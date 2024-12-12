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林昆佑、蔡曉瑩

林昆佑、蔡曉瑩：淺談工藝

【明報文章】當代社會中，「工藝」這個詞可能聽起來有些古老，甚至帶着一點詩意的浪漫。然而，工藝的本質卻是極為實際且深刻——它既是人類與材料的對話，也是一種為滿足需求而探索的過程。無論是傳統手工匠人的作品還是現代工業設計，工藝的核心在於「人有所求，造物成器」。

此文將作為一次拋磚引玉的嘗試，從「什麼是工藝」的問題出發，探討其背後邏輯與追求；希望除了了解工藝的物質層面，更要觸及其精神內核，試圖為工藝的學習與實踐提供一個簡單而系統的框架。

工藝的基礎：二求

工藝的起點源於人的需求，而需求可歸納為「形」和「意」兩個層面。

形：滿足功能需求。所謂「形」，指的是物件在功能性上的要求。它包括物理與化學層面的特性，例如形狀、質感、顏色、重量、光滑度、耐久性等，甚至延伸至生產成本等實際考量。在這一層面，工藝之目的是讓器物能充分發揮其功能，具備實用性和可靠性。例如木椅的設計需考慮人體工學、刀具要鋒利耐用，這些都屬「形」的範疇。

意：滿足精神需求。相比「形」，「意」則更難捉摸。它包括器物所帶來的精神刺激與文化意涵，甚至與個人記憶、歷史傳承相連。器物的「意」可能藏在它的材質、紋理或形式中。例如青花瓷（圖1）的紋樣能喚起人對東方文化的想像；一把手工雕刻的椅子可能承載家族傳統的記憶。「意」並不純粹存在於器物本身，而是透過人的感知與經驗來實現。

形與意並非完全獨立，而是相輔相成。優秀的工藝品往往在形與意之間找到平衡，既能解決功能需求，又能滿足精神追求。

如何認識工藝：四知

工藝的核心在於對「人、法、物、器」4個方面的認識。這四元素構成了工藝的基礎，稱為四知。

（1）工藝以「人」為本，無論是製作者還是使用者，都要對人的需求與限制有深刻理解。例如工匠需了解使用者的習慣與審美偏好，也要不斷探索自身的能力與極限。人是通過五感（眼、耳、鼻、舌、身）來感知世界，因此工藝每一個環節都需考慮五感體驗。質感是否愉悅、顏色是否和諧、重量是否舒適，這些都是從人的角度出發的重要判斷。

（2）所謂「法」，指的是將材料加工為成品的方法或技術。它是工藝中最具地域性與文化特徵的部分。不同地區、材料與工具，會造就不同製作方法。值得注意的是，法不僅是技術層面的問題，還關乎文化意涵。例如某些傳統技法本身已成為文化符號，承載了特定的價值觀。但亦有出現傳播交流，如丹麥名匠Hans J. Wegner就受到中國明式圈椅（圖2）啟發而創作出Chinese Chair，及後現在仍有生產的CH24 Y-Chair（圖3）。

（3）「物」是工藝中所有材料的總稱，既包括被加工的材料，也包括工具本身的材料。對材料的認識不僅僅是物理和化學層面的數據，還包括它們在歷史、文化中的意義。例如漆器（生漆）在古代東亞可能是一種日用材料，慢慢演化為一個一種身分與文化象徵。但到了現代，有着類似物理性質的人工塑膠，代表的就與漆器截然不同了（圖4、圖5）。

（4）「器」是工藝的成果，也是工藝之目的地。它既是一件實物，也是一種概念。器物的形與意，最終要透過人的五感來體現。一把椅子是否符合手形、是否讓人感到舒適，一件陶器是否喚起記憶、是否讓人感到美好，這些都屬「器」的範疇。優秀的工藝品能讓人通過「器」感受到製作者對「人、法、物」的深刻理解。

如何學習工藝：三修

要掌握工藝，必須通過「作、觀、思」（實作、觀察、思考）3種方式來修行，這是筆者所謂的三修。

（一）實作是學習工藝的基礎。通過反覆操作工具與材料，人的五感會變得更敏銳，肌肉記憶也會逐漸形成。在實作中，工匠會逐漸了解工具、材料的性質，並探索出它們的極限。例如一個木匠通過實作，會發現不同種類的木材有不同韌性與硬度，進而選擇最適合的加工方式。

（二）觀察並不僅是用眼睛去看，還包括用五感去感受。例如觀察其他工匠的技法、自然界的形態與規律，甚至觀察不同文化中的器物，都是開闊視野的重要方式。觀察的過程能幫助工匠理解四知中的「人、法、物、器」，並發現不同領域的工藝之間是否有共通之處。

（三）思考是將實作與觀察的經驗，內化為自身方法和價值觀的過程。工匠需不斷反思自己的作品是否達到形與意的平衡、自己對材料與技法的理解是否還有不足、如何改進、如何創新。思考之最終目的是建立屬於自己的工藝之「道」。

工藝的成就：三成

通過三修，工匠最終可以達到3種成就，分別是技、藝、道。

（a）技是工藝的基礎層次，指的是熟練掌握一門技術，能準確實現設計的預期效果。例如一個陶藝師能夠穩定地拉胚、施釉、燒製，這是技的體現。

（b）藝是在技的基礎上，加入個人對美學和文化的理解。這是工匠從「匠」進階為「藝匠」的過程。藝的成就不僅在於功能性，還在於器物是否能打動人心、是否能傳達製作者的思想與情感。

（c）道是工藝的最高境界，是工匠對自身、對世界的認識。通過工藝，工匠不僅在造物中找到價值，也在造物中認識自己。道是一種與自然共存、與世界對話的哲學態度。

結語：工藝的意義

工藝不僅是製作器物的技術，它更是一條通向自我認識的道路。通過了解二求、四知、三修與三成，我們可以發現工藝不僅是對外界的探索，更是一種內在修行。

「器以載道」，工藝的價值，不僅在於器物本身的美與用，更在於它讓我們重新思考人與自然、文化與個體的關係。在這個快速消費的時代，也許我們更需這樣的緩慢與深刻。

作者林昆佑是香港恒生大學藝術設計系技術主任，蔡曉瑩是香港恒生大學藝術設計系副系主任及助理教授

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[林昆佑、蔡曉瑩]

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