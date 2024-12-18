李伊瑩：PISA評估 開啟全球教育新視野

助教師把握學生學習狀况 調整教學策略

（1）PISA搭建書本知識與生活應用的橋樑。它將15歲青少年視為社會的未來主人翁，透過測驗了解他們是否具備未來社會所需的基礎知識和技能，鼓勵他們運用所學，解決日常生活中的實際問題。例如在數學評估中設置購買汽車的情境題，要求學生運用預算計算、貸款利率比較等知識，作出購買決策；閱讀能力評估則採用廣告文案作為測試材料，要求學生判斷資訊的真確性，從而學會甄別真偽。這種評估方式不僅檢測學生對知識的掌握程度，還展示他們應用知識的能力。

（2）PISA評估對教育工作者帶來新啟示。借助評估結果，教師能夠精準把握學生的學習狀况，從而調整教學策略和方法，提升教學質量。在優化課堂提問方面，教師可以借鑑PISA的評估理念及命題技巧，設計出更具啟發性和引導性的問題，鼓勵學生將所學知識應用於實際情境中。這樣的提問方式，不僅激發學生的思考興趣和熱情，還有助提升學生的批判思維和解難能力。

（3）PISA揭示學生素養形成的多方面背景與因素。除能力評估，PISA亦包括對家長及學生的問卷調查，這方式有助全面了解學生發展，當中更有不少有趣發現。例如學生創意思維，與對不同觀點的了解程度有一定相關性。調查可更全面理解學生素養的發展過程，有助提升學生的綜合素養。

（4）PISA有助評估學生的21世紀技能，以應對急速變化的全球教育環境。2025年PISA的創新領域將加入「在數碼世界中學習」評估，例如通過結合海豚的生態學知識，運用數位工具探索其生長趨勢，這為學生在數碼化時代開展科學探究、技術創新和解決問題奠定基礎。評估結果有助制訂和調整教育政策，推動教育邁向更現代化、更多元化的發展方向。

講述香港教育真實故事

（5）PISA促進各地不同教育制度的相互學習與借鑑。一個制度內，人們往往難以客觀全面了解自身情况，亦難以窺見其他制度的全貌。在亞洲地區如日本的青少年，雖然在學術能力上表現突出，但在抗逆力方面相對較低；而丹麥青少年雖然在學術能力上可能相對不那麼耀眼，卻展現出更強的韌性。這一對比，引發對亞洲人成長思維與情緒管理能力的深入探討。PISA評估通過開啟國際間的全面比較，幫助各地區精確識別自身在教育領域的優勢與不足，進而制訂和調整教育政策。

PISA測試是講述香港教育真實故事的渠道。筆者期待我們一同努力，透過參與2025年PISA的機會，以取得測試結果成為我們前進的明鏡，有助我們不斷求進，亦能展示香港基礎教育的卓越成果，對學生和老師的付出予以正面肯定。

作者是香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李伊瑩]