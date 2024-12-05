陳帆川：新聞讀者的貧富懸殊

該報告談及的新聞兩極化，所指的是社會上僅得少數付得起錢的人，可以閱讀高質素的收費新聞，其餘大部分人則閱讀低質素的免費資訊，「如果目前的趨勢持續下去，閱讀專業新聞的人和不閱讀專業新聞的人，差距將迅速擴大。未來5至10年內，英國的新聞環境很可能在社會、地區和經濟方面，出現不可挽回的破裂」。

新聞從來並非人類賴以生存的必需品，報告的說法會否太過誇張？如果新聞是對大眾的集體教育、知情權是民主的基石，那麼新聞供應早已滯後於傳統教育。在發達地區如歐美和香港，即使讀不起私校的學生，都有權利接受達到一定質素的免費教育，而且公開考試制度公平透明，窮人子弟晉身專業人士，大有人在。

新聞資訊供應 沒有免費午餐

不過在新聞資訊的供應上，絕大部分人都依賴互聯網上的免費內容認識世界。但世上沒有免費午餐——提供免費新聞的機構要賺廣告錢，經營免費社交媒體的科企也要賺廣告錢，方法就是壓低內容成本，東拼西湊製成一篇稿或一條影片，再嘩眾取寵催谷流量。因此互聯網充斥大量沒頭沒腦、誇張失實的內容。

只有付得起錢，而且具一定教育程度和素養、懂得分辨資訊價值的人，才會主動付費訂閱高質素媒體。其餘大眾則繼續沉迷於毫無營養的「新聞快餐」，造成資訊上的貧富懸殊。

該報告建議政府透過初創支援和稅務優惠，扶持新聞媒體，並建議政府保護新聞機構的版權，停止科技公司任意爬取新聞文章，以訓練人工智能模型。報告批評科企願意斥巨資採購能源、投資運算設施、招聘人才，卻拒絕付錢買數據。這裏說的數據，不局限於數字；言之成理的新聞文章，對人工智能公司來說，是寶貴的大數據。

雖然英國僅有付得起錢的人方可以訂閱《金融時報》、《經濟學人》等首屈一指的國際媒體，但普羅大眾其實仍可免費瀏覽英國廣播公司（BBC）、《衛報》等信譽良好的媒體，情况比起美國來說，似乎不算嚴重。讀者本身是否意識到資訊上的貧富懸殊，才是關鍵。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]