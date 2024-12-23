姚志勝：習主席澳門講話的幾點理解

其一，緊扣習主席的兩句話「國家對香港有很高的期待」、「不斷開創一國兩制事業高質量發展新局面」，有利於深入掌握習主席多個重要講話的要點精髓，準確把握香港未來發展的任務和目標；

其二，習主席從港澳、國家和世界3個層面強調一國兩制是「好制度」，這3個「好制度」的新論述，既彰顯中央的制度自信，也突顯香港的歷史重任；

其三，習主席提出的4條原則和4點希望都適用於香港，突出反映習主席和中央高度重視港澳經濟社會發展，香港特區在一國兩制實踐新階段須更加重視拼經濟、謀發展、惠民生；

其四，貫徹三中全會精神，敢於改革創新求變，是落實習主席重要講話精神、實現新發展的關鍵。

3個「好制度」新論述

習主席在澳門會見李家超時表示，一國兩制實踐已經進入新階段，國家對香港有很高期待；習主席在澳門慶回歸大會講話中，要求開創一國兩制事業高質量發展新局面。在筆者看來，這兩句話是我們準確深入理解習主席幾個講話的重要引導。

習主席在2022年二十大報告指出：一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。習主席在澳門慶回歸大會上進一步論述說：一國兩制具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持；一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。

在這裏，習主席用3個「好制度」，在保持港澳長期繁榮穩定的基礎上，從強國建設、民族復興偉業的新高度，從世界百年未有大變局的新維度，充分肯定一國兩制的生命力、價值和意義。這是全面、系統、深入總結港澳特區在一國兩制實踐得出的重要結論，是一個新論述，進一步彰顯中央對一國兩制的制度自信和歷史自信，由此也可以感受到中央賦予香港特區為一國兩制行穩致遠所擔負的歷史重任，看到國家對香港的高度期待。

習主席在澳門慶回歸大會講話提出了4條原則和4點希望。4條原則是：要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；要維護高水平安全、推動高質量發展；要發揮獨特優勢、強化內聯外通；要弘揚核心價值、促進包容和諧。這4條原則是對港澳特區一國兩制實踐的深刻總結，是推進一國兩制行穩致遠的行動指南、科學指引。

中央期待港澳加快高質量發展

習主席的4點希望是：着力推動經濟適度多元發展、着力提升特區治理效能、着力打造更高水平對外開放平台、着力維護社會祥和穩定。4點希望雖然是對澳門提出，但同樣適用於香港。對照習主席2022年在香港的七一重要講話，當時也提出4點希望，居首是治理，其次是發展。這次澳門講話，兩者次序對調，突顯了港澳加快發展的重要性和迫切性。

事實上，無論是4條原則還是4點希望，都突出反映習主席和中央對港澳經濟社會發展與民生福祉的高度重視及深切關懷。習主席在澳門會見李家超時，明確要求全力拼經濟、謀發展；李家超在北京述職後也表示「更加要發展經濟」。當然，這裏所說的發展，不是現有經濟結構的簡單擴大再生產，而是塑造經濟新動能、新優勢所帶動的高質量發展。由此也可以看到，中央對香港特區開創一國兩制事業高質量發展新局面的期待。

還有一點值得留意的是，習主席在4條原則中，提出要在弘揚核心價值的同時，促進包容和諧、凝聚一切積極力量，畫出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。習主席在2022年七一重要講話的4點希望已指出：香港居民只要真心擁護一國兩制方針、熱愛香港這個家園、遵守《基本法》和特區法律，都是建設香港的積極力量。海納百川、求同存異、包容共濟、和諧穩定，既是香港高質量發展的必要條件，也是一國兩制圓滿成功的重要標誌。習主席的教誨，不可不銘記於心。

敢於改革創新求變是關鍵

如何才能夠做到不負習主席和中央的信任及期待？就現實來講，關鍵在於貫徹三中全會精神——敢於改革創新求變。習主席在北京會見李家超和澳門慶回歸大會的講話中，都特別談到三中全會的重要意義，並要求港澳銳意改革。比較而言，澳門的改革步伐比香港更進取，橫琴粵澳深度合作區的快速發展就是最好例證。

自今年7月中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍提出落實三中全會精神、「香港要改革」之後，香港社會引起廣泛關注和熱烈討論。李家超在澳門受到習主席接見後表示，特區政府將深化改革、守正創新、求進求變。筆者期待也相信李家超特首帶領管治團隊和社會各界，貫徹落實習主席重要講話精神，主動識變、應變、求變，把握歷史機遇，激發新活力，塑造新動能，譜寫新篇章！

作者是全國政協常委

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[姚志勝]