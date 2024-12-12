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韓俊賢

韓俊賢：新任運輸物流局長的挑戰

【明報文章】上星期官場迎來大執位，消息似是來得突然，不過其中一個主角——時任文體旅局長楊潤雄被撤換的消息，早已甚囂塵上。而另一名被撤換的時任運輸及物流局長林世雄，在離職前一天，仍然在立法會接受答問，似乎也來得突然。不過現屆特區政府，問責官員講求績效指標，單從啟德郵輪碼頭局面似斷還未斷來看，就可能得見端倪。

料運輸政策不會大變

本文主旨並不是官場變動，主要官員的變遷改動是常態。事實上，近年運輸政策愈見舉足輕重，相關政策局長的更迭，會令施政方向有大變動嗎？似乎未必。新任運輸及物流局長陳美寶，長期出任運輸署長、運輸局（包括前運輸及房屋局和現在運輸及物流局）常任秘書長，除了理應駕輕就熟之外，一直以來的施政方針也跟她脫不了關係，似乎未必會有大轉變。

反觀，林世雄在任局長期間，雖然似乎被認為其政策解說力較弱，但他與前幾任運輸局長比較，爭議相對較小，甚至更受歡迎。例如三隧分流等市民一直翹首以待的良政，恰巧在林的局長任期內落實；而3條過海隧道在此之後，亂子不多，車流也似乎確實趨於平均，得到預期效果。儘管這應是部門數年的努力成果，惟相信或多或少，也有林前局長的一份功勞。

的士服務會否耳目一新？ 拭目以待

而長期遭詬病之的士服務，也在本屆政府任內，終於出現一些應該不止是「樓梯響」，或會看到一定轉變的改革措施。除了已實行的士司機違例記分制，車隊計劃也即將推出，但會否令市民和遊客耳目一新？那就讓我們拭目以待。

事實上，運輸範疇項目眾多。而對部分項目，新局長與團隊應及早掌握和提出解決方法，否則這些可能會出現的問題，必將成為運輸政策上一些不足之處——例如配合的士改革之網約車制度，勢將對的士改革帶來衝擊；市民對現存網約車可能已經建立了一定程度的信任和依賴性，倘若有重大變動，市民會否無所適從？

市民對運輸政策的需求，已不再單獨是公共運輸或集體交通工具；個人載具和使用，必將是一個討論重點。電動自行車的合法化，本來曾被寄望在去年下半年完成，但現已臨近年末，相關措施仍未公布。無論是相關載具的使用者，以及因此衍生的行人路權問題，都有急切的解決需要。事實上，行人權益過去較遭忽視。若電動自行車合法化，令「風火輪」在行人路或馬路上會影響其他道路使用者，那麼也應同時一併檢視行人權益。

而早前運輸署曾邀請俗稱「紅van」的公共小巴營辦商，將其路線轉為專線小巴（俗稱「綠van」）路線，被形容為反應冷淡，似乎遭遇滑鐵盧。事實上，小巴行業無論紅綠，所遭遇的經營環境，已屬前所未有的困難。這並不是「由紅轉綠」就能夠解決。

倘未能解決小巴業問題 市民將詬病

現在不少專線小巴營辦商，除了少數由集團甚至專利巴士公司跨界經營之外，仍然存在不少「個體戶」。而經營者或因股權分散，又或年事已高，對經營有心無力；同時司機年齡也趨老化，除了之前討論過的車長高齡化所衍生的問題，行業也可能青黃不接。現在不少專線小巴開車不足，正是因為司機告假、年老求退者多。少數集團經營者能夠以「輸入外勞」替補，惟個體戶則根本無辦法解決，其經營環境也日益困難。而現實上，因為地理環境局限，香港仍有不少社區的主要代步公共交通工具是小巴。如果此一問題未能夠解決，將會成為市民詬病之處。

筆者就此曾經提出建議，例如政府應該提供資源或政策工具，提升小巴服務的質量，譬如讓小巴可以有預約服務；又應該容許小巴的行走範圍更有彈性等。過去，筆者所服務社區的小巴服務長期被投訴，成為與運輸署官員討論時的必帶項目，陳美寶局長當時正在運輸署長任上，相信她應該有所留意，也期待她能夠正視。

至於巴士和鐵路，「有問題、有改進空間」早已是老生常談，本文篇幅有限，並不打算討論，不過也在此向局長或相關部門人員進一言：雖然現時就本港交通運輸議題提案者多，惟不是所有都是靈丹妙藥，尤其是網上之言，希望有關方面留意！

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

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