反思，並掌握不同範疇知識的基本之餘，更藉此培訓其能力、建立屬於自己的理念與價值觀，那我們在大學師訓的一端，也需有這些特徵。希望我們設計的雙學位課程能夠不負眾望，孕育一代新的小學人文科教師。

註：〈呈分試每日溫5小時 小六生：考常識最辛苦〉，2024年11月25日《明報》

作者李越民是香港教育大學社會科學與政策研究學系講師，趙永佳是教大社會學講座教授，韋柔安是教大社會科學與政策研究學系教學助理

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[李越民、趙永佳、韋柔安]