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水志偉、周國心

水志偉、周國心：挖掘本地人才潛力 推動體育盛事發展

【明報文章】隨着西沙GO PARK及啟德體育園（兩園）陸續建成，特區政府愈加重視透過盛事推動體育旅遊。其實早在2021年，國家便在《「十四五」體育發展規劃》中強調要大力發展運動旅遊。兩園的啟用和國家政策支持，為香港體育旅遊帶來前所未有的機遇。

為吸引海外旅客來港觀賽，香港必須提供卓越的盛事體驗、打造良好口碑、完善專業人手規劃。作為綜合性的體育設施，兩園在設施營運、活動策劃、市場營銷、技術支持等方面都需大量人才。例如去年10月，啟德體育園已宣布計劃於2025年前創造約2000個職位。未來兩園更需要與政府和學界持續合作，建立盛事人才鏈，以提升活動質量，並促進香港體育旅遊的產業化發展。

產學合作 培訓活動管理學生

受到巴黎奧運及連串盛事的影響，香港高等院校與體育相關科目愈來愈受歡迎，為本港的體育園提供了優秀人才庫。今年JUPAS（大學聯合招生辦法）改選後，浸會大學體育及康樂管理學士課程競爭激烈，平均每31人爭一個學位，可見學生反應踴躍。目前全港有6所大學提供與體育相關的學士學位課程，其中浸會大學、嶺南大學、都會大學提供體育及康樂或盛事管理課程，包括賽事活動規劃。

然而疫情期間不少體育賽事停辦，導致許多體育及康樂管理的畢業生缺乏策劃賽事的實戰經驗。為充分利用這些人才，兩園可與各大學及專上學院更緊密合作，為畢業生及來屆學生提供更多實習機會，橋接理論與實踐。

培育體育盛事人才，並非一朝一夕之事。除了培育畢業生，政府也可透過2018年推出的退役運動員轉型計劃，鼓勵退休運動員參與兩園的工作。

助退休運動員加入體育盛事產業

現時退役運動員轉型計劃只提供兩類職位選擇：（1）學校體育推廣主任及（2）體育機構職位。然而計劃下的體育機構，主要是體育總會、精英運動員協會、香港體育學院及其他地區體育會等，相對單一。 因此，筆者建議政府將兩園及更多相關機構納入該名單，讓退休運動員能夠活用他們參與國際大型賽事的經驗，投身於更多元化的體育盛事產業。

要推動本地體育盛事經濟，本地退役運動員無疑是最好代言人。然而轉型計劃下的培訓課程，主要包括行政工作及電腦應用、運動創傷防護、職場溝通技巧等，絕大部分跟體育盛事無關。因此，我們建議可盡早與在職運動員討論職業生涯規劃，提早了解他們意向，並提供所需培訓，例如設施營運、活動策劃、市場營銷等，讓退役運動員在退役後的發展上有更理想的過渡。要協助他們從精英運動員轉型為盛事精英，提早培訓至關重要。

兩園的開幕為香港體育旅遊創造了新機遇，善用本地人才庫是推動這一發展的關鍵。透過加強學界合作，及優化政府的退休運動員轉型計劃，香港有望提升舉辦大型體育賽事的專業化水平，進而在體育盛事及體育旅遊領域取得更大成就。

作者水志偉是團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管，周國心是團結香港基金助理研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[水志偉、周國心]

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