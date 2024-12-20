Emil Avdaliani：「後阿薩德」的敘利亞：中東新時代

於過去兩個多星期，一個新成立的反對派同盟在敘利亞各地發動重大攻勢，奪回了受巴沙爾控制的城市。該組織由以往與「蓋達」有聯繫的伊斯蘭武裝派別「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham (HTS)）所領導，在奪取戰略重地阿勒頗、哈馬、霍姆斯之後，最終進軍大馬士革。對這個戲劇性的轉變，敘利亞人持審慎樂觀態度，儘管未來仍然不明朗。

阿薩德倒台留真空狀態

各方爭權或加劇不穩定

類似的看法，也在主要強權之間普遍存在。土耳其、伊朗、美國和俄羅斯，都在敘利亞有一定程度的影響力；於過去幾年，各方達成了某種力量平衡（balance of power）。土耳其控制了敘利亞北部的部分地區；敘國東部處於庫爾德人的掌控下；而最西北部的伊德利卜省（Idlib），則受反對派武裝力量統治。除了一些小塊地區之外，該國其餘部分由大馬士革中央政府管轄。

這種力量平衡於11月底迅速瓦解，並在12月第一個星期加快了——當時，被稱為「軍事行動司令部（Military Operations Command）」的反對派聯盟發動了閃電式攻勢。「軍事行動司令部」是一個由不同組織組成的鬆散同盟，HTS領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）擔當該聯盟的主要角色。HTS最近試圖跟其過去與蓋達的歷史保持距離，旨在將自身描繪成一股更為溫和的力量。喬拉尼承諾建立一個更為包容的政府，並會保護宗教、族裔團體。

阿薩德統治的突然崩潰，留下了一個真空狀態，角力中的各方爭奪權力，這可能導致進一步的不穩定。例如，大馬士革不大可能找到與庫爾德武裝合作的簡易方式，因為後者在美國支持下，一直致力將其佔據土地範圍擴展到敘利亞中部。此外，阿薩德家族所屬的阿拉維教派（Alawites；一個脫離傳統伊斯蘭什葉派的宗教組織），同樣會受到來自其他宗教或族裔團體的壓力。

敘利亞實現和平 須區域各國找到共同點

理論上，可能會出現一個更加和平的敘利亞，但要令這個情境實現，則必須在區域的主要角色之間找到共同點。土耳其、伊朗、以色列，以及距離更遠的俄羅斯和美國，須就基本前提達成一致，當中包括敘利亞領土完整、逐步重新融入中東的經濟生活。波斯灣的富裕國家，可以幫助敘利亞重返該區域的政治生活。於過去幾年，阿聯酋和沙特阿拉伯曾有一些嘗試，惟都未能實現，而這很大程度上源於大馬士革的頑固不化。

反對派所展現的成功，可以歸因於多種因素的結合，包括巴沙爾地位的削弱及國際格局的變化動態。舉例說：一直是巴沙爾命脈的俄羅斯，在過去近3年陷入了烏克蘭問題，無法提供同等程度的軍事支持。因此隨着巴沙爾倒台，俄國在中東地區失去了一個寶貴盟友——這個盟友讓莫斯科得以投射它的力量（project its power）到遠遠超出其周邊範圍的地方，使之能夠扮演不僅僅是區域強權的角色。

伊朗須重新評估「前沿防禦」戰略

另一個導致巴沙爾倒台的因素是，伊朗受到與以色列衝突升級而分散了注意力——在該猶太國家的直接軍事壓力下，諸如哈馬斯、真主黨等伊朗盟友經歷了痛苦的轉型；儘管伊朗與黎巴嫩之間通過敘利亞和伊拉克的供給路線，並未受到不可逆轉的損害，但伊朗能夠重建其昔日影響力的可能性微乎其微。作為伊朗重大成就的陸路走廊如今嚴重受損，這意味着該國須重新評估其「前沿防禦（forward-defense）」戰略，而此戰略是建基於它在「抵抗軸心（Axis of Resistance）」內之代理人（proxies）的運作。

無論如何，所有這些主要力量最終都要承認既成事實（fait accompli），並開始與大馬士革的新政治力量合作。不然，另一個選項就是新一輪軍事衝突。

（作者聯繫：社交媒體X帳戶「@emilavdaliani」）

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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