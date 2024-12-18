田方澤：改革評估方式能減低學生壓力嗎

贏人抑或贏自己

考試的本質是否競爭？視乎你用什麼角度去看。當我們說「評估」，是評估學生學習進度：每個課程都有其學習目標，學生能否達到課程目標，即能否掌握課程期望學生掌握的知識、技能和態度。例如說，高中中史課程其中兩項課程目標，是希望學生建構歷史知識、認識治亂興衰；讓學生綜合史料，以通暢語言文字表達學習成果。因此文憑試採用資料題和筆試，讓學生展示其對中史的認識和理解。

評估與學習內容互相緊扣，是為了檢視學生能否達到課程目標，不包括「競爭」。競爭是因為社會資源有限，需以簡便方式如統一考試，以更容易比較學生水平的結果。考試是考試，競爭是競爭，本質上是兩件事，因此考試的本質是「要贏過自己」，不是要「贏過其他人」；考試也不是用各種考試技巧奪分，而是紮實學習、測試自己能力。

在小學初期不考試而改以多元化評估，正是上述概念的展現。改以不同方式評估，減少操練機會；改變發布成績的方法，如一些學校在初小階段不公布名次，希望減少比較。不過以上說法當然是理想論，港人一向習慣考試就是比較和爭奪升學機會，也因此會有壓力、有失落。

紙筆是否唯一方式

另外有一種說法是，改以紙筆以外的方式評估，才更有效減少學生壓力。現實情况卻並不如此——只要競爭目的不變，紙筆雖不是唯一方式，但傳統的「限定時間內用紙筆書寫方式答卷」方法，仍是僅有的「公平」方法。

用紙筆以外的方式評估，是假設每個學生都有不同天分，不是人人都擅長文字書寫，思考時間亦不同；統一以紙筆評估，未能有效評估他們能力。例如科學科希望學生掌握科學知識，以紙筆評估變成測試他們的文字表達能力，並不能有效測試其科學知識。如讓學生選擇研究報告、口試、圖畫日誌等方式，可能更有效讓他們展現知識。

不過，讓學生撰寫報告或製作短片等方式，本身就牽涉學生的家庭背景、資源、器材、數碼鴻溝等差異。小學生繪畫比賽也有父母幫忙，在重大的升學考試，用筆試以外的方式，如何界定和禁絕外力協助？近年人工智能蔚為風潮，怎防止抄襲，更令教師頭痛。

已被「殺科」的高中通識科，設有校本的獨立專題探究。早期推行時，出現較有能力的學生寫洋洋數萬字報告，能力較弱的學生只能寫簡單報告的現象。差異之大，難以比較和評分。課程落實數年後，經過檢討，限制了字數和框架，不少學校出現老師主導的「套餐」：老師預設題目，指引學生在固定來源尋找資料，依循框架編寫報告。原本提供文字和非文字模式報告的選擇，更是絕大多學校都選用較易跟進的文字模式。原本期望讓學生自由探究、展示思考和綜合能力等，難以落實。

當然，不是每人都擅長文字書寫，限定時間亦影響思考速度。但筆試的優點，一來是執行成本相對低廉；二來評改容易，既能反覆翻閱，不如閱讀報告或影片等花時間；三來採用統一標準，評改更容易比較。至於為何要用筆試做標準而非其他方式？因社會仍期望人才是「轉數快、文字表達能力強」。評估最後仍擺脫不了社會影響。

區區仍是悲觀的。我們當然可以談理想，推行不同評估方式，不鼓勵學生互相比較，創造壓力較低的考試制度，或至少在初小程度減輕學生壓力。惟大環境使然，競爭難以改變。如何創造一個較理想的制度，仍需教育界共同努力思考。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]