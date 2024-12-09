姚志勝：建設美麗家園 保存粉嶺高球場

其一，保存具特殊價值的粉嶺高球場，是貫徹習近平主席「綠水青山就是金山銀山」理念的應有之義，也是香港可持續發展的需要。

其二，分割粉嶺高球場建公營屋，是修例風波前泛政治化大肆氾濫的惡果，是在劣質民粹橫行霸道脅迫下作出的安排，必須予以否定。

其三，李家超特首帶領執政團隊身體力行加快建設公屋，已取得顯著成效；特區政府應把握法庭判決契機，宣布保存粉嶺高球場，停止法律訴訟，避免浪費公帑，終結爭議內耗，並同時宣布加快興建公屋工程，讓社會看到政府解決市民安居問題的決心和誠意。

貫徹習近平「綠水青山」理念

習主席提出的「綠水青山就是金山銀山」理念，飽含對可持續發展、對子孫後代高度負責的強烈責任感，是全面推進美麗中國建設的重要指導思想，對香港發展也具重要指導意義。

粉嶺高球場有重大的保留價值：

第一，粉嶺高球場是有百年歷史的世界級高球場，舉辦了眾多國際體壇盛事，擦亮了香港「盛事之都」招牌。其舉行的國際級別香港高爾夫球公開賽，至今已逾60屆。今年3月LIV Golf巡迴賽，不僅帶來3000萬元稅收，而且吸引30多個國家和地區的觀眾來港，帶旺酒店和旅遊業；賽事獲世界各地轉播，更有利提升香港形象。明年全運會高球項目亦於粉嶺高球場上演，愈來愈多人期望高球比賽等體育盛事可帶動旅遊業。

第二，粉嶺高球場是國際政商交流重要場所，是香港「亞洲國際都會」不可或缺的要素。粉嶺高球場是促進政商交流、吸引海外人才所必需的配套設施。許多國際商業機構，都以球會會籍作為吸引海外人才來港工作的福利之一。現時在港的國際外資企業擁有逾110個球會的公司會籍，供來港員工享用。不同國家的駐港使節、政商代表，都會使用球會設施。

第三，粉嶺高球場是城市、自然、古蹟三者共存的獨特載體。球場遍佈歷史建築，是香港的「活古蹟」，並有完整的綠色生態圈，哥球會獲世界高爾夫大獎提名為「世界最佳生態環保高爾夫球會」。

粉嶺高球場的特有價值應得充分重視。為建設我們自己的美麗家園，特區政府和社會各界都有責任全面保護粉嶺高球場。

球場是極端泛政治化受害者

必須指出的是，粉嶺高球場是香港過去極端泛政治化的受害者。當時討論土地供應，社會充斥民粹戾氣，反對派以民粹政治、「攬炒」思維騎劫整個討論，刻意將收回粉嶺高球場建公營屋變成整個土地供應諮詢討論的焦點；對其他拓地建議包括開發大量荒廢農地、沒什麼生態價值的郊野公園邊陲地帶及一些綠化地帶等，都拋擲一邊。他們極力炒作所謂「官商勾結」、「貧富之爭」，惡意製造兩個對立：一是興建公屋與保留球場的對立，二是權貴階層與基層市民的對立，向政府百般施壓，甚至要求「全面」收回高球場172公頃土地建公屋，彷彿政府不收地就是維護權貴、與基層市民作對。一些理性聲音被壓抑淹沒。

土地供應專責小組在極度壓逼的社會氣氛下，採取折衷分割的方法，建議政府優先研究及考慮收回球場部分土地。政府在2019年2月，也就是修例風波爆發前夕，宣布全面接納專責小組建議。顯然，分割粉嶺高球場土地建公營屋的安排，是極度泛政治化環境下劣質民粹橫行脅迫的結果，根本不符合香港整體及長遠利益。

高院判決之後，社會上希望政府保存高球場的聲音愈來愈多。許多社會人士、政團成員和媒體評論都認為，收地計劃由上屆政府提出，現時本港房屋供應已經不同，包括增建過渡房屋、簡約公屋及立法規管劏房等，加上北部都會區等發展計劃，有空間興建更多公屋單位，政府不應堅持收地建公屋。

政府有需要也有條件保存球場

事實上，政府很難實施分割高球場土地建公營屋，因為特區政府實在背不起「破壞具歷史保育價值土地、衝擊『綠水青山就是金山銀山』理念」的「惡名」。雖說上屆政府決定收地建屋有其不得已的苦衷，但現在社會環境已發生重大改變，解決土地問題沒有不可踰越的障礙。

李家超特首領導的政府高度重視加快建設公屋，已覓得超出未來10年建屋目標的足夠土地；加之推出數以萬計的簡約公屋，在本屆政府任期內，公屋平均輪候時間可由目前的5.5年大幅回落至4.5年。政府現在有需要也完全有條件，明確宣布保存粉嶺高球場。

為此，筆者建議政府做好三方面工作：一是全面講清楚利弊得失，讓全社會都了解保存粉嶺高球場是維護香港整體和長遠利益；二是全面講清楚政府興建公屋的土地安排，並部署和公布加快建設公屋的具體措施，讓市民看到政府解決市民安居問題的決心、誠意和能力，看到安居前景；三是全面講清楚如何以市民利益為依歸，妥善安排開放粉嶺高球場予公眾使用。

作者是全國政協常委

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]