歐陽五：香港應向「同期生」澳門學些什麼

3點做法 值得借鑑

在經濟發展方面，澳門有3點做法值得香港借鑑。

一是民生優先。民生是每年香港特首施政報告必提及的內容，但民眾感受不強。一些民生政策受各種政治拉扯難以落地，如增加住房土地供應等，而民生才是最大的政治。在2024年《福布斯》雜誌公布的最富有國家（地區）排名中，澳門居全球第二、亞洲第一。回歸前，香港人均GDP是澳門的兩倍，如今澳門人均GDP反超香港，澳門社會福利提升自然更加顯著。

二是積極求變。‌大約10年前，澳門博彩業一度佔GDP比重達63%。近年澳門重點發展文化、「大健康」、現代金融等產業，這些產業佔總體經濟的比重逐步上升。澳門經濟結構日趨多元穩健，2023年其博彩業的GDP佔比已降至36.2%‌‌。十年巨變，可見澳門求變決心之堅定。

當下香港發展的內外環境已發生深刻變化，也應積極識變、應變、求變。以建設國際創科中心為例，香港在人工智能領域有研發優勢，但要將其轉化為產品、產業，還有很長的路要走。香港需積極尋找合作伙伴，共同做大創科板塊，也要勇於放棄短利，加大對創科這一具有不確定性的領域的長線投資。

三是借力內地，實現自身經濟發展。今年3月橫琴「封關」，粵澳深度合作進入實質階段。相比當前「琴澳一體化」的進度，粵港合作項目的步伐明顯落後。

比如，同樣在2008年前後，澳門與廣東展開推進中醫藥產業的合作項目，香港也與深圳確定河套地區發展方向將以科研創新為主。2011年，橫琴的粵澳合作中醫藥科技產業園落地，而河套地區還在就規劃用途諮詢公眾。等到2017年，港深同意發展河套地區為「港深創新及科技園」時，橫琴產業園發展已走上正軌。近期，香港終於發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》為園區發展定調，而橫琴粵澳深度合作區的「澳門新街坊」項目已為澳門居民提供經濟適用房，並對接澳門的教育、醫療、養老等社會福利。香港應加快腳步，用好「前海總規」、「河套規劃」等合作平台，更好地融入灣區，借力內地實現發展。

澳門模式之成功 在於持本、守分、用利

澳門回歸25年經濟發展亮眼，但這並不是評判其模式成功的唯一標準。澳門特區在實施《基本法》和一國兩制過程中，既不消極應付，也不好高騖遠，而是實事求是地解決遇到的政治、經濟、社會問題，這樣的發展思路更值得香港借鑑。歸根結柢，「澳門模式」的成功之處，在於其遵循了「持本、守分、用利」這個發展一國兩制的一般規律。

「持本」即持一國之本。不得不承認，相比香港，澳門實現基本法第23條的立法更早，過程也更加順利，這為其社會經濟發展贏得更多時間和空間。此外，有序地推進國民教育也十分重要。2007年，香港大學民意網站調查顯示，澳門居民認同自己為中國人的佔96.9%，香港則佔91.7%，此後香港的該認同比例持續下降。而澳門則因特區政府一直十分重視國民教育，居民保持較高國民意識，這也使澳門社會避免撕裂、更加穩定。

「守分」即守兩制之分。澳人治澳、高度自治，充分尊重澳門原有制度和生活方式。例如粵港澳大灣區建設，首先就是要尊重兩制差異，然後才是想辦法實現粵港澳三地規則對接，並不是把某一地的規則作為三地共同規則。如果三地統一規則，制度優勢也就消失了。比如橫琴封關，就是將澳門關稅區適度擴大到橫琴，除了關稅，在教育、醫療、國際互聯網方面都與澳門對接，充分保留並利用澳門的制度優勢，該舉旨在探索一套粵澳兩地共通或互認的規則。

「用利」即善用一國兩制之利。澳門近年加快融入國家發展大局，便是善用一國兩制之利。香港與內地合作更早，惟澳門步伐更快。除了橫琴，2017年澳門又謀劃與蘇州合作。在參與「一帶一路」方面，澳門雖國際影響力遠不及香港，但也快速準確地找到「超級連接人」的位置。如今澳門成為中國與葡語國家交流的重要平台，國際影響力顯著提升。

非否定香港模式 而是互通互鑑攜手共進

一國兩制不是固化模樣，需要港澳共同探索、不斷實踐。肯定「澳門模式」並不是否定「香港模式」，而是希望港澳能夠互通互鑑、攜手共進，更好地「持本、守分、用利」，發展一國兩制更豐富、更有創造力的未來實踐。

作者是時事評論員

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[歐陽五]