周永新：精準扶貧——單親家庭篇

家庭問題常居社會問題首位

香港眾多社會問題中，家庭問題常居首位。近年頻頻出現的社會問題，無論是長者欠缺照顧、家庭暴力、學童自殺，市民都覺得與家庭制度出現了問題有關係。而解決方法，也總離不開改善和鞏固香港的家庭制度。

事實上為解決家庭問題，政府已成立了多個與家庭有關的委員會，包括家庭議會、安老事務委員會、婦女事務委員會、青年發展委員會、兒童事務委員會等。不過，家庭應有的作用，例如為成員提供保護、互相扶持、情感上的交流和紓解等，有否因為成立這些委員會而得到改進？

筆者所以提到香港整體家庭的狀况，因為單親家庭只屬全部家庭的一部分。整體家庭遇到的困難和問題，單親家庭也有，可能較一般家庭更嚴重、更難解決。所以，要解決單親家庭面對的困難，必須與非單親家庭互相比較，這樣才能明白兩者差異，才能對症下藥，才能精準扶助單親家庭。

筆者根據統計處的《2021年人口普查主題性報告：單親人士》數字，按家庭的組合、經濟狀况、住屋類別等幾方面，分析單親家庭與非單親家庭的異同（見表），從而提出扶助單親家庭的策略。筆者首先要解釋的是，統計處提供的只有「單親人士」數字，並非單親家庭；而與單親人土比較的，是「與18歲以下子女同住的人士」。不過為了方便解說，筆者有時稱前者為單親家庭，後者為非單親人士或非單親家庭。

單親者與非單親者特徵分別不大

第一是單親人士的家庭組合。公眾的印象是近年多了不少單親家庭，而且家裏總有兩三名子女，母親也多是新移民。公眾印象與事實並不符合——2011年香港有81,705名單親人士，2021年減至72,279（原因是香港結婚數字中，愈來愈多再婚個案）；子女數目方面，2021年單親人士共有94,508名18歲以下子女。也就是說，每名單親人士平均只有少於1.5名子女，與非單親人士少於1比較，子女數目無疑較多。但單親者的子女數目也在下降中。

以性別而言，單親人士以女性佔多數，2021年男女比例是285︰1000；而單親人士年齡中位數是43.5歲，與非單親者的42.9歲相若。使用語言方面，使用廣東話為慣用交談語言的，單親人士佔整體87.3%，與非單親人士沒有分別。也就是說，單親人士正如一般香港家庭，慣用廣東話交談；就是有部分使用普通話，也是香港的整體趨勢。

單親者勞動參與率高 收入卻偏低

第二是單親人士的經濟狀况。在公眾眼裏，由於單親人士以女性為主，她們為照顧孩子，多不能出外工作，所以全家收入偏低，部分更要依賴綜援生活。這種看法有對，也有不對。首先，單親家庭的家長雖以女性居多數，但她們的勞動參與率是62.6%，較非單親人土的58.4%為高。也就是說，單親家庭的女性家長多靠工作維持自己和家人生活。

這樣，為什麼單親家庭2021年每月收入中位數是18,260元，遠低於非單親家庭的40,210元？單親家庭收入所以偏低，除了家中只有一名有勞動力的成員，最重要是這名有勞動力的家長，在一些關鍵的因素都遜於非單親家庭家長。例如教育程度方面，65.5%的單親人士有初中或高中學歷，專上教育的是26%；非單親人士有專上教育學歷的有45.1%。換言之，單親人士的教育水平只是一般。從事職業方面，單親者最多從事服務及銷售人員（29.2%），其次是文書支援人員（16.5%）及輔助專業人員（15.9%），專業人員和經理分別是6.7%及9.4%；非單親人士則有逾三成從事經理或專業人員。總言之，單親人士從事的職業難使他們掙取高薪，以致單親家庭住戶的收入中位數不及非單親家庭的一半。

近半單親家庭居於出租公屋

第三是單親人士的住屋狀况。2021年人口普查數字顯示，46.3%單親家庭住於公營租住房屋，遠高於非單親家庭的24.9%。為什麼接近一半單親家庭居於出租公屋？港大王于漸教授多年前指出，一些香港男士為了另娶內地女子，於是與妻子離婚；離異後的單親家庭，不少為了解決住屋困難，只好申請入住公屋。

無疑，72.1%單親家庭的成因是由於離婚緣故，但他們入住公屋，看來也是由於經濟上有困難——截至2021年3月底，在223,792個綜援個案中，單親家庭個案有24,826宗，佔全部綜援個案的11.1%。也就是說，2021年72,279名單親人士中，高達34%依靠綜援維持生活。他們入住公屋，還是因為收入較一般家庭低。

這樣，2021年43.1%居於私人永久房屋的單親人士，他們的情况又怎樣？因為沒有詳細統計資料，很難分析，但相信其中收入偏低的，正是劏房戶租客。這些劏房戶單親家庭，除了住屋情況惡劣，他們成長中的子女也受到各種不利因素影響。社區組織協會副主任施麗珊有撰文詳細分析（〈訂立「兒童優先」的房屋政策〉，2024年11月29日《明報》），不在這裏重複。

精準扶助單親戶的策略

按照以上分析，對於單親戶的扶貧策略，筆者建議如下︰

首先，針對居於劏房的單親綜援戶，筆者建議提高他們入住公屋的機率、鼓勵他們的子女參加「共創明Teen計劃」，提升單親家長參與勞動市場的能力。

其次，針對居於劏房卻沒有領取綜援的單親家庭，建議提升單親家長就業技能；透過就讀學校鼓勵他們的子女參與課後活動，及擴大他們的社交圈子，改善他們的住屋狀况（例如入住簡約公屋的可行性）。

至於其他居住於私樓和公屋的單親家庭，視乎他們的需要，可透過關愛隊的宣傳和聯絡，由各區的綜合家庭服務中心向他們及其子女提供適切服務。

最後，單親家庭既是全體家庭的一部分，筆者建議家庭議會聯同其他與家庭有關的委員會，探討改善和鞏固家庭的方案。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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