聞正聲：財赤不礙創科發展決心

政府面對財赤是事實，但定期檢討科研機構的定位和資助模式，本身亦是負責任政府的應有之義；胡亂將之與財赤拉上關係，不單令事情失焦，更會引起不必要的揣測。

5所研發中心角色定位 須按需要調整

政府於2006年成立5所研發中心，負責分別推動和統籌選定重點範疇的應用研發，包括汽車科技、應用科技、紡織和成衣、物流和供應鏈，以及納米和先進材料。這5所研發中心多年來在推動「政產學研」合作，以及科研技術轉移和成果商品化，都有相當貢獻。

據筆者了解，為確保所涉及數以億元計的公帑用得其所，創新科技署一直定期向立法會匯報5所研發中心的工作，更定期每3年委聘獨立顧問，評估研發中心工作所帶來的效益。作為負責任的政府，有關工作絕對是有必要的！

事實上，政府不時就研發中心的角色定位和資源分配，按業界需要及科技發展去調整——創新科技署今年6月建議將汽車科技研發中心併入生產力促進局，期望透過生產力促進局的廣泛業界網絡和技術能力，產生協同效應，整合現有資源，以更有效及靈活配合新能源和汽車科技的發展佈局；政府上月又公布合併應科院和納米及先進材料研發院的計劃，更好運用資源增強對產業發展的支持和推進「新型工業化」。

監督受公帑資助機構的運作，秉持「應使則使」原則令公帑用得其所，這些從來都是政府的責任，與政府財政狀况沒有必然關連。筆者上文提及的例子，反映政府一直履行監督責任，不時調整研發中心的角色定位和資源分配，確保公共資源能夠發揮最大效用。將善用資源的舉措，強行與政府財政赤字拉上關係，不但扭曲有關舉措背後的目的，更是漠視特區政府有效運用資源的努力，並不公允。

再者，從最新一份施政報告可見，雖然政府在投資創科產業的策略，已由以往全額資助改為提供配對誘因，鼓勵科研機構與商界合作，將科研成果商品化，但所涉金額同樣相當巨大。當中的措施包括推出新一輪15億元研究配對補助金計劃，鼓勵更多機構資助院校研究；設立100億元創科產業引導基金，加強引導市場資金投資生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等指定策略性新興和未來產業；及推出創科加速器先導計劃，並撥款1.8億元以「1（政府）：2（機構）」配對比例，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在港建立加速器基地。

政府推動創科不遺餘力

特區政府在培養更多未來創科人才方面，同樣是不遺餘力。教育局近年大力推動STEM（即科學、科技、工程及數學）教育，藉以提升學生學習科學、科技和數學的興趣，成效相當顯著。筆者留意到國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）早前發表報告，顯示香港學生在數學方面的表現維持高水平，小四及中二學生達到國際最高基準的比例分別為38%和32%，遠高於兩個年級國際中位數的7%。科學方面，香港學生的表現更有顯著提升，小四和中二學生分別由上屆的第15及17位，大幅上升至今屆的第9位及第8位，成績分別為545分及528分，遠高於國際平均水平的494分及478分；他們在科學方面達到國際最高基準的比例，分別為17%和14%，高於國際中位數的7%和6%。

這些年輕人有良好的科學根基，若能夠得到學校和家人支持繼續修讀應用科目，在十年八年後就會是我們渴求的重要創科人才！

國家主席習近平在中共二十大報告提出「科教興國」發展戰略，強調教育、科技、人才是國家未來發展的關鍵所在。事實和國際經驗亦告訴我們，創科是香港未來發展關鍵。我們看到特區政府一直從方方面面推動創科發展，決心明確而堅定。我們絕對無需要擔心政府會因財赤而減少對創科的支持。反而我們應寄望特區政府可以繼續整合和更有效運用推動創科的資源，令資源可以更加用得其所，對推動創新科技發展可以有更大貢獻。

作者是時事評論員

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