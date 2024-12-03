明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
狄志遠

狄志遠：優化校本青少年精神健康3層應急機制

【明報文章】去年12月教育局推行以學校為本的3層應急機制，透過加強學校、社區及醫療機構協作，期望為有精神健康需要的學生築起更全面的保護網。然而機制推行了一年，各方持份者的經驗反映，無論是在識別、轉介還是支援環節都面對不少實際困難，需進一步優化。

提升機制效能 需全面務實改革

現行機制雖然為學校提供了基本框架，但實際運作中仍有不少問題：從學校到醫院的轉介流程過於複雜，涉及多個部門和非政府組織；學校擔憂被標籤而對轉介持保守態度；社區資源分配不均更令支援工作舉步維艱。這些問題不僅消耗大量社會資源，更可能延誤學生接受適切支援的時機。

要提升應急機制效能，我們需一套全面而務實的改革方案。首先必須建立一個強而有力的中央統籌架構，筆者建議在精神健康諮詢委員會下設專責小組，由教育局、社署和醫管局等相關部門代表組成，並納入前線專家和持份者意見；同時在地區層面設立由地區福利專員統籌的協作機制，強化地區資源整合。校外支援隊則擔任「超級聯絡人」角色，促進學校與社區服務之間的有效銜接。

在第一層校本支援方面，筆者建議設立學校精神健康主任一職，統籌校內精神健康事務，可先以試點形式在50間中學推行，每間或每兩間學校配置一名主任，其將負責制訂校本精神健康政策，協助及早識別高風險學生，並與校外專業團隊保持緊密聯繫；同時加強教師培訓和家校協作，建立更完善支援網絡。

第二層服務強化方面，需推行個案經理制度，為每個學生制訂個人化支援計劃；提升校外支援隊的資源和專業能力，包括增加人手編制和提供專業培訓，使其能更有效處理複雜個案；同時，鼓勵發展多元化服務模式，包括自助小組、朋輩支援和網上輔導等；統一「緊急介入」的定義和服務準則，強化地區支援網絡協作，確保服務質素的一致性。

第三層分流與社區銜接方面，應完善醫院分流機制，設立專責評估團隊，確保個案能得到適切轉介。另外也要加強出院支援服務，向高風險學生提供密集式社區支援，防止問題復發；同時要着力推行「醫社合作」模式，建立醫院與社區服務單位的緊密合作關係，避免出現「旋轉門」現象。

要確保這些措施有效推行，完善的資訊管理系統不可或缺。政府需開發統一電子平台，實現跨部門資訊共享，並具備個案管理、進度追蹤和預警等功能。通過系統蒐集的數據，不僅能幫助評估服務成效，更能為未來政策制訂提供基礎。

這套優化方案強調「及早識別、快速回應、持續跟進」3個核心環節，透過重整現有架構、強化專業支援、優化服務流程，建立更高效、更具針對性的精神健康支援體系。方案的成功實施固然需政府投入充足資源，更要教育、醫療和社福界通力合作。唯有打破部門藩籬、整合各方資源，才能為青少年構建更完善的精神健康支援網絡。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

上 / 下一篇新聞