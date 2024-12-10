譚穎琳：香港廢物量下跌「假象」 減廢政策勿歎慢板

然而環保政策「一正一負一無影」的情况下，環境及生態局（下稱環境局）早前於網誌公布2023年都市固體廢物量，斷言「香港廢物量已經越過頂峰」。是真有其事？還是曇花一現？

回收僅屬止痛藥 並不治本

環境局指去年廢物棄置量按年跌2.2%。然而對比2022與2023年廢物總量，即包括送往堆填區的廢物棄置量及回收量的總和，實質只輕微減0.57%，廢物量仍是居高不下。因此局方所指的「越過頂峰」，主要源於回收量微升而抵消。但回收只是止痛藥，難言治標，更不治本。

2023年回收率比2022年升1個百分點，回收量升3%，環境局歸功當局積極擴展社區回收網絡。成效如何，有數得計。2022年環保署批出「綠在區區」營運合約22份，總合約價4.9億元，除了龐大的營運開支，更需耗用以億元計的公帑建設或補貼回收站、處理工廠、運輸車隊等處理回收物。但根據立法會文件，2023年「回收便利點」、「回收環保站」、「綠在區區」等社區回收網絡，合共只收集5.2萬公噸回收物，只佔該年廢物總量不足1%。

減塑政策不應側重回收

當中塑膠回收成本效益極低，可謂不切實際。基於中國內地及世界多國已禁止進口未經處理的廢膠，因此香港回收廢膠後，需相應產能的塑膠處理廠，才能處理香港每年棄置的80多萬公噸廢塑膠。但根據環境局回覆立法會議員提問時表示，預計未來數年本地廢塑膠處理量約為每年15萬公噸，只佔棄置量約20%。

放眼全球，聯合國報告指出全球製造的塑膠垃圾，只有少於10%被回收。由此可見，香港減塑政策不應大灑金錢，側重成效不彰的回收，更遑論處理量追不上回收量，最後「得膠無所用」，屆時局方是否打算送往焚化爐燒毁，眼不見為淨？

生產者責任制 已證明成效

更有甚者，企業使用過多無謂膠包裝，政府卻耗用大量公帑推行塑膠回收計劃，並鼓勵市民花額外時間、心力回收，變相把處理廢物的責任推卸到消費者身上，為污染者「執手尾」。生產者責任制是國際通用的減廢政策，讓生產者付上處理垃圾的責任，減廢成效顯著。

本港首個在《產品環保責任條例》下的強制生產者責任制計劃——膠袋徵費，已證明其成效。2022年膠袋徵費由5毫上調至1元，膠袋用量大減31.5%，有助該年廢塑膠按年跌10.5%，減塑成效不言而喻。

不過值得提醒的是，即使政策工具在手，若訂下的目標和實行計劃草率，亦難有成效。2015年全面推行塑膠購物袋收費計劃，曾一度令膠袋使用量大跌；然而當市場適應5毫徵費後，用量由谷底反彈。唯有定期檢討政策成效、訂立階段時間表，才可令廢物量由頂峰回落。

反觀原定今年向立法會提交生產者責任制條例草案，並訂立附屬法例，包括膠樽（每年棄置量達7.5萬公噸）及紙包飲品盒（每年棄置量達2.7萬公噸）生產者責任制，不但音信全無，而早前推出的初稿框架只着重回收，忽略源頭減廢及推動重用。當中政府提議的回贈制，亦有別國際通用的按樽制，使生產者免卻大部分環境徵費，不必為送往堆填區或污染自然環境的廢膠負責，只要「跑夠數」——四成回收率就可放軟手腳。

綜觀全球飲品容器生產者責任，大部分均實行按樽徵費。香港當局除了須推行按樽制，亦應訂立減用量及重用率目標，並提供誘因予生產者以重用包裝代替即棄。

訂立清晰目標定期檢討

方有望達至「零廢堆填」

前車可鑑，減廢道路如逆水行舟。要令廢物量真正「越過頂峰」穩步下降，源頭減廢政策絕不能「歎慢板」。政府盡快落實涵蓋減少即棄、推動重用的生產者責任制，訂定明確推行日期及清晰減廢目標，定期檢討成效，才有望解決廢物問題，達至「零廢堆填」願景。

作者是綠色和平項目主任

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[譚穎琳]