明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳志剛

陳志剛：重新規劃公共醫療開支 替代削資滅赤

【明報文章】財政司長早前開腔指，本財政年度赤字可能高達千億元，明言未來會着重削減公共開支來滅赤。此言一出，有論者立即提出必須削減支出最大的3個公共開支範疇，即教育、醫療衛生和社會福利。然而削減這3項開支必然引起社會反彈，筆者認為較可取做法是重新規劃政府開支、提升資源使用效率，變相節約公共開支。

筆者以醫療開支為例，談談提升資源運用效率的想法。當局預計2024/25年度政府開支總額達7769億元，按年增6.7%；當中醫療衛生開支達1279億元，按年升6.5%。醫療衛生開支中，撥予醫管局的資源達954億元，雖開支增幅相對較低，但按年增幅仍有2%，更佔整體醫療開支近七成半。可見控制以醫管局為主軸的公營醫療系統開支，有助提升公帑使用效率。

藉公私營合作 更有效率運用資源

當局近年先公布《基層醫療健康藍圖》，其後推出慢性疾病共同治理先導計劃，說到底都是為了減輕公營醫療系統負擔。特首在今年施政報告也宣布會推行醫療改革，包括強化基層醫療和改善公營醫療服務等。醫衛局長盧寵茂其後指，醫管局普通科門診改革後將主力照顧弱勢社群，當局亦正檢討公營醫療收費；近日再指每名患者使用急症室的成本約2400元，但收費僅180元。這一切似乎都是為了在公營醫療系統開展滅赤鋪路。

眾所周知，公營醫療系統每次為患者提供服務，不管是門診或住院服務，都需要大額補貼。例如專科門診，患者每次只需繳付80元診金，而普通科門診每次收費僅50元；醫管局還要提供行政支援，牽涉不少人力物力。若可透過公私營合作安排，有效運用私營醫療系統，可令資源用得更有效率。

在眾多病人群組中，非長者殘疾人士對醫療服務需求甚殷，當中不少人都需定期就診。但私家診所診金動輒要數百元，數倍於政府普通科門診診所。因此非長者殘疾人士，特別是非綜援受助人，都傾向使用公營醫療門診服務。

不少殘疾者居住的社區並無政府診所。雖說香港公共交通系統的無障礙程度不差，且殘疾者可享受交通票價優惠，惟若可以在獲資助情况下接受社區私家診所門診服務，對殘疾者是較便利的安排。

還有，殘疾者如在社區內的私家診所接受醫療服務，可與家庭醫生建立較密切關係，有利長期監察健康狀况，發揮基層醫療藍圖願景，達至疾病預防效果。而政府門診服務每次看診的醫生未必一樣，較難發揮類似效果。

推「非長者殘疾人士醫療券」 減公營負擔

筆者明白政府希望透過削減開支滅赤，但在經濟低迷及殘疾者就業困難的常態下，若貿然削減醫療開支，收入不高的基層打工仔，乃至沒有收入的長者和殘疾人士，可能為節省開支而盡量避免求醫，久而久之可能「漚出大病」，屆時政府便要承擔其龐大醫療開支，可謂得不償失。

為提升資源使用效率，當局可檢視公營醫療服務，特別是門診服務，並計算服務每名患者的平均成本，隨後以此成本為基礎，考慮推行「非長者殘疾人士醫療券」，把這批人分流至私營醫療市場，減輕公營系統負擔，為長期在巨大壓力下工作的醫護人員減壓，避免醫療系統爆煲外，又可集中資源向真正有需要的病人提供公營醫療服務，以善用有限資源。至於殘疾者醫療券的金額應定於什麼水平，則可容後再討論。

此外，殘疾者未必能夠在公營系統獲得定期健康檢查，這對於預防慢性和長期病可能構成障礙。若非長者殘疾人士能透過醫療券於私營市場定期做檢查，能盡早發現健康問題，對配合政府的基層醫療政策絕對有裨益。

削減開支前 先研究怎重新分配資源

回歸至今，政府不斷投放資源提升公共服務；過去20多年，政府亦不斷增加醫療衛生開支，一方面反映香港公共醫療持續改善質素外，也代表市民的需求不斷提升。

筆者明白滅赤是政府當下的重中之重，惟維持高質公共醫療服務及持守「沒有市民因經濟困難而得不到醫療服務」原則，同樣重要。筆者建議政府動手削減醫療開支前，可先研究如何重新規劃資源，把病情輕微及具負擔能力的病人盡量分流往私營市場，確保資源用得其所，在公共財政緊絀時仍能造福民眾，特別是一眾殘疾者。

作者是香港失明人協進會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志剛]

上 / 下一篇新聞