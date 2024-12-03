狄志遠：優化校本青少年精神健康3層應急機制

提升機制效能 需全面務實改革

現行機制雖然為學校提供了基本框架，但實際運作中仍有不少問題：從學校到醫院的轉介流程過於複雜，涉及多個部門和非政府組織；學校擔憂被標籤而對轉介持保守態度；社區資源分配不均更令支援工作舉步維艱。這些問題不僅消耗大量社會資源，更可能延誤學生接受適切支援的時機。

要提升應急機制效能，我們需一套全面而務實的改革方案。首先必須建立一個強而有力的中央統籌架構，筆者建議在精神健康諮詢委員會下設專責小組，由教育局、社署和醫管局等相關部門代表組成，並納入前線專家和持份者意見；同時在地區層面設立由地區福利專員統籌的協作機制，強化地區資源整合。校外支援隊則擔任「超級聯絡人」角色，促進學校與社區服務之間的有效銜接。

在第一層校本支援方面，筆者建議設立學校精神健康主任一職，統籌校內精神健康事務，可先以試點形式在50間中學推行，每間或每兩間學校配置一名主任，其將負責制訂校本精神健康政策，協助及早識別高風險學生，並與校外專業團隊保持緊密聯繫；同時加強教師培訓和家校協作，建立更完善支援網絡。

第二層服務強化方面，需推行個案經理制度，為每個學生制訂個人化支援計劃；提升校外支援隊的資源和專業能力，包括增加人手編制和提供專業培訓，使其能更有效處理複雜個案；同時，鼓勵發展多元化服務模式，包括自助小組、朋輩支援和網上輔導等；統一「緊急介入」的定義和服務準則，強化地區支援網絡協作，確保服務質素的一致性。

第三層分流與社區銜接方面，應完善醫院分流機制，設立專責評估團隊，確保個案能得到適切轉介。另外也要加強出院支援服務，向高風險學生提供密集式社區支援，防止問題復發；同時要着力推行「醫社合作」模式，建立醫院與社區服務單位的緊密合作關係，避免出現「旋轉門」現象。

要確保這些措施有效推行，完善的資訊管理系統不可或缺。政府需開發統一電子平台，實現跨部門資訊共享，並具備個案管理、進度追蹤和預警等功能。通過系統蒐集的數據，不僅能幫助評估服務成效，更能為未來政策制訂提供基礎。

這套優化方案強調「及早識別、快速回應、持續跟進」3個核心環節，透過重整現有架構、強化專業支援、優化服務流程，建立更高效、更具針對性的精神健康支援體系。方案的成功實施固然需政府投入充足資源，更要教育、醫療和社福界通力合作。唯有打破部門藩籬、整合各方資源，才能為青少年構建更完善的精神健康支援網絡。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]