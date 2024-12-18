明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李嘉恒

李嘉恒：投資未來 未雨綢繆

【明報文章】香港作為開放型經濟體，較大程度受全球經濟波動影響。全球經濟增長放緩、貿易保護主義抬頭等因素，正對香港經濟造成影響。中美貿易戰的不確定性和全球供應鏈重組，也影響香港作為國際貿易和金融中心的地位。此外，本港面對嚴重的人口老齡化問題，老年人口比例增加，意味勞動力供應減少，同時對醫療和社會福利的需求增大，這使本港競爭力下降。

為應對這些挑戰，政府除了加強鞏固國際貿易和金融中心地位之外，更致力推動科技創新，以尋找經濟新增長點。

各地應對財赤方法不一

2025/26年度財政預算案已展開公眾諮詢，然而近期相關討論集中在政府財政赤字。部分輿論認為，政府需採取更嚴厲的財政措施來削減赤字，例如減少開支或增加稅收；但另有部分輿論認為，政府應更多地投資於基礎設施，以促進長期經濟增長。事實上，在全球經濟增長放緩下，香港與世界各地一樣面對財赤，而且各地的應對方法都不同。

以全球最大經濟體之一的美國為例，財赤已成為常態。據美國財政部最新數據顯示，剛過去的2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日），聯邦政府赤字達到1.83萬億美元，年增8%。這是美國有史以來第三高，僅次於2020財年因疫情救濟而產生的3.1萬億美元赤字，及2021財年的2.8萬億美元赤字。面對龐大財赤，將重返白宮的特朗普不但無主張大幅加稅，反而主張延續其2017年的稅改措施，減少個人和企業稅負，以刺激經濟增長和消費，並在促進經濟增長的同時，通過提高政府效率、降低不必要開支等手段來控制赤字。

另一例子是阿根廷，該國在削減赤字過程中採取了減少公共支出和增加稅收等措施。減少公共支出，往往意味削減教育、醫療和社福等基本公共服務資金，導致這些服務的質量和覆蓋範圍下降。政府削減開支亦導致政府部門和相關公共服務機構裁員，增加失業人口。單從數據來看，今年11月阿根廷通脹率降至2.4%，為過去4年來最低，更是10多年來首次出現季度財政盈餘。這些措施短期內雖對財政狀况有所改善，但對經濟增長、社會穩定和人民生活質量卻造成影響，國內貧困率一度飈至52.9%。由於基本生活需求開支無法減少，許多阿根廷人感受到的更多是陣痛而非好處。

普遍而言，各國政府制訂公共財政預算時，都會考慮經濟增長、社會穩定和人民生活質量的潛在影響，在維持財政穩定和滿足居民需求之間取得平衡。特區政府應根據自身經濟情况和政策傾向，確保財政健康，同時促進本港經濟可持續發展，保障社會穩定繁榮。

增多元化經濟來源 提高本港韌性

故此筆者認為，我們應以「投資未來，未雨綢繆」角度，配合香港未來3至5年經濟發展策略目標，來制訂公共財政預算。特別是未來全球經濟增長重點可能集中在幾個關鍵領域，例如人工智能、新能源、生物醫療等。全球各地除了加大力度投資相關產業，亦努力制訂相關技術標準，以主導和推動產業的未來發展。為此香港需投入資源培養相關人才，提升生產力和創新能力，確保關鍵技術專利在競爭中領先。

同時，全球供應鏈重組進入關鍵期。香港位於亞洲核心地帶，是亞太地區交通樞紐，這為尋找經濟新增長點提供了良好條件。為在全球供應鏈重組中保持競爭力，香港應進一步改善港口和機場設施以提高物流效率，並加強與大灣區及其他國家合作，促使香港成為國際貿易和投資的重要橋樑。

最後，國際形勢變幻莫測，不能完全排除「黑天鵝事件」風險。面對不可預知的風險，應多樣化投資，減少對單一產業的依賴，增加多元化的經濟來源，以提高本港經濟韌性。在面對不確定性時，公共財政能夠保持靈活性和適應能力是關鍵，以有效應對和減少其對香港經濟的影響。

作者是觀塘區議員、香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李嘉恒]

上 / 下一篇新聞