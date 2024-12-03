明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
吳永嘉

吳永嘉：強化職專高等教育 畢業即就業

【明報文章】早前兩個有關大學的國際權威排行榜出爐，值得大家留意。其一是QS亞洲大學排名，北京大學連續3年蟬聯榜首，港大排第二，新加坡國立大學第三。單計本港，3間大學躋身10強之列：港大以外，中大排第六（按年升4位），城大排第十（按年升7位）。科大排第十一位，剛好不入10強。

筆者更關注的是泰晤士高等教育（THE）全球大學畢業生就業能力排名，本港有4間大學上榜：科大連續12年躋身全球30強（排全球24位），穩守本港首位；港大居次（全球43位）；之後是中大（全球90位）、理大（全球133位）。

科大在QS亞洲大學榜排「香港梗頸四」，在THE畢業生就業能力排名卻稱冠全港，某程度反映了現時職場生態——創科及職專畢業生較吃香。綜觀THE的全球就業能力排名，頭兩位分別是美國麻省理工學院和加州理工學院，兩間大學均以科技及工業學科掛帥。

再看另一則令人關注的新聞。上月政府公布最新的人力推算報告，預計到2028年全港勞動力缺口將擴至18萬，「熟練技術人員」為最重災區，推斷將缺最少6萬人。勞福局長孫玉菡透露，當局擬制訂全新的輸入技術工種專才計劃，盡量彌補不足。

人力推算報告羅列「人手荒」的產業，包括創新科技、航空樞紐、國際貿易及製造業等。廠商會建議當局盡快擴大「人才清單」，精準引入適用專才，例如將「工業人才」分拆成一個單列類別，除了把本來隸屬創新科技組別的智能製造、工業工程及ESG（環境、社會與管治）人才納入其中，還應擴展至更多門類的實用型人才，包括工程師、技師、工匠、中間測試項目統籌經理、技術經濟管理人員、知識產權專才等，協助本地傳統工業加快升級轉型。

輸入人才只可解燃眉之急，長遠之計還須加大投資，強化職專高等教育，培訓港產實用型專才。本港有5間世界百強大學，學術成就獲得舉世公認，但有一點值得思考：傳統大學「重文」多於「重武」、「用腦」多於「用手」。恰逢本港經濟轉型，教育思維若不求變，未來勢必落後於人。今年施政報告提出推進應用科學大學發展、擴大職業人才庫，筆者認為是走對了路。

德國：職學雙軌並進

踏入「工業4.0」時代，世界各地都積極發展職專教育。2020年英國推出T-Level課程（technical education），資格等同A-Level（advanced level）。而德國不僅加速開辦應科大，更採取「職學雙軌」並進，值得我們借鏡。

德國的「雙軌大學」主打貿易、會計、工程等實用學科，適合不擬走學術路線的青年。學校主攻技術教育，確保與職場無縫接軌。學生須與培訓企業簽約，修讀期間在校園學習與企業實習的時間各半，成績優異者畢業後大多可直接獲聘。於學生而言，不僅畢業後可即時就業，而且已有數年相關工作經驗，比修讀其他學科的大學畢業生更早起步。而於企業而言，除了培養合用人才，更能與大學建立緊密合作關係，締造雙贏。

此外，德國政府還引進「專業學士」制度，大力推動職專教育與高等教育的對等地位，增加入讀職專的吸引力。

芬蘭：推3層資歷架構

在職專教育系統建設上，芬蘭經驗也值得參考。該國一向以「愉快學習」聞名，鼓勵終身學習。上世紀90年代起，芬蘭啟動教改，建立更多科學型大學，順應產業轉型，開設結合產品研發和貿易的跨學科，力谷IT（資訊科技）學科發展。

芬蘭的致勝訣竅在於制定「3層認可」資歷架構：第一層是國家認可資歷標準，由教育局聯同專業協會擬定；第二層是機構對員工的層級能力評估；第三層則為孩子而設，由教師評核學生能力發展計劃。分階段的認可資歷標準，有利個人職業生涯規劃與長遠發展。

近年國家亦十分重視職專教育發展。2019年國務院發布《國家職業教育改革實施方案》，頭一句就強調「職業教育與普通教育是兩種不同教育類型，具有同等重要地位」。該方案指明須從「完善國家職業教育制度體系」和「構建職業教育國家標準」等方向着手改革，既要推動高等職業教育高品質發展，亦要提升中等職業教育發展水準。方案還提出重要任務：啟動實施「1＋X證書制度」，借鏡國際職業教育培訓普遍做法，制定工作計劃與具體管理辦法。

由此可見，打造具公信力的資歷認證標準，是職專教育系統的成功密碼。

作者是全國人大代表、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永嘉]

上 / 下一篇新聞