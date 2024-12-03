吳永嘉：強化職專高等教育 畢業即就業

筆者更關注的是泰晤士高等教育（THE）全球大學畢業生就業能力排名，本港有4間大學上榜：科大連續12年躋身全球30強（排全球24位），穩守本港首位；港大居次（全球43位）；之後是中大（全球90位）、理大（全球133位）。

科大在QS亞洲大學榜排「香港梗頸四」，在THE畢業生就業能力排名卻稱冠全港，某程度反映了現時職場生態——創科及職專畢業生較吃香。綜觀THE的全球就業能力排名，頭兩位分別是美國麻省理工學院和加州理工學院，兩間大學均以科技及工業學科掛帥。

再看另一則令人關注的新聞。上月政府公布最新的人力推算報告，預計到2028年全港勞動力缺口將擴至18萬，「熟練技術人員」為最重災區，推斷將缺最少6萬人。勞福局長孫玉菡透露，當局擬制訂全新的輸入技術工種專才計劃，盡量彌補不足。

人力推算報告羅列「人手荒」的產業，包括創新科技、航空樞紐、國際貿易及製造業等。廠商會建議當局盡快擴大「人才清單」，精準引入適用專才，例如將「工業人才」分拆成一個單列類別，除了把本來隸屬創新科技組別的智能製造、工業工程及ESG（環境、社會與管治）人才納入其中，還應擴展至更多門類的實用型人才，包括工程師、技師、工匠、中間測試項目統籌經理、技術經濟管理人員、知識產權專才等，協助本地傳統工業加快升級轉型。

輸入人才只可解燃眉之急，長遠之計還須加大投資，強化職專高等教育，培訓港產實用型專才。本港有5間世界百強大學，學術成就獲得舉世公認，但有一點值得思考：傳統大學「重文」多於「重武」、「用腦」多於「用手」。恰逢本港經濟轉型，教育思維若不求變，未來勢必落後於人。今年施政報告提出推進應用科學大學發展、擴大職業人才庫，筆者認為是走對了路。

德國：職學雙軌並進

踏入「工業4.0」時代，世界各地都積極發展職專教育。2020年英國推出T-Level課程（technical education），資格等同A-Level（advanced level）。而德國不僅加速開辦應科大，更採取「職學雙軌」並進，值得我們借鏡。

德國的「雙軌大學」主打貿易、會計、工程等實用學科，適合不擬走學術路線的青年。學校主攻技術教育，確保與職場無縫接軌。學生須與培訓企業簽約，修讀期間在校園學習與企業實習的時間各半，成績優異者畢業後大多可直接獲聘。於學生而言，不僅畢業後可即時就業，而且已有數年相關工作經驗，比修讀其他學科的大學畢業生更早起步。而於企業而言，除了培養合用人才，更能與大學建立緊密合作關係，締造雙贏。

此外，德國政府還引進「專業學士」制度，大力推動職專教育與高等教育的對等地位，增加入讀職專的吸引力。

芬蘭：推3層資歷架構

在職專教育系統建設上，芬蘭經驗也值得參考。該國一向以「愉快學習」聞名，鼓勵終身學習。上世紀90年代起，芬蘭啟動教改，建立更多科學型大學，順應產業轉型，開設結合產品研發和貿易的跨學科，力谷IT（資訊科技）學科發展。

芬蘭的致勝訣竅在於制定「3層認可」資歷架構：第一層是國家認可資歷標準，由教育局聯同專業協會擬定；第二層是機構對員工的層級能力評估；第三層則為孩子而設，由教師評核學生能力發展計劃。分階段的認可資歷標準，有利個人職業生涯規劃與長遠發展。

近年國家亦十分重視職專教育發展。2019年國務院發布《國家職業教育改革實施方案》，頭一句就強調「職業教育與普通教育是兩種不同教育類型，具有同等重要地位」。該方案指明須從「完善國家職業教育制度體系」和「構建職業教育國家標準」等方向着手改革，既要推動高等職業教育高品質發展，亦要提升中等職業教育發展水準。方案還提出重要任務：啟動實施「1＋X證書制度」，借鏡國際職業教育培訓普遍做法，制定工作計劃與具體管理辦法。

由此可見，打造具公信力的資歷認證標準，是職專教育系統的成功密碼。

作者是全國人大代表、立法會議員

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[吳永嘉]