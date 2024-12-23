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2024年12月23日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：石破茂何不委任安倍晉三夫人為駐美大使？ ／文：林泉忠
聞風筆動：習提新任務拓國際聯繫 建制中人倡建「心戰室」／文：李先知
施麗珊：多元支援失業綜援人士
姚志勝：習主席澳門講話的幾點理解
李越民、趙永佳、韋柔安：我們需要怎樣的小學人文科、怎樣的人文科教師
梁敬國：欠薪止於智者
筆陣：石破茂何不委任安倍晉三夫人為駐美大使？ ／文：林泉忠
【明報文章】玩政治需要智慧，玩外交同樣也需要智慧。
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筆陣：石破茂何不委任安倍晉三夫人為駐美大使？ ／文：林泉忠
聞風筆動：習提新任務拓國際聯繫 建制中人倡建「心戰室」／文：李先知
施麗珊：多元支援失業綜援人士
姚志勝：習主席澳門講話的幾點理解
李越民、趙永佳、韋柔安：我們需要怎樣的小學人文科、怎樣的人文科教師
梁敬國：欠薪止於智者
聞風筆動：習提新任務拓國際聯繫 建制中人倡建「心戰室」／文：李先知
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