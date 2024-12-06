林森：高才通擴容 開源更需引流

擴大合資格大學名單，令更多海外和內地名牌大學本科畢業生可透過高才通來港發展，對本港經濟復蘇、科技發展、人才儲備及人口增長，都有積極作用。

筆者觀察到在最新的合資格大學名單中，一些高等教育非常發達的經濟體，比如新西蘭、俄羅斯和中國台灣地區，各僅有一間大學被納入。事實上，上述3個經濟體裏聞名世界的重點大學，數量相當可觀。比如俄羅斯高等經濟大學（Higher School of Economics），是俄羅斯排名第二的大學，在歐洲有極高聲望，與被納入高才通的莫斯科國立大學，在俄國的排名屬於叮噹馬頭，類似內地清華與北大的關係。而台灣地區的輔仁大學、台北醫學大學等，在國際上認可度亦不亞於多所新上榜的中國內地著名學府。另遠水不如近鄰，澳門大學、澳門科技大學近年國際排名不斷提升，部分特色學科極具競爭優勢，似乎也應被納入榜單。

高端人才到港後或「水土不服」

因為香港與內地社會制度、文化理念等差異，高端人才抵港後將面對各方面的挑戰；特別是對畢業於內地重點學府後來港的申請人，其相對畢業於本港大學的非本地畢業生，及有海外留學或工作經驗的人，更難適應本港環境。

不少高端人才到港後發現香港沒有其熟悉的文化環境，其來港發展的願景和現實差距很大；而對於來自大灣區之外的高端人才，還面對日常溝通上使用廣東話的挑戰。

筆者年初與一名透過高才通來港的廣州律師交流，其從事律師職業之前曾在廣州法院擔任法官，講流利地道的廣東話，業務精湛，能力突出。然而這名高才不解為何香港的海外律師資格考試（Overseas Lawyers Qualification Examination）只提供英文考試，而不允許用中文考試。筆者能夠理解為何會有這樣的疑問，但要向其清楚解釋香港普通法制度的英文淵源和實用基礎，及現時在本港從事律師行業必須使用英文這一現實之間的邏輯聯繫，着實不是一件容易的事情。

在與部分高才的交流中，筆者了解到部分高才希冀在港尋覓一份「可以做到退休」的工作，對合約性質工種不感興趣。殊不知本港絕大多數工作都是由合約制起步，這與內地的體制有很大分別。筆者感覺部分高才的觀念（mindset）與本港僱主的理念，有很大差距。筆者擔心這部分高才雖才華橫溢，卻無法適應本港歷來較為流動的人才市場和較為靈活的僱傭供求。

「搶人」不如「留人」

因此除了擴大合資格大學名單，筆者認為更重要的工作，是向已透過高才通來港的高端人才在港發展提供實際引導和支援，助力到港的高端人才適應全新環境，並在此基礎上在港開拓進一步發展空間。

對此，勞福局轄下的香港人才服務辦公室，以及香港高才通人才服務協會，都做了大量工作，希冀連接到港的高端人才，了解其發展計劃，為其在港發展提供諮詢和引導。

高端人才來港前，往往在內地或海外有多年工作經歷。很多高端人才都具備在某一專業的特別技能或經驗、普通話或外語優勢，以及對某一地區的深入了解。高端人才可以對本港不同行業融入大灣區或走向海外，提供新動力。除本港保險銷售業之外，香港應為高端人才發揮其才能提供更廣的空間。筆者建議，本港各行業的行業協會可以考慮製作指引，提供該行業中希望吸收高才工作者的崗位，為高才在港求職和就業提供業界指引。

同時，當局應參考海外經驗，考慮向高端人才及其他新移民提供系統的支援計劃，例如在社區設立新移民學習中心（new immigrant learning centre），為其提供各種技能和心理輔導（new immigrant counselling courses）。本港大學設立的、面對全港市民的持續教育部門，亦應設計和推出針對高端人才來港發展的綜合培訓，包括英語與廣東話培訓、本港歷史文化介紹、涉及投資與家庭生活的法律法規等，讓高才了解香港、愛上香港並服務香港。

作者是港大專業進修學院課程主任、中國與美國加州執業律師

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[林森]