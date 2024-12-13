江玉歡：舊樓復修重建 須賴協商溝通

上述因素在花墟重建計劃中表現得尤為明顯，部分反對聲音源自一些在「油旺研究」中被評為「保養良好」的大廈，例如近年完成大型維修的太子大樓。部分業戶指，該大廈近期才完成全面維修，也有良好管理，認為不應在短期內被納入重建範圍。同時，區內有不少比太子大樓更「年長」，且管理也不及其完善的舊樓，卻未被列入此次重建計劃內。也有持份者表示，在計劃公布之前沒有收過相關機構的諮詢，認為自己的權益和意見在規劃過程中被忽視，感到被動和無奈。

當然，我們理解收購和重建是一項龐大工程，涉及的時間、資金和各方利益的考量複雜，很難有一個早早公布且絕對準確的時間表，也不會有完全一致的收購標準。然而，無論舊樓業主對收購抱有何種期盼，他們都會關心自己的物業何時會被納入重建日程。倘若業主們對此「心中冇數」，難以預測自己的樓宇究竟何時會被收購重建，那麼在決定維修內容和投入金額的時候，勢必會心存顧慮。

欠缺重建時序 或礙復修動力

作為單位的業主和樓宇使用者，維持大廈結構的良好狀况和宜居環境，既是權利，也是義務。然而，當前樓宇維修項目繁多，除了結構和外牆修葺，還可能涉及升降機更換或維修、消防安全設備的提升等等。從籌備、招標、動工至執修，單棟樓宇的維修動輒需要兩至3年；對於大型屋苑或樓宇，涉及業戶數量和金額更是龐大，意見分歧頻繁，耗時難以預測，開展一次大維修殊不容易。

隨着樓齡增長，舊樓業主隨之要面對的是強制驗樓、消防安全指令等一系列要求。如果業戶大概盤算樓宇將會被收購重建，他們在維修時，可能會選擇簡單且勉強能用的方案。相反，若他們認為樓宇在未來幾年內都不會被收購，則可能會在維修上投入更多，例如趁着大維修翻新自己的單位，或全面更換升降機，而非僅僅修理基本零件等，以維持甚至提升樓宇價值。就算業主申請政府提供的維修資助，若大維修之後不久便被納入重建範圍，也是對公共資源的一種浪費。

在此次花墟重建中，部分受影響業戶的心理預期，顯然與市建局的重建時間表存在落差。若政府未能夠提供清晰的重建時序和有效的溝通機制，業主在必要的維修中，將面對更多困惑與不安。

重建追不上舊樓老化速度

行內人士一般認為，石屎建築的「理想壽命」為50至70年，前提是必須有妥善的修護與保養。「油旺研究」列出的五大發展節點中，包括將八文樓納入「西九龍門戶綜合發展」。八文樓居住着逾萬人口，其中的劏房數量不容忽視。未來的「簡樸房」計劃，亦可能要求這類劏房改裝，符合「簡樸房」要求，對於八文樓這類「年事已高」的高密度舊樓，將對樓宇的設備及大廈管理帶來負擔。

儘管這些樓宇並非「三無大廈」（沒有業主立案法團、居民組織及管理公司），但業主們每隔10年就要勞心勞力地斥資做大維修，加上日常維護的開支，對住戶而言並非小數目，故盼望收購重建之聲日盛。惟觀乎較早啟動的觀塘市中心重建計劃，由2005年開展至今仍未完成。油旺重建規模更巨大，業主們因應自身樓宇情况及早安排復修計劃，似乎更符實際。

市建局行政總監韋志成先生曾經指出，即使私人發展商的重建規模是市建局的一倍，但兩者相加的重建量，仍追不上本港樓宇老化速度，故而應該強化舊樓復修工作，進一步延長舊樓壽命，延緩重建時間。這一觀點無疑反映了現實，但以香港的舊樓量及大廈管理系統來看，實施並非易事。

與持份者建立良好協商機制

市建局此前開展為期兩年的油麻地、旺角地區規劃研究，覆蓋約3300幢樓宇當中，樓齡逾50年的約佔65%，當中約一半被評為「欠佳」、「失修」和「明顯失修」，不少是「三無大廈」。至2047年，該範圍內約八成樓宇的樓齡將超過70年。屆時除了「油旺研究」擬定的樓宇之外，油旺區將有更多大型屋苑如富榮花園加入舊樓之列。此外，去年市建局亦已經開展深水埗和荃灣的地區研究。面對如此龐大的舊樓數目，如果沒有充分且具透明度的協商，恐將進一步加大重建和復修工作難度。

在此背景下，不同機構和部門已推行多項支援項目，例如「樓宇更新大行動」、「小區復修計劃」及試行「聯廈聯管」等。這些措施都旨在提升舊樓安全和大廈管理，值得支持。除了每隔幾年啟動大規模研究，本人建議政府可以建立有系統及不時更新的大廈資料庫，公開披露大廈基本資料、維修狀態及預期維修項目，令政府及持份者掌握基本資料，作規劃及優化地區管理之用。

對於大廈管理，政府亦可以加快改善硬件配套（例如持續優化法例及善用科技）。筆者也期望有關部門和機構，在舊區重建、復修和活化的安排上，與擬重建區內之持份者有更透明的交流，及早建立溝通和互信渠道，讓受影響人士在思想準備、財政規劃及搬遷安排上做好充分準備。

只有不遺餘力地推動溝通與合作，才能夠真正迎來城市更新的新生。

作者是立法會議員

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[江玉歡]