劉銳紹：智業崇山段玉情 「雄」消香斷有誰憐——從段崇智辭職與「雙雄」局長下台看用人問題

上聯的「聯合」，既是名字，也是動詞，即「一起合作」之意；「新亞」兩字也是語意雙關，既是名字，也有「新的亞洲」之意。據2025年QS世界大學排名及泰晤士高等教育世界大學排名，中大分別列於第36和44位，創下歷年最佳表現，反映段崇智與中大人的多年努力得到國際肯定，光耀「新的亞洲」。

於下聯的「段」字，既是段崇智的姓氏，也是事物、是非清楚界定之意，更是圍棋級別之分。人生的圍棋，變化萬千；放在今天，如何下棋，更形重要。只要獻於民心，又得民心所獻，馬上高下立見。段崇智奉獻中大，「段玉情」已維繫多年了。

當然，「段」也會「斷」。段崇智任內也有爭議的事，未必人人如意，但事物總要從大處看。恰好在這個時候，早前兩名局長楊潤雄和林世雄「雙雄墮馬」，眾說紛紜更多。忽然記起《紅樓夢．葬花吟》之句：「花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐？」這裏「斷」的不是紅，而是「雙雄」，故引為今天的第二句標題。此文並非總結功過，而是從連串事件看用人之道而已。

（1）香港需要內聯外通的人才

──中大的國際排名在段崇智任內不斷提升，當然不是他個人的功勞，而是整體中大人的共同努力。此外，香港正面對國內外環境大轉變，內地發展也十分重要。所以，不妨從「內聯外通」角度來看段崇智的工作。

當然，很多院校也在這兩方面努力，各有成績，這必須從長遠和延續性的角度看實效了。此外，這些關係和聯繫在什麼情况下體現出來？也是很重要的。這就令人想到去年12月10日在中大舉行的「中美高水平大學校長對話」，主題是「基於合作與伙伴關係的中美大學共同未來」，超過30名來自中國和美國頂尖高等院校的領袖代表參加。

一日之後，全球18家世界名校校長在深圳出席由中大和中大（深圳）合辦的「世界大學校長論壇」，主題是「高等教育合作」。出席深圳活動的還有20多名深圳高科技企業高層管理人員。換言之，這類活動能否發揮內聯外通，以及商（業）研（究和開發）互通的作用，才是關鍵。否則，若只是搞一些「畀面派對式」會議，那就不能同日而語了。

值得注意的是，上述兩會議舉行時，正值美國對華加緊科技制裁（包括華府對大學的科研資助）的時候，外國（包括美國）大學領導層仍前來參與，既因他們以學術為重，而背後的聯繫能力也不容忽視。這些都可以從側面觀察內聯外通的實力。

──中大與內地合作和聯繫也有不少成績。中大（深圳）不久前慶祝創校10周年。中大直接參與研發的「香港青年科創號」衛星，由特區政府資助、國家航天局等部門指導，是國際首顆AI（人工智能）大模型科學衛星，主要針對山泥傾瀉和水災，已成功進入太空軌道。

中大學者、大豆專家林漢明教授研發的強抗逆性大豆，去年5月已由「天舟六號」飛船送上中國太空站，日後可在乾旱地區種植，林教授和段崇智也應邀前往觀禮。可見中大跟其他院校一起，對內地的發展同樣努力。

（2）為何段崇智仍不斷受到壓力

──我不是說其他院校做不出這樣的成績，而是從中大與內地不斷擴展合作，反觀為什麼段崇智仍不斷受到壓力，最後提出辭職？沒有人能直接說出原因，但政治圈中仍流傳着2019年期間在中大發生的事。假如這是背後的原因（或原因之一），那豈不是說明，不管在校務工作、國際排名、強化國際聯繫、與內地合作等方面有多大成績，也抵不過一些被認為「不當」的事情？果真如此，豈不是政治壓倒實績？這與知人善任，以至日後招攬人才，不是背道而馳嗎？

──細看內地官場文化，不同部門之間各有工作側重點。不要緊，只要協調得當即可。倘因各有側重而不能協調，內地稱為「政策打架」。我不知道段崇智辭職是否與「政策打架」有關，但「政策打架」而貽誤香港的事例已有不少。

其中一例是香港樂施會。它一向與內地合作，關係不錯，有關部門也感到它造福內地民眾。惟它曾被教育部黨組視為「滲透組織」，還成為新聞；後來幾經周折，才恢復正常。令人感奇怪的是，當時樂施會領導層中，還有梁愛詩和陳智思等建制名人，這到底是怎樣的「政策打架」？當然，這類例子不會太多，但從中反映背後是怎樣的思維？才是重要的。而且改了沒有？則是更重要了。

──有意見認為大學領導層不應介入學生的社會運動。其實，關鍵是怎樣介入？記得2014年「雨傘運動」初期（10月2日晚），時任中大校長沈祖堯和港大校長馬斐森往金鐘現場，勸喻學生冷靜。1919年「五四運動」和1989年「六四」期間，北京多家大學的校長聯合聲明，也希望各方（包括官方）冷靜，大家都想安定下來再說；1919年時任北大校長蔡元培還親自保釋學生。撫今思昔，可見不能把事件和過程簡單化，以為校方領導層介入就是不好，甚至以為「勸官方冷靜」就是「支持學生」。蔡元培後來也辭去北大校長之職，臨別時說了一句「殺君馬者道旁兒」。把這話放在今天，「道旁兒」在哪裏呢？

（3）「雙雄」墮馬能否有新氣象？

──若官員表現不佳，給予時間改進仍力有不逮，換馬可以理解。問題是官員和市民都要知道具體原因是什麼，才能辨析來龍去脈，官員才能引以為誡。如今一切像啞謎。市民漠不關心，誰上誰下都改變不了現實。也就是說，撤換官員無法建立新氣象（至少眼前如此），還應驗坊間一句話：「天子腳下一樣紅」，只要夠「紅」就行了。

──不過如今即使努力「紅」，也不能「雄」下去。市民在旁「剝花生」，政治圈中人卻另有觀察。這到底說明換馬可以一洗頹風，令其他人振奮起來，對上級的指示一呼百諾？還是官場士氣不升反跌、有話不說？因為大家弄不清怎樣才是「紅得對頭」的方法。

──眼前，市民還感到內地整頓官場的作風也慢慢傳來香港。在內地，有官員上午仍是台上貴賓，下午即變階下之囚。內地稱為「卓見成效」的監察和懲治，貪官和庸官下馬，人民喜見樂聞。不過，內地的貪腐問題似乎沒有因此而出現實質好轉。香港官場走馬燈不至於像內地那樣，惟市民期望的仍是令人喜悅的實績。歸根究柢一句話：要建立崇山智業，須有段玉之情；否則一朝春盡紅顏老，「雄」消香斷有誰憐？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]