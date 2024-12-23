施麗珊：多元支援失業綜援人士

新建議引起網上熱議，有網民認為最應從事的兩大「無償工作」工種是清潔和送外賣，例如洗公廁、掃街洗街、倒垃圾，甚至在居住社區裏送外賣，要失業綜援受助人做厭惡性的工作就最適合。一時間，似乎「綜援不應養大懶蟲」之聲此起彼落，好不熱鬧。

無可否認，就業能夠帶動個人生活動力，亦配合社會強調自力更生的價值觀。然而新計劃是否奏效，真正針對失業綜援人士就業所需？

失業佔總綜援個案不足一成

綜援作為社會安全網，支援不同原因下收入和資產均符合資格的人申領援助，以應付基本生活所需，除了年老、永久殘疾、單親、低收入等，其中一個類別是失業者。截至今年10月，全港綜援個案有19.6萬宗，當中最主要屬年老健康欠佳等類別，失業個案則有1.6萬宗，佔整體個案不足一成（約8.3%）。根據統計處資料，過去幾年失業綜援個案亦逐步回落，由2020年1.9萬宗，逐步下跌至2023年的1.7萬宗，大概與本港疫後復常、就業市場逐步改善有關。

在現時1.6萬餘個綜援失業個案中，當中分別約5800宗屬60至64歲人士、約4900宗屬50至59歲，及約6000宗屬15至49歲。15至49歲較年輕一群，當然是公眾最為質疑的一群：「為何好人好姐、有手有腳，不工作而要依賴政府領綜援呢？」

社署自2013年起推行自力更生綜合就業援助計劃，主力協助失業綜援受助人提升受僱能力，並找到新工作或重返主流教育。當局其後於2020年4月推行就業支援服務，以個案模式向受助人提供密集輔導服務，以善用勞工處及僱員再培訓局的資源，務求增加參加者重投職場的機會。雖然當局要求營運計劃的機構最少協助至少25%個案成功就業1個月，及至少20%受助人就業3個月，可惜事與願違，最新數據均未達標（分別僅22.8%及17.9%）。箇中原因甚多，但需要仔細了解分析這些個案的失業原因。

失業個案困難重重 社會需伸援手

很多基層勞工不是山窮水盡、健康欠佳致難找工作，都不會輕易申領綜援；倘找到工作，大多立即取消。若較長時間領取綜援的，大多是患有舊患或痛症，但健康欠佳程度又不至被醫生評定為傷殘類別。再者，個別以往從事的行業前景不理想，職位減少，基層勞工礙於個人學歷或工作經驗所限而被裁員轉行，惟非一時三刻可找到合適職位，特別是部分勞工學歷和技術水平偏低，需時培訓、考牌甚至療理身體等。更甚是有受助人因個人經歷、家庭狀况，引致情緒或精神健康問題，因此在職場上屢遇挫折，令就業更困難。

除工作外，亦有少數失業綜援個案屬前學生，他們情緒低落，不少成長中曾遭同學欺凌、學業成績差、有人際關係等問題，精神受困擾，中途輟學在家，拒絕與人溝通，對升學或工作都缺信心，不知何去何從。每個個案都情况獨特，且各有困難，均要深入醫療及心理輔導跟進。當局應將個案分門別類，透過社工及其他專業人士，以個案管理模式，循多元途徑協助。

反思「有工唔做應扣綜援」價值觀

當局期望新計劃能夠提升參加者受僱能力、融入社會，減少依賴綜援。其實無償工作的宗旨、內容及跟進均十分重要，單一措施未必較現行就業計劃有效。

失業者需要的是工作或實習、培訓，以及在職培訓，更需要資源支付找工、考牌、首月上班支出等。所以新計劃的無償工作，應以在職培訓形式，令失業者可以試工或學習新崗位技能，日後遇有合適職位，僱主可立即聘用，這樣才可以幫到失業人士。對於精神健康欠佳、成長中屢遇挫折的失業失學或健康較差者，未必可參與無償工作，當局亦應酌情處理。而強行要不適合即時就業的受助人參與個別或集體無償工作，所需行政成本亦十分高，花了錢亦達不到鼓勵就業效果。

另一方面，雖然停發綜援屬現行安排，並非新事物，惟帶有強制性和懲罰性；再者，「一人不工作，全家要受罰」，若因沒參與無償工作而被扣綜援金，更是全家受累，這規定又是否合理？

領失業綜援要做無償工作，引發網民「綜援大懶蟲」的想法，令綜援者無辜被標籤成「懶人」、「社會包袱」。原本市民遇到困難求助政府救濟，屬基本權利，如今竟變成依賴政府的「大懶蟲」。政府實在需要仔細研究及釐清失業個案的背後原因，給予適切支援，亦要肯定市民得到基本社會福利保障的權利，避免失業者懼怕被貼負面標籤而卻步求助，最終可能導致更多社會悲劇。

作者是香港社區組織協會副主任

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]