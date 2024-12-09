姚志勝：建設美麗家園 保存粉嶺高球場

【明報文章】粉嶺高球場環評司法覆核案，高院裁定香港哥爾夫球會大部分勝訴。政府面臨上訴還是重做環評再諮詢，或放棄收地建公屋的「三難選擇」。在筆者看來，香港作為國際大都會、盛事之都，需要一個世界級高爾夫球場；而香港有大量荒廢農地及其他有待開發的土地，卻要分割唯一能夠舉辦國際大賽且又有重大保育價值的粉嶺高球場土地興建公營房屋。這個安排有悖常理，甚至可說是匪夷所思，不符香港利益。特區政府有必要撥亂反正，適時明確宣布保存粉嶺高球場。筆者的具體看法有3點：
其一，保存具特殊價值的粉嶺高球場，是貫徹習近平主席「綠水青山就是金山銀山」理念的應有之義，也是香港可持續發展的需要。
其二，分割粉嶺高球場建公營屋，是修例風波前泛政治化大肆氾濫的惡果，是在劣質民粹橫行霸道脅迫下作出的安排，必須予以否定。
其三，李家超特首帶領執政團隊身體力行加快建設公屋，已取得顯著成效；特區政府應把握法庭判決契機，宣布保存粉嶺高球場，停止法律訴訟，避免浪費公帑，終結爭議內耗，並同時宣布加快興建公屋工程，讓社會看到政府解決市民安居問題的決心和誠意。
貫徹習近平「綠水青山」理念
習主席提出的「綠水青山就是金山銀山」理念，飽含對可持續發展、對子孫後代高度負責的強烈責任感，是全面推進美麗中國建設的重要指導思想，對香港發展也具重要指導意義。
粉嶺高球場有重大的保留價值：
第一，粉嶺高球場是有百年歷史的世界級高球場，舉辦了眾多國際體壇盛事，擦亮了香港「盛事之都」招牌。其舉行的國際級別香港高爾夫球公開賽，至今已逾60屆。今年3月LIV Golf巡迴賽，不僅帶來3000萬元稅收，而且吸引30多個國家和地區的觀眾來港，帶旺酒店和旅遊業；賽事獲世界各地轉播，更有利提升香港形象。明年全運會高球項目亦於粉嶺高球場上演，愈來愈多人期望高球比賽等體育盛事可帶動旅遊業。
第二，粉嶺高球場是國際政商交流重要場所，是香港「亞洲國際都會」不可或缺的要素。粉嶺高球場是促進政商交流、吸引海外人才所必需的配套設施。許多國際商業機構，都以球會會籍作為吸引海外人才來港工作的福利之一。現時在港的國際外資企業擁有逾110個球會的公司會籍，供來港員工享用。不同國家的駐港使節、政商代表，都會使用球會設施。
第三，粉嶺高球場是城市、自然、古蹟三者共存的獨特載體。球場遍佈歷史建築，是香港的「活古蹟」，並有完整的綠色生態圈，哥球會獲世界高爾夫大獎提名為「世界最佳生態環保高爾夫球會」。
粉嶺高球場的特有價值應得充分重視。為建設我們自己的美麗家園，特區政府和社會各界都有責任全面保護粉嶺高球場。
球場是極端泛政治化受害者
必須指出的是，粉嶺高球場是香港過去極端泛政治化的受害者。當時討論土地供應，社會充斥民粹戾氣，反對派以民粹政治、「攬炒」思維騎劫整個討論，刻意將收回粉嶺高球場建公營屋變成整個土地供應諮詢討論的焦點；對其他拓地建議包括開發大量荒廢農地、沒什麼生態價值的郊野公園邊陲地帶及一些綠化地帶等，都拋擲一邊。他們極力炒作所謂「官商勾結」、「貧富之爭」，惡意製造兩個對立：一是興建公屋與保留球場的對立，二是權貴階層與基層市民的對立，向政府百般施壓，甚至要求「全面」收回高球場172公頃土地建公屋，彷彿政府不收地就是維護權貴、與基層市民作對。一些理性聲音被壓抑淹沒。
土地供應專責小組在極度壓逼的社會氣氛下，採取折衷分割的方法，建議政府優先研究及考慮收回球場部分土地。政府在2019年2月，也就是修例風波爆發前夕，宣布全面接納專責小組建議。顯然，分割粉嶺高球場土地建公營屋的安排，是極度泛政治化環境下劣質民粹橫行脅迫的結果，根本不符合香港整體及長遠利益。
高院判決之後，社會上希望政府保存高球場的聲音愈來愈多。許多社會人士、政團成員和媒體評論都認為，收地計劃由上屆政府提出，現時本港房屋供應已經不同，包括增建過渡房屋、簡約公屋及立法規管劏房等，加上北部都會區等發展計劃，有空間興建更多公屋單位，政府不應堅持收地建公屋。
政府有需要也有條件保存球場
事實上，政府很難實施分割高球場土地建公營屋，因為特區政府實在背不起「破壞具歷史保育價值土地、衝擊『綠水青山就是金山銀山』理念」的「惡名」。雖說上屆政府決定收地建屋有其不得已的苦衷，但現在社會環境已發生重大改變，解決土地問題沒有不可踰越的障礙。
李家超特首領導的政府高度重視加快建設公屋，已覓得超出未來10年建屋目標的足夠土地；加之推出數以萬計的簡約公屋，在本屆政府任期內，公屋平均輪候時間可由目前的5.5年大幅回落至4.5年。政府現在有需要也完全有條件，明確宣布保存粉嶺高球場。
為此，筆者建議政府做好三方面工作：一是全面講清楚利弊得失，讓全社會都了解保存粉嶺高球場是維護香港整體和長遠利益；二是全面講清楚政府興建公屋的土地安排，並部署和公布加快建設公屋的具體措施，讓市民看到政府解決市民安居問題的決心、誠意和能力，看到安居前景；三是全面講清楚如何以市民利益為依歸，妥善安排開放粉嶺高球場予公眾使用。
作者是全國政協常委
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