蔡冠深：堅定投資信心 為北都建設貢獻力量

提振工商界投資信心

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前在深圳舉行的香港工商界人士座談會明確指出，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮，吃遍天」，必須銳意改革、主動作為，尤其要加大創科資源投入，壯大創科產業規模。夏主任更強調，工商界是推動香港經濟發展的主力軍，大家要以實際行動建設美好香港。夏主任的講話不僅為香港未來發展指明了方向，更重要是堅定了工商界企業家對本港長遠投資前景的信心。

北部都會區發展規劃涵蓋未來20年，是促進香港未來發展的最重要引擎之一，尤其與深圳和其他大灣區內地城市高質量合作、錯位發展，將為各行各業提供前所未有的龐大發展商機。

行政長官李家超在北部都會區發展簽署儀式上指出，特區政府決心帶領社會各界和市場力量參與投入，鼓勵企業積極參與北部都會區的土地發展、商業建設、創新科技等產業項目，包括「片區開發」的新發展模式，共同實現北部都會區計劃的願景，共建前景亮麗的未來。這些都為工商界積極參與北部都會區投資建設，注入「強心針」。

筆者認為，北部都會區發展要提速提效，必須結合政商力量，由政府負責整體規劃、頂層設計，再由各商界企業按本身的強項參與投資合適項目，形成政商攜手合作發展的一股重要動力，為商界投資北部都會區、配合大灣區建設建立信心與氛圍。

抓住港深創科合作新機遇

事實上，北部都會區與深圳相連，在推動港深創科合作發展可做到「無縫對接」，對促進本港「南金融，北創科」發展格局十分重要。工商界必須乘着特區政府積極推動北部都會區發展的契機，主動出擊，為長遠參與北部都會區投資發展建設，做好相關規劃部署。

筆者建議，未來的北部都會區規劃發展，必須對接好大灣區發展戰略，把北都打造成為靠近大灣區中心的「戰略性發展功能區」，作為在大灣區的重要佈局，更有效善用大灣區各類要素資源，強化香港在大灣區發展中的角色。

香港工商企業尤其可善用北部都會區對接深圳和大灣區的優勢，深化彼此在創科領域的合作，將科技研發和產品製造分成兩個產業鏈的不同端，北部都會區專注科技研發，而大規模的生產環節則落地在大灣區其他城市，共同推動大灣區先進製造業協同發展。

香港工商界亦可探討與大灣區內地企業在北部都會區推動不同模式的業務和投資合作，積極開展前期研究和準備，包括推動高增長性的創新型業務發展、吸引更多國際資源在區內發展創投和創新孵化器，長遠為北部都會區以至整個大灣區開拓新發展、新商機。

作者是香港中華總商會會長、全國政協常委

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