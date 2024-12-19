明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁家權

梁家權：對AI和新聞業發展的來年展望

【明報文章】一年將盡，又是時候檢討過去及展望將來。每年年底，美國的尼曼新聞實驗室（Nieman Journalism Lab）都會找來一班專家預測來年新聞業發展。這次預測的內容各式各樣，涵蓋了新聞KOL（意見領袖）、科學新聞、Podcast節目、特朗普重新執政下的政治新聞等等。

當然，其中一大主題是圍繞人工智能（AI）對新聞業的衝擊，不少專家的真知灼見值得在此與讀者分享。這些意見大概可分為「新聞製作和應用」、「商業模式」、「人才培育和出路」及「追尋新聞本義」幾類。

AI與記者關係：取代抑或輔助？

首先，在「新聞製作和應用」方面，相信無人會否定引入AI技術將是未來行業趨勢。所以，專家針對的議題已不是應否使用AI，而是應如何適切運用AI去提升新聞製作效率和質素。過去幾年，世界各地新聞機構都持續試驗如何將AI技術與傳統新聞工序銜接。英屬哥倫比亞大學教授Alfred Hermida預計，經一輪過渡期，行業在來年將面臨一個前路抉擇。

這個抉擇牽涉新聞機構如何看待AI與記者的關係。究竟兩者的關係是取代（substituting）抑或是輔助（complementary）呢？前者是指AI會令某些傳統新聞工作消失，例如當新聞機構開始用AI程式編寫簡單新聞（如運動賽事結果、財經數據等），或用AI主播報道新聞時，就會導致記者編制縮減。而後者則指AI技術能夠與傳統新聞製作有機融合，協助記者分析數據、查證事實及抄寫文本。記者的工作未被取代，只是在AI輔助下有所轉化。

Hermida認為，新聞機構的抉擇不會是二元化非此即彼，而會是介乎兩者中間。至於發展方向是偏向哪一邊，情况來年會漸趨明朗化。

媒體怎為內容產品估值 乃重要課題

在「商業模式」方面，於社交媒體時代，傳統新聞機構的廣告大幅被數碼平台蠶蝕。進入AI時代，新聞行業的財政收入進一步受AI公司衝擊。過去兩年，我們看到許多AI公司在未得到新聞機構同意下擷取其內容產出，用來操練其AI程式，因此引起不少版權利益爭拗，有的能夠達成合作協議，有的卻要訴諸法庭。

新聞工作者Courtney C. Radsch認為，新聞機構如要跟AI公司角力，如何為自己的內容產品估值，會是一個重要的生存課題。新聞機構的內容產品眾多，包括日常新聞內容及過去的新聞庫存內容，當中包括文字、圖片、影音、資料庫等。這些內容的價值各自是多少？用於不同目的之收費又如何（例如賣作訓練AI程式和賣作被AI平台轉載的收費，分別如何）？現時新聞機構仍集中精力實驗AI技術，但將來就同時需要就其內容產品的商業和價格模式開展試驗。

在「人才培育和出路」方面，如上述提到，未來新聞行業必然是朝AI升級方向發展。紐約城市大學的Marie Gilot建議，新一代新聞系學生和年輕記者要盡早熟習使用AI，努力裝備自己，因他們未來的事業發展必然要依賴相關技術。至於為什麼要盡早，Gilot就認為，現時不少AI工具仍是開放使用或價錢便宜，惟這個情况不會持久。隨着AI技術愈趨重要，AI公司或會更改使用條款和調整收費，故此年輕人要趁早把握機會多用。

要培育年輕人的AI素養，得州州立大學教授Cindy Royal認為，新聞教育需與時並進。具體而言在硬件方面，學校要調整課程，加入AI元素（例如教授電腦語言程式）。另外，教師也需調整定位。當現時學生能夠輕易取得AI知識和技術支援時，教師不再是單純的教導者，而應擔當一個教練角色，職責除了是教授知識，亦包括激勵學生學習AI，及引導他們用正確方法來訓練技術。

關鍵在如何重建新聞人情味

最後，在AI大潮下，新聞學者和從業員也開始反思新聞的存在價值。不少專家認為，隨着新聞製作愈趨科技化和虛擬化，反而突顯新聞報道人性化的重要。當科技變得普及，手作人工產品就變得罕有，因而價值更高。因此在AI時代，記者要突圍而出，關鍵不止在於掌握技術，而是如何善用科技找回或重建新聞的人情味。只有這樣做，讀者才能夠與新聞機構、記者以至新聞內容維繫緊密關係。

有什麼具體做法可以塑造有人情味的新聞？專家的建議包括多做真人直播、記者親述採訪過程和提供獨特新聞觀點，及與讀者互動對話。這些做法都有助增加新聞的真實性，以及記者與讀者之間的情感連結。

總結而言，AI變革只是剛剛開始，很多事情都是未知之數。本文討論的預測會否成真，而香港情况又是否脗合這些預測趨勢，都有待明年持續觀察。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]

上 / 下一篇新聞