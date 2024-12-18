李嘉恒：投資未來 未雨綢繆

為應對這些挑戰，政府除了加強鞏固國際貿易和金融中心地位之外，更致力推動科技創新，以尋找經濟新增長點。

各地應對財赤方法不一

2025/26年度財政預算案已展開公眾諮詢，然而近期相關討論集中在政府財政赤字。部分輿論認為，政府需採取更嚴厲的財政措施來削減赤字，例如減少開支或增加稅收；但另有部分輿論認為，政府應更多地投資於基礎設施，以促進長期經濟增長。事實上，在全球經濟增長放緩下，香港與世界各地一樣面對財赤，而且各地的應對方法都不同。

以全球最大經濟體之一的美國為例，財赤已成為常態。據美國財政部最新數據顯示，剛過去的2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日），聯邦政府赤字達到1.83萬億美元，年增8%。這是美國有史以來第三高，僅次於2020財年因疫情救濟而產生的3.1萬億美元赤字，及2021財年的2.8萬億美元赤字。面對龐大財赤，將重返白宮的特朗普不但無主張大幅加稅，反而主張延續其2017年的稅改措施，減少個人和企業稅負，以刺激經濟增長和消費，並在促進經濟增長的同時，通過提高政府效率、降低不必要開支等手段來控制赤字。

另一例子是阿根廷，該國在削減赤字過程中採取了減少公共支出和增加稅收等措施。減少公共支出，往往意味削減教育、醫療和社福等基本公共服務資金，導致這些服務的質量和覆蓋範圍下降。政府削減開支亦導致政府部門和相關公共服務機構裁員，增加失業人口。單從數據來看，今年11月阿根廷通脹率降至2.4%，為過去4年來最低，更是10多年來首次出現季度財政盈餘。這些措施短期內雖對財政狀况有所改善，但對經濟增長、社會穩定和人民生活質量卻造成影響，國內貧困率一度飈至52.9%。由於基本生活需求開支無法減少，許多阿根廷人感受到的更多是陣痛而非好處。

普遍而言，各國政府制訂公共財政預算時，都會考慮經濟增長、社會穩定和人民生活質量的潛在影響，在維持財政穩定和滿足居民需求之間取得平衡。特區政府應根據自身經濟情况和政策傾向，確保財政健康，同時促進本港經濟可持續發展，保障社會穩定繁榮。

增多元化經濟來源 提高本港韌性

故此筆者認為，我們應以「投資未來，未雨綢繆」角度，配合香港未來3至5年經濟發展策略目標，來制訂公共財政預算。特別是未來全球經濟增長重點可能集中在幾個關鍵領域，例如人工智能、新能源、生物醫療等。全球各地除了加大力度投資相關產業，亦努力制訂相關技術標準，以主導和推動產業的未來發展。為此香港需投入資源培養相關人才，提升生產力和創新能力，確保關鍵技術專利在競爭中領先。

同時，全球供應鏈重組進入關鍵期。香港位於亞洲核心地帶，是亞太地區交通樞紐，這為尋找經濟新增長點提供了良好條件。為在全球供應鏈重組中保持競爭力，香港應進一步改善港口和機場設施以提高物流效率，並加強與大灣區及其他國家合作，促使香港成為國際貿易和投資的重要橋樑。

最後，國際形勢變幻莫測，不能完全排除「黑天鵝事件」風險。面對不可預知的風險，應多樣化投資，減少對單一產業的依賴，增加多元化的經濟來源，以提高本港經濟韌性。在面對不確定性時，公共財政能夠保持靈活性和適應能力是關鍵，以有效應對和減少其對香港經濟的影響。

作者是觀塘區議員、香港青年時事評論員協會成員

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[李嘉恒]