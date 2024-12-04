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鍾麗金

鍾麗金：善用優質教材 助推國安教育

【明報文章】為傳承和弘揚愛國主義教育，學校一直積極推動國民教育和國家安全教育，旨在從知識、情感和行為3個方面，提升學生對國家及中華優秀傳統文化的認同，並且積極舉辦中華文化日和內地交流活動，提升學生對中華文化的認知，加強師生對國家的認識，為學生提供多元化的全方位學習經歷。

近日，得悉教育局製作了《維護國家安全條例》的相關學與教資源，當中適用於小學的，包括小學人文科的國家歷史及中華文化學與教資源，以及《文明中華——國民教育及國家安全教育學與教資源》（小學），內容設計以學生為中心，透過日常生活例子，配以符合學生能力的視頻、自學問題和小組討論等，讓學生以生動有趣的方式，明白國家安全對國家及香港的重要。這些學與教資源能協助學校更好規劃國家安全教育工作，更有效整合各學科中的國民教育元素，以幫助學生全面而準確地理解國家、歷史、國情及國家傳統文化。

此外，感謝教育局送贈由內地國際關係學院副院長畢雁英教授主編的《國家安全教育》叢書。這套叢書圖文豐富，將生活化的內容有機結合、自然連繫國家安全。書中引用不同具體事例，扣連學生的日常生活，帶領學生從多角度了解國家安全對國家及香港的重要，從而成為具國家觀念、尊重法治、守法的良好國民。

此外，叢書涵蓋不同範疇的國家安全領域，幫助學生更全面認識國家與香港的關係，及了解國家安全的內涵，加強守法意識，進而培育他們成為維護國家安全的參與者、推廣者及貢獻者。我鼓勵學校善用這套叢書，作為推展國家安全教育的教學輔助教材。

教育局一直為學界提供寶貴的學習和參考資源，相信它們在學校推展國家安全教育中將發揮重要作用。期待學界與教育局繼續攜手合作，培養學生建立共同維護國家安全的意識和責任感，為國家昌盛、香港繁榮出一分力。

作者是香港資助小學校長會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鍾麗金]

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