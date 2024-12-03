吳嘉明：完善特殊教育政策 打造國際教育品牌

「特殊教育需要」學生

可成香港重要人力資源

教育局資料顯示，2023/24年度於公營普通學校就讀的有特殊教育需要的學生達64,220人，在本地特殊學校就讀的學生則有8747人，共計72,967人。若能夠有效地向此等學生提供到位的教育支援，他們將可成為香港重要的人力資源。

發掘人才對香港的經濟發展十分重要，過去兩年政府推出不少搶外地人才來港的措施。今年施政報告裏，其中一個章節為「推進國際專上教育樞紐建設」，去年施政報告亦有「建設國際專上教育樞紐」的章節，目的都是吸引外地年輕人來讀大學和深造。

筆者不禁要問：政府高舉「吸引外地學生來港升學」的旗幟，政策及資源均到位，但對本地有特殊教育需要的學生，卻偏偏欠缺關顧，政府是否覺得這群學生不可能成為香港人才？

筆者曾就讀特殊學校和主流學校，接受專上教育後成為社工。筆者認為，在7萬多名有特殊教育需要的學生中，只要政府能夠對症下藥實行特定政策，及投放資源協助該群學生學習，相信不少人都可以成才回饋社會。

助視障學生成長的關鍵

在眾多有特殊學習需要的學生群體當中，視障學生實屬有潛力成為人才的一群。本會（香港失明人協進會）在今年施政報告建議書中，曾提及多項有關支援視障學生教育的措施，可惜特首對此似乎並不熱中，令一眾視障學生及其家人再一次失望。

筆者以親身經歷告訴大家：教學材料、評核模式、人際關係及全人支援，乃促成視障學生成長的重要課題，政府及學校在這層面下工夫，絕對是關鍵所在。教學材料方面，從教科書到筆記，以至其他參考資料，特別是在主流學校就讀的視障學生，均需要該等材料的無障礙版本，例如點字或能夠支援讀屏軟件的電子版本。

即使近年教學材料的無障礙版本轉譯服務已較以前完善，惟視障學生仍要面對未能及時獲取材料的困境。舉例而言，不少教學材料屬校本性質，一般是由教師在課堂前不久才預備就緒，但礙於資源不足情况下轉譯需時，視障學生因此未能與其他同學同步得到教材，令其學習進度嚴重落後。

當政府近年大談創新科技和發展人工智能時，當局實在可考慮投放資源，運用人工智能技術提升教材轉譯效率和效果，解決視障學生面對的困境。

提升教師及同儕對視障學生的理解，也是重要課題。不少視障學生反映，教師即使知悉班內有視障學生，在預備教材時也常忘記照顧其需要；在欠缺與視障學生溝通的方法下，友儕間很多時都會採取迴避態度。在此情况下，政府和學校有需要加強公眾教育力度，發揮融合教育的初心，締造共融校園。

事實上，非政府機構也可以在視障學生的社教化過程中扮演重要角色。非政府組織可以透過為視障學生和友儕度身訂做成長活動，提供針對性的輔導服務及學習支援。然而，非政府組織並無任何有效渠道取得視障學生資料，難以聯繫潛在的服務對象。筆者認為當局應積極考慮在取得家長同意下，把視障學生資料交予政府核准的非政府組織，為視障學生提供服務。

因應科技發展，視障學生的課業評核方式實在有需要改革，引入更多能夠考核其表現的方式，例如以口試或語音輸入技術代替筆試；又或者以口述影像技術，協助理解以圖像形式呈現的考試題目等。

絕不能接受「輸在起跑線」

我們不強求令視障學生「贏在起跑線」，但絕對不能接受視障學生「輸在起跑線」，甚至在學習跑道上，不斷被加上額外的欄架。完善視障學生的教育支援，讓視障學生茁壯成長，未來有力貢獻社會，既可減輕公共資源負擔，又能夠充實本港人才庫，實是符合香港社會整體利益之舉。筆者還望政府能積極完善特殊和融合教育政策，給這群學生一個成才的機會，令香港蛻變成實實在在的國際教育品牌。

作者是香港失明人協進會執行委員

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[吳嘉明]