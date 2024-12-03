歐陽五：面對「鍾睒睒時刻」 互聯網平台是否做好準備

網絡平台接受公眾質詢 理所應當

在信息社會，算法已深度嵌入社會生活的方方面面。互聯網平台接受公眾質詢，理所應當，比如美國互聯網巨頭時常到國會參加聽證會。鍾睒睒此番在媒體面前嚴肅指出問題，有代表公眾對互聯網平台提出質詢的性質，也是對平台之企業社會責任的呼喚。這被內地媒體稱為互聯網平台的「鍾睒睒時刻」。

早在2016年，字節跳動時任行政總裁張一鳴接受採訪時，曾總結其技術價值觀，一是「我們不創造內容，不發表觀點」；二是「我們不干預用戶喜好，不干預在社會和法律容忍下的多樣性內容」；三是媒體「要有價值觀，它要教育人、輸出主張……我們不是媒體，我們更關注信息的吞吐量和信息的多元」。像這樣的「技術中立」言論，在今天恐怕不能用來搪塞公眾。

過去10多年，內地移動互聯網發展迅猛，其帶來的繁榮便利和隨之而來的亂象，都是大家始料未及的。「大數據殺熟」成為網絡熱詞，〈外賣騎手，困在系統裏〉一文廣為流傳，近年「信息繭房」造成的社會輿論愈加撕裂，更是肉眼可見。愈來愈多人意識到，期待「技術中立」是不現實的。

網絡算法從中立出發 結果卻難中立

曾擔任美國總統拜登的科技與競爭政策特別顧問的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘（Timothy Wu），他所著的《注意力商販》（The Attention Merchants）指出了數字經濟的基本商業模式：「當我們使用網絡社交媒體免費服務時，我們不是用戶而是產品。平台各種免費的服務，目的是吸引我們的注意力，讓我們花更多時間在上面，生產更多數據，而這些數據就是平台賺錢的產品。」這種商業模式造成了吸引流量成為數據與平台機制設置中最重要的導向，甚至是唯一邏輯。在這種邏輯的驅動下，以中立為出發點，得到的結果卻很難中立。

比如一則假新聞意外被推上「熱搜」，工程師無論怎麼修改參數，它仍佔據榜首。原來，網友點開發現是假新聞，便謾罵平台，並向身邊朋友「吐槽」，導致了這則信息的高互動率和高分享率，系統自然置頂。一個信息引發激烈情緒，無論是正向還是負向，都會增加平台黏性。與此類似，一些博主掌握所謂「流量密碼」——「引戰」即引流，故意製造衝突話題，這成為如今社交媒體的常見現象，也是輿論二元對立愈加強烈的重要原因。

所謂「算法中立」造成的社會危害，甚至超出你我想像。著有《人類簡史三部曲》的哈拉瑞（Yuval Noah Harari），在今年新書《智人之上》（Nexus）便探討了人類在信息社會的困境。在近日一次訪談裏，他講了一個真實案例：臉書（facebook）曾在2016年助長緬甸種族暴力衝突，最終導致超過7000名平民被殺、73萬名羅興亞人被驅逐出緬甸。雖然臉書曾辯稱自己只是中立平台，然而平台背後的算法「主動選擇」傳播特定內容，是不可辯駁的事實。例如在緬甸這場事件中，有53%視頻是由算法自動播放給民眾。

要求承擔更多公共責任 並不過分

然而面對力量如此強大的算法，公權力、公眾對它的監督卻是無力的。平台公司所營運的，不是某種或某類產品或服務，而是「生態系統」。在這樣的數字化環境裏，由監管者去監督數據處理的全過程，是完全不可能的；讓公民個人通過訴訟方式來維護自己權利，也只能夠起到個案糾錯的作用。因此，要求平台公司承擔比一般企業更多的社會公共責任，並不過分。

近日，中央多個部門聯合開展「清朗．網絡平台算法典型問題治理」專項行動，督促企業針對「信息繭房」、「熱搜」榜單、新就業形態勞動者權益、大數據「殺熟」、算法向上向善和落實算法安全主體責任等方面自查整改，便是敦促企業承擔更多社會責任。

在全面進入數字化時代的今天，算法已深度嵌入我們生活的每個角落。平台企業不僅是商品的提供者，更承擔着社會信息基礎設施營運者和公共服務提供者的角色。提升平台企業責任，不僅是讓數字經濟「走得更遠」的行業規範，也是構建數字化社會的重要基礎。

作者是時事評論員

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[歐陽五]