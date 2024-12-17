狄志遠、黃俊瑯：從近期官員變動 談問責制度改革

政治責任與行政責任失衡

這次人事變動具有突破的意義，打破了過往「不做不錯」的官場文化。然而，在較早前的數碼港事件中，發生重大資料外泄事故，卻未見明確問責，反而在有關負責高層離任之後獲委任為政府某辦公室主任。這種「升而不貶」的現象，與當前強調問責的政治氛圍形成鮮明對比。

現時香港政府問責制度的核心問題，在於政治責任與行政責任的失衡。現行制度下，問責官員雖負有政治責任，但在公務員系統中缺乏實際監管權力。他們難以直接參與部門主管的任命和考核，也無法對表現不佳的公務員施以有效處分。這種權責不對等的情况，導致政策執行與政策目標之間出現嚴重脫節，最終損害政府的行政效率和公信力。

為解決這些問題，特區政府必須完善現有制度，首要是提升問責官員的實權，讓局長能夠對轄下部門首長的任命和績效評核發揮實質影響力；同時建立靈活的人事調配機制，使問責官員能夠有效處理不適任的公務員，尤其是在跨部門項目中，更需要強化統籌調度權力。

在強化公務員行政責任方面，政府應建立更全面的評核制度。除了現有的一般評核之外，還需要加入由問責官員主導的績效評核，通過具體指標衡量工作成效。對於表現不佳的公務員，應設立明確的改善期限，若未能夠達標，則啟動調職或其他處分程序。同時，政府應將政策的實際成效與公務員績效獎勵掛鈎，並設立專門獎項表揚優秀表現，形成良性競爭的工作氛圍。

理順權責關係 確保施政效能

當前香港政府面對嚴峻財政赤字問題，會對財經官員的表現提出更高要求。財政司長將於明年2月公布的新一份財政預算案，將成為重要考驗。政府必須拿出切實可行的方案應對財政赤字、提振經濟。若經濟表現持續低迷，當局勢必要深入檢討相關政策方向和執行效能。

在新時代背景下，香港特區政府的管治模式正在經歷重要轉型。通過改革問責制度，理順權責關係，才能夠確保政府施政效能，重建市民對政府的信心。這需要決策者的決心，及整個政府團隊的共同努力。特區政府必須堅持「賞罰分明」原則，持續完善問責制度，推動香港長遠發展。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]