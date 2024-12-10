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歐陽五

歐陽五：特朗普會怎麼打「台灣牌」

【明報文章】賴清德上任後的首次「過境」美國之行，似乎並未濺起太大水花。有分析認為，他在美國政權即將交接之際「過境」，顯然意在向新主「投誠」，可惜回應寥寥。此時，距特朗普重返白宮還有40天。這個素來不按常理出牌的「交易大師」，將會如何打「台灣牌」呢？

儘管台灣島內綠營媒體宣揚賴清德此行有不少突破，但美國國務院僅稱其行程安排循「慣例」，更有3個不容忽視的明顯事實：一是賴清德就任台灣領導人半年之後，才得以「過境」美國，遠晚於前任；二是所謂「過境」，只是夏威夷和關島，並未踏足美國本土；第三，無論是拜登看守內閣還是特朗普團隊，都沒有重量級人物與賴公開互動，就連賴清德與當地智庫的會談都只能是「閉門」。以上種種皆表明，美國對賴清德仍存疑慮，對他不斷挑釁大陸的做法也不一定滿意。

拜登鞏固「對台遺產」 或成特朗普挑戰

對賴清德「過境」遭美冷遇，還可以有另一層解讀，即拜登和特朗普都忙得顧不上台灣這個蕞爾之地。畢竟，拜登忙着特赦兒子亨特（Hunter Biden），要在卸任前給自己留下更多政治遺產；特朗普則忙着酬謝同一陣營的忠誠之士，要在重返白宮之前做好排兵佈陣。

但別忘了，就在賴清德「過境」前，拜登政府批准了其任內第18次對台軍售；且在10月底，美國國務院批准總額19.88億美元的對台軍售，這不僅是拜登任內最大一筆金額對台軍售，還包括先進地對空導彈系統和雷達系統等。顯然，拜登是在鞏固其「對台遺產」，而這既是特朗普可能繼承的對華籌碼，也可能是他的挑戰。

台海未來恐仍風高浪急

2016年12月，當時作為美國候任總統的特朗普接聽台灣時任領導人蔡英文賀電，曾引起軒然大波。或許，「2.0版」的特朗普不會再犯這樣的錯誤，但從他已經提名的內閣名單來看，未來台海仍可能風高浪急，甚至驚濤駭浪。譬如可能領銜其外交團隊的國務卿人選魯比奧（Marco Rubio）和白宮國家安全顧問人選華爾茲（Michael Waltz），皆是國會山上著名的對華鷹派，也是為台灣媒體津津樂道的「友台」議員。魯比奧已兩次被中國政府列入制裁名單；華爾茲則在2022年10月訪問台北並與蔡英文會面，而今年10月下旬，在宣傳其新書Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret時，華爾茲呼籲必須阻止中國大陸收復台灣。而被特朗普提名擔任駐華大使的珀杜（David Perdue），同樣也曾經於2018年以參議員身分訪問台北期間會見蔡英文。

有觀點認為，相較於前任，特朗普更強調交易而非意識形態，也不吝於對盟友出手。所以，他會批評台灣「偷走美國的晶片生意」、要求台積電在美國建廠生產最先進的晶片，還威脅台灣「交保護費」，稱台灣應將防務開支增加到GDP（本地生產總值）的10%。

中國大陸不可能拿台灣做「交易」

特朗普的「美國利益優先」牌，顯然會令一味「倚美謀獨」的賴清德很難招架。惟對中國大陸來說，特朗普攪局的本事可能會使牌桌更亂。畢竟無論如何，特朗普都將中國大陸視為頭號競爭對手，為了贏得競爭，可能無所不用其極。而且，如果特朗普不囿於意識形態，不顧念美國作為大國應該承擔的全球責任，就更可能在牌桌上胡亂出牌。譬如，談及關稅，特朗普並沒有「在商言商」，而是將經貿、政治、軍事、社會等問題混為一談。他可以移民問題為由宣稱對加拿大和墨西哥加稅，也可以芬太尼這個社會問題向中國威脅加稅。

當然，鑑於特朗普第一個總統任期帶來的混亂，早在他重新競選之後，包括中國在內的世界各國都在研判，並針對其不確定性，制定A、B、C等不同預案。惟對於中國大陸而言，台灣是不可能拿來「交易」的。上個月，中國國家主席習近平在秘魯利馬與拜登會晤時，劃出了中方的4條紅線，第一個就是台灣問題（其餘是民主人權、道路制度、發展權利）。這話與其說是對拜登講的，不如說是喊給特朗普聽的。不知道特朗普及其團隊是否聽懂了呢？

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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