歐陽五：特朗普會怎麼打「台灣牌」

儘管台灣島內綠營媒體宣揚賴清德此行有不少突破,但美國國務院僅稱其行程安排循「慣例」,更有3個不容忽視的明顯事實:一是賴清德就任台灣領導人半年之後,才得以「過境」美國,遠晚於前任;二是所謂「過境」,只是夏威夷和關島,並未踏足美國本土;第三,無論是拜登看守內閣還是特朗普團隊,都沒有重量級人物與賴公開互動,就連賴清德與當地智庫的會談都只能是「閉門」。以上種種皆表明,美國對賴清德仍存疑慮,對他不斷挑釁大陸的做法也不一定滿意。

拜登鞏固「對台遺產」 或成特朗普挑戰

對賴清德「過境」遭美冷遇,還可以有另一層解讀,即拜登和特朗普都忙得顧不上台灣這個蕞爾之地。畢竟,拜登忙着特赦兒子亨特(Hunter Biden),要在卸任前給自己留下更多政治遺產;特朗普則忙着酬謝同一陣營的忠誠之士,要在重返白宮之前做好排兵佈陣。

但別忘了,就在賴清德「過境」前,拜登政府批准了其任內第18次對台軍售;且在10月底,美國國務院批准總額19.88億美元的對台軍售,這不僅是拜登任內最大一筆金額對台軍售,還包括先進地對空導彈系統和雷達系統等。顯然,拜登是在鞏固其「對台遺產」,而這既是特朗普可能繼承的對華籌碼,也可能是他的挑戰。

台海未來恐仍風高浪急

2016年12月,當時作為美國候任總統的特朗普接聽台灣時任領導人蔡英文賀電,曾引起軒然大波。或許,「2.0版」的特朗普不會再犯這樣的錯誤,但從他已經提名的內閣名單來看,未來台海仍可能風高浪急,甚至驚濤駭浪。譬如可能領銜其外交團隊的國務卿人選魯比奧(Marco Rubio)和白宮國家安全顧問人選華爾茲(Michael Waltz),皆是國會山上著名的對華鷹派,也是為台灣媒體津津樂道的「友台」議員。魯比奧已兩次被中國政府列入制裁名單;華爾茲則在2022年10月訪問台北並與蔡英文會面,而今年10月下旬,在宣傳其新書Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret時,華爾茲呼籲必須阻止中國大陸收復台灣。而被特朗普提名擔任駐華大使的珀杜(David Perdue),同樣也曾經於2018年以參議員身分訪問台北期間會見蔡英文。

有觀點認為,相較於前任,特朗普更強調交易而非意識形態,也不吝於對盟友出手。所以,他會批評台灣「偷走美國的晶片生意」、要求台積電在美國建廠生產最先進的晶片,還威脅台灣「交保護費」,稱台灣應將防務開支增加到GDP(本地生產總值)的10%。

中國大陸不可能拿台灣做「交易」

特朗普的「美國利益優先」牌,顯然會令一味「倚美謀獨」的賴清德很難招架。惟對中國大陸來說,特朗普攪局的本事可能會使牌桌更亂。畢竟無論如何,特朗普都將中國大陸視為頭號競爭對手,為了贏得競爭,可能無所不用其極。而且,如果特朗普不囿於意識形態,不顧念美國作為大國應該承擔的全球責任,就更可能在牌桌上胡亂出牌。譬如,談及關稅,特朗普並沒有「在商言商」,而是將經貿、政治、軍事、社會等問題混為一談。他可以移民問題為由宣稱對加拿大和墨西哥加稅,也可以芬太尼這個社會問題向中國威脅加稅。

當然,鑑於特朗普第一個總統任期帶來的混亂,早在他重新競選之後,包括中國在內的世界各國都在研判,並針對其不確定性,制定A、B、C等不同預案。惟對於中國大陸而言,台灣是不可能拿來「交易」的。上個月,中國國家主席習近平在秘魯利馬與拜登會晤時,劃出了中方的4條紅線,第一個就是台灣問題(其餘是民主人權、道路制度、發展權利)。這話與其說是對拜登講的,不如說是喊給特朗普聽的。不知道特朗普及其團隊是否聽懂了呢?

作者是時事評論員

