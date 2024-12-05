聞正聲：經濟周期上落難免 「開源節流」過渡財赤

政府財政狀况不似預期，理由很多：新冠疫情後環球經濟復蘇表現不似預期，資產市場受壓影響賣地收入和稅收，加上政府推出多項逆周期措施以助經濟轉型和復蘇，均對政府收入有所影響，整體而言造成入不敷支。面對如此情况，老生常談的開源和節流再次成為解決財赤的不二法門。

政府要加大節流力度

要解決眼下財赤窘境，最直接方法離不開節流，包括減少政府開支。單單是教育、福利和醫療這三大政府開支範疇，2024/25年度的經常開支已逾3400億元，佔整體政府開支近六成，可以檢視的空間不小。其他諸如政府基建和工程項目，負責部門應切實把關，嚴防超支、提高效率，檢視工程項目實際需要和影響付款時間的進度時間表，以減低項目對政府財政造成的壓力等等。總括而言就是要確保「應使則使，應慳則慳」，確保公共資源用在刀口上。

任何涉及民生開支的改動都會惹起爭議，但面對千億赤字情况，難免要以大膽創新思維去檢討、改革一些備受爭議的項目，同時盡量令對大眾的影響減至最小。筆者期望財政司長在即將開始的財政預算案諮詢中，細心聆聽各界意見，為政府提升效益、加大節流力度制訂措施。

推動經濟結構轉型 增經濟動力

面對不明朗外圍經濟環境，任何財政安排都應顧及社會當前和長遠需要。在開源方面，現屆政府早已意識到香港產業單一、政府收入來源狹窄的問題，近年積極推出不同措施增加經濟動力，包括開拓中東、東盟、中亞等新興市場，為香港經濟增加新增長點；積極「搶人才」、為香港累積競爭資本；主動「搶企業」招商引資，強化競爭力等等。

除了持續鞏固和提升香港作為金融、航運、貿易中心的地位，做大做強固有優勢，更重要的是推動傳統產業升級轉型，培育新興產業，擺脫過去產業過於單一的問題。今年施政報告有不少篇幅提及政府如何改革求變，因地制宜大力發展新質生產力，當中包括多項措施發展香港成為國際創科中心、建立國際黃金交易市場和大宗商品交易生態圈等。這些措施均有助進一步增加香港經濟動力。

經濟周期就是如此，政府財政狀况和收入難免有起落，市民不應過於聚焦政府短期收支情况。香港經濟要「可持續發展」，就必須有勇氣和信心不斷求進求變，令產業結構更多元和更平衡。

回歸以來香港經濟發展不是一帆風順，但憑中央政府方方面面的大力支持、香港自身優勢、港人和港企靈活應變的「打不死」精神，以及特區政府迎難而上的決心，困難最終會被一一克服。只要政府堅定「拼經濟、謀發展」施政方針，在開源和節流上多下工夫，把握和落實好融入國家發展大局的發展機會，做好「十四五」規劃定下的「八大中心」目標，這場「財赤陣痛」最終會過去，政府收支回復平衡，公共財政重回正軌。

作者是時事評論員

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