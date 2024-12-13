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何喜華

何喜華：巴士加價 須考慮基層負擔能力

【明報文章】經濟未見強勁反彈，加價之風已吹遍全城，令打工仔女生活百上加斤，除了衣（衣履）、食（食品）、住（租金和水電）之外，在「行」方面亦要面對加價之苦。早前3間專營巴士營辦商（三巴）向當局提交加價申請，申請加幅介乎6.5%（九巴和嶼巴）至9.5%（城巴）。雖說每程車資十元八塊，加幅百分比看似很高，實際每程只加一元幾毫不足為話，惟「小數怕長計」。儘管港鐵獨大，巴士仍是港鐵以外的每日第二高載容人次公共交通工具，佔全港總出行人次近半，可見巴士對基層而言仍是非常重要的運輸工具，任何加價均對基層生活開支帶來沉重負擔。

事實上，三巴對上一次在2023年6月中才加價，至今僅一年多。加價如此頻繁，嚴重影響民生，實在不能接受。各項公共事業及生活消費物品先後加價，加風四起，但市民就業前景又不樂觀，導致民怨載道。

目前專營巴士申請調整票價，當局會考慮一籃子因素做決定，包括（1）自上次調整票價以來的營運成本及收益變動；（2）未來成本、收益及回報預測；（3）專營商需要得到的合理回報率；（4）市民接受程度及負擔能力；（5）服務的質和量；及（6）可依據的票價調整幅度方程式下的運算結果。

所謂「可依據的票價調整幅度」，該方程式其實是「0.5×運輸業名義工資指數變動」加「0.5×綜合消費物價指數變動」減「0.5×生產力增幅（目前設定為按年加0.3%）」。有關方程式自2006年訂定，目的是反映整體經濟情况及業界工資水平，並扣減生產力因素。然而有別於港鐵的可加可減機制，巴士公司不可依照計算結果自動加價，最終仍要向政府申請，並由行政會議審批把關。因此特區政府絕對有責任及能力做好把關工作，以保障民生。

加費理據不足

然而根據當局向立法會提供的資料，似乎加價理據並不充分。首先，資料文件僅向議會交代自上次調整票價以來的稅後盈利或虧損情况，並無臚列營運成本的詳細狀况，公眾難以得悉成本分佈，及各項成本是否用得其所且合乎成本效益。當然，或有意見認為巴士公司屬私人企業。惟專營巴士同樣屬公共運輸系統重要一環，也有專營權，加上服務公眾，性質類近公共服務，票價水平亦受規管，有必要披露更多財務資料加強透明度。

其次，當局文件只列出過去3個年度的三巴財政狀况，卻無提供「未來成本、收益及回報的預測」。縱使城巴上個年度虧損逾5000萬元，但九巴、嶼巴亦轉虧為盈。按照政府預測，本港已轉向由治及興，未來經濟理應強勁增長，在外來人口增加、盛事連連不斷吸引遊客到港、北部都會區等新發展區對交通運輸需求有增無減的情况下，估計巴士公司未來3年收入狀况應會更好，究竟是否有迫切需要年年加價？

欠誘因節省成本 加足生活每一程

在合理回報率方面，究竟多少收益才算「合理回報」？目前巴士行業沒有最低保證回報率的規定。政府主要以「固定資產平均淨值回報率」，並參照巴士行業的「加權平均資本成本」來衡量。目前當專營巴士公司的「固定資產平均淨值回報率」超過「加權平均資本成本」時，其便須與乘客均分超出的回報。換句話說，理論上巴士公司可增加固定資產（例如物料及備用品、土地投資、建築物、巴士及其他汽車、裝備、機械和設備裝置等），從而拉低平均淨值回報率。再者，巴士公司亦無太大誘因減低資本成本（目前加權平均資本成本為按年8.7%），避免觸發與乘客均分超出的回報（例如回贈或車費優惠等）。制度設置上沒有增加巴士公司節省成本的誘因，令人憂慮會否「加足生活每一程」。

至於在市民接受程度和負擔能力方面，當局主要參考家庭月入中位數及綜合消費物價指數。前者只反映處於中位的家庭收入變化，而中下游基層住戶收入增幅較微。以全港住戶入息中位數為例，2024年第二季為29,700元，較2021年第二季27,200元上升9.2%。惟若按人均住戶收入十等分劃分檢視住戶收入狀况，較低收入組群（第二組別）在過去3年，人均住戶收入僅由2021年4000元，增至2024年第二季4200元（增幅5%）；同期中等收入組群（第三組別）人均收入由5700元增至6100元（增幅7%）。可見，基層住戶實質增加收入和增幅均較小。

現行計算方式未反映基層負擔能力

相反，基層消費開支增幅卻較一般住戶更高。上述方程式採用綜合消費物價指數，以本港所有住戶為對象，並無採取針對較低收入組群消費開支情况的甲類消費物價指數。比對2024年9月與2021年9月，過去3年綜合消費物價指數上升僅8.7%；同期甲類消費物價指數上升14.4%。

巴士服務往往是基層市民主要使用的交通工具，當局應以接近基層收支的統計數據檢視其負擔能力。最新失業率已稍為上升，預期市况仍有暗湧，基層首當其衝，消費負擔能力亦可能進一步下降。

至於巴士服務的質和量方面，假設各服務質量俱已提升，但用作扣減調整票價幅度方程式中的「生產力增幅」，目前設定為按年加0.3%，並「×0.5」，扣減幅度是否太低而應該改為「×1」，這亦是另一問題。

民生福祉為重 加費必須三思

綜觀而言，當局及巴士公司在無提供充分資料下，若未來數年財政狀况愈來愈好，試問又有何理由再三申請加價？專營巴士公司需提供進一步財務資料，讓當局及公眾進一步考慮。至於議會內有意見建議仿效港鐵設立可加可減機制，根據方程式自動調整票價，其實並不可取——因為巴士票價繫及民生，需使用一籃子因素考慮，務求靈活應變，既不用深究細節，亦可令政府主導掌控票價調整水平，從而因時制宜。事實上，巴士公司可更銳意應用其他方式增加票務以外的收入，例如廣告、向其他車輛提供維修保養服務等。

民生無小事，加價更屬大事。還望政府在審批加價申請時，以民生福祉為最重要考慮因素，三思而後行。

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]

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