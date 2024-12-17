明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：香港應向「同期生」澳門學些什麼

【明報文章】與香港一灣之隔的澳門，即將迎來回歸25周年紀念日。這個比香港晚兩年回歸的「一國兩制同期生」，雖在經濟體量、國際影響力等方面不及香港，卻在過去25年內實現經濟總值年均兩位數的增長，人均GDP（本地生產總值）居世界前列，產業結構也從以博彩業為主，到現在的多元發展、趨於健康。這其中是否有在經濟上希望更上一層樓的香港可借鑑之處？

3點做法 值得借鑑

在經濟發展方面，澳門有3點做法值得香港借鑑。

一是民生優先。民生是每年香港特首施政報告必提及的內容，但民眾感受不強。一些民生政策受各種政治拉扯難以落地，如增加住房土地供應等，而民生才是最大的政治。在2024年《福布斯》雜誌公布的最富有國家（地區）排名中，澳門居全球第二、亞洲第一。回歸前，香港人均GDP是澳門的兩倍，如今澳門人均GDP反超香港，澳門社會福利提升自然更加顯著。

二是積極求變。‌大約10年前，澳門博彩業一度佔GDP比重達63%。近年澳門重點發展文化、「大健康」、現代金融等產業，這些產業佔總體經濟的比重逐步上升。澳門經濟結構日趨多元穩健，2023年其博彩業的GDP佔比已降至36.2%‌‌。十年巨變，可見澳門求變決心之堅定。

當下香港發展的內外環境已發生深刻變化，也應積極識變、應變、求變。以建設國際創科中心為例，香港在人工智能領域有研發優勢，但要將其轉化為產品、產業，還有很長的路要走。香港需積極尋找合作伙伴，共同做大創科板塊，也要勇於放棄短利，加大對創科這一具有不確定性的領域的長線投資。

三是借力內地，實現自身經濟發展。今年3月橫琴「封關」，粵澳深度合作進入實質階段。相比當前「琴澳一體化」的進度，粵港合作項目的步伐明顯落後。

比如，同樣在2008年前後，澳門與廣東展開推進中醫藥產業的合作項目，香港也與深圳確定河套地區發展方向將以科研創新為主。2011年，橫琴的粵澳合作中醫藥科技產業園落地，而河套地區還在就規劃用途諮詢公眾。等到2017年，港深同意發展河套地區為「港深創新及科技園」時，橫琴產業園發展已走上正軌。近期，香港終於發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》為園區發展定調，而橫琴粵澳深度合作區的「澳門新街坊」項目已為澳門居民提供經濟適用房，並對接澳門的教育、醫療、養老等社會福利。香港應加快腳步，用好「前海總規」、「河套規劃」等合作平台，更好地融入灣區，借力內地實現發展。

澳門模式之成功 在於持本、守分、用利

澳門回歸25年經濟發展亮眼，但這並不是評判其模式成功的唯一標準。澳門特區在實施《基本法》和一國兩制過程中，既不消極應付，也不好高騖遠，而是實事求是地解決遇到的政治、經濟、社會問題，這樣的發展思路更值得香港借鑑。歸根結柢，「澳門模式」的成功之處，在於其遵循了「持本、守分、用利」這個發展一國兩制的一般規律。

「持本」即持一國之本。不得不承認，相比香港，澳門實現基本法第23條的立法更早，過程也更加順利，這為其社會經濟發展贏得更多時間和空間。此外，有序地推進國民教育也十分重要。2007年，香港大學民意網站調查顯示，澳門居民認同自己為中國人的佔96.9%，香港則佔91.7%，此後香港的該認同比例持續下降。而澳門則因特區政府一直十分重視國民教育，居民保持較高國民意識，這也使澳門社會避免撕裂、更加穩定。

「守分」即守兩制之分。澳人治澳、高度自治，充分尊重澳門原有制度和生活方式。例如粵港澳大灣區建設，首先就是要尊重兩制差異，然後才是想辦法實現粵港澳三地規則對接，並不是把某一地的規則作為三地共同規則。如果三地統一規則，制度優勢也就消失了。比如橫琴封關，就是將澳門關稅區適度擴大到橫琴，除了關稅，在教育、醫療、國際互聯網方面都與澳門對接，充分保留並利用澳門的制度優勢，該舉旨在探索一套粵澳兩地共通或互認的規則。

「用利」即善用一國兩制之利。澳門近年加快融入國家發展大局，便是善用一國兩制之利。香港與內地合作更早，惟澳門步伐更快。除了橫琴，2017年澳門又謀劃與蘇州合作。在參與「一帶一路」方面，澳門雖國際影響力遠不及香港，但也快速準確地找到「超級連接人」的位置。如今澳門成為中國與葡語國家交流的重要平台，國際影響力顯著提升。

非否定香港模式 而是互通互鑑攜手共進

一國兩制不是固化模樣，需要港澳共同探索、不斷實踐。肯定「澳門模式」並不是否定「香港模式」，而是希望港澳能夠互通互鑑、攜手共進，更好地「持本、守分、用利」，發展一國兩制更豐富、更有創造力的未來實踐。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞