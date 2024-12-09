15年間，在香港，我寫了一些書、讀了一些書、教了一些學生，結識了好多知心朋友。在閱讀寫作和教書育人中度過的日子平凡而充實，內心則被平安、喜樂和感恩、感念所佔據：感謝香港——The Fragrant Harbour——慷慨地給了我「家」的感覺。

不經意間，從北京或上海出差返港，登機時地勤人員的問候，已經從15年前「先生今天去香港嗎」，變成了15年後的「先生今天回香港嗎」。雖然改變的只有簡單一個字，但對於旅途上的人而言，有家的感覺，真好。

讀透香港 殊屬不易

15年的光陰，說長不長，說短不短。在大學，接待來自世界各地的學者，大家也總會真誠地說：香港是全世界最適合居住和工作的地方之一。我總在想：究竟香港的魅力在哪裏？香港之「香」，為什麼可以吸引和集聚不同人士來到這裏，以港為家？為何大家都願意不遠萬里來到這個超級多元動感的社會，共同工作、生活與創造，友愛互助，互相成就？身處這個家多年之後，方才更深刻認知到，真要想讀深、讀懂及讀透「香港」這本書，殊屬不易。

香港之得名「香」字，其來源傳說不一。但認為香港作為嶺南一帶地方莞木香料出口的主要港口因而得名的說法，似乎較為可信。作為通達四海的香料出口港，香港具有得天獨厚的通聯優勢；作為中國的南大門，卻能夠融合東西、溝通中外，得風氣之先。

自由多元空間 是吸引力基石

第二次世界大戰之後，作為「亞洲四小龍」之一，香港無論是整體經濟發展，還是居民生活水平，均很快步入世界前列。特別是在1970年代社會改革之後，香港的社會環境有了進一步改善，逐漸轉型成為現代化社會結構。國際化且高質量的生活水平，顯然是香港之所以對於人員流動的最大吸引力。

香港所提供的、由「一國兩制」所保障的自由而多元的社會空間，是其國際影響力和吸引力的基石。憲法和《基本法》保護香港居民依法享有的各種自由，它們構成香港的生活方式，也營造香港人的工作環境，更提供香港社會創新與創造的前提。多元，來自於對不同的寬容。

香港具有多元的人口結構、五彩斑斕的價值觀圖景，及極其豐富多樣的文化儲備。香港社會對於「不同性」的長期寬容和尊重，是香港成為國際眾口交讚的宜居社會的重要緣由。

依法辦事，是香港社會的固有習慣。有法可依、有法必依，對法律和司法程序的尊重及敬畏，構成香港社會的鮮明特色。嚴謹的法律程序和高度的法制精神，使香港的運作具有高度可預測性。這一方面為國際投資者提供了信心，另一方面減少了在香港辦事的交易成本。能辦事、可成事，是香港作為創業和投資熱土的「金字招牌」之一。

高質量的醫療、教育和綠色休憩資源，是香港對於國際之吸引力的重要源泉。香港各種門類和層次的醫療資源齊、水平高，醫學科研水平在世界更是首屈一指，給予受眾較大的選擇權。香港從幼稚園到博士水平的中英文教育水準，都處於世界標尺的頂端，對於家長而言，具有無與倫比的吸引力，可以給來港工作和創業的家長們，解除極大的後顧之憂。

香港系統經時代檢驗 需善加珍視

香港擁有大量的綠地和郊野公園，為在香港工作的人們，提供了假日和周末的好去處。香港人喜歡行山，在青山綠水間，既休憩了身心，又陶冶了性情，何樂不為？即使是擁擠而寸土寸金的城市空間裏，香港的規劃者仍然為城市保留了大量公園、海濱走廊。離島的建設也是國際水平——周末約上三兩知己，坐上渡輪前往離島遊玩，又是賞心悅目之事。

開埠100多年來，香港已經形成了自身具有慣性的運行系統。這些有形或者無形的系統，實實在在支撐着這個國際大都市的存續和發展，也使其不斷向國際社會輻射出巨大的吸引力，並因此而具有巨大潛力，成為國家戰略規劃中的國際高端人才集聚高地。經過時代檢驗的這些系統，是香港之所以成為香港的原因，需要我們善加珍視。

港人是維持香港吸引力的最關鍵要素

回想15年前，吸引我來到香港的，除了這些外在的物質和制度之外，我想最根本的因素，還有香港的同事和香港人。對於城市而言，沒有城市的人，便沒有城市的一切。香港人敬業樂群、坦率真誠、時尚大方、現代氣息十足，但又不缺乏鄰里、同事間的溫情與分享精神，以及對陌生人所給予的關愛。如果說香港是一座有吸引力的城市，那麼香港人一定是這吸引力之所以得以持續的最關鍵要素所在。

「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉」。回想15年前決定來香港，我始終認為那是我生命中最重要和最正確的決定之一。從此，我把自己的生活與這座城市連結起來。今天，香港正在進一步發揮固有優勢、開發新的潛力，努力聚集國際高端人才，不斷擦亮香港的「金字招牌」。

當下國際形勢波瀾起伏，甚至有驚濤駭浪襲來的可能。我們唯有更加珍視、堅定守護「一國兩制」下香港的獨特優勢，保持香港之「香」，方能為國家應對新形勢做出自身的最大貢獻。作為香港的一分子，我和所有人一樣，衷心期待香港的新成就，也衷心期待這個亞洲國際都市和國際金融中心的明天更加美好。

作者是港大中國制度研究中心總監

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