林緻茵：香港正在轉型 但青年未考慮轉型？

粗略來說，香港的轉型至少有3個面向：產業轉型、科技轉型、與區域及國際市場關係的轉型。「產業轉型」包括大家相當耳熟的「八大中心」，當中有部分產業（如創科中心）並非香港的「老本」，起步較遲，需政府扶持。「科技轉型」是指透過科技帶動傳統產業升級，或帶來新產業，例如低空經濟；轉型過程除了創造新的市場需求外，也無可避免會涉及某些工作會否被科技取代的問題。「與區域及國際市場關係的轉型」，則是指我們與大灣區城市的交流及分工將會加深；在國際經貿聯繫上，亦會加緊開拓新興市場。

面對各種推進中的轉型，特首勸勉我們要「識變求變」。不過，有些改變並不是「話變就變」，而是需要事先準備和規劃的。尤其，對於要升讀大學的青年而言，他們在選科（甚至更早）的時候就已經要開始準備。那麼，當下的青年是如何看待和迎接這一波經濟轉型？哪些因素會影響他們決策？

青協早前公布「經濟轉型下青年的應對與準備」調查結果。該研究訪問了600個年齡介乎18至34歲的青年，八成半受訪者認為本港經濟需變革，但同時有八成受訪者未考慮轉型。在未考慮轉型的受訪者當中，大概三成人表示「不知道轉型的方向」，其他較重要的原因包括「對其他行業冇興趣」、「欠缺相關行業的技能和知識」；亦有部分人表示「轉型成本太高」、「不知道相關資訊及轉型機會」。

「八大中心」定位下機會處處？

分析調查結果前，有一點值得一提。勞福局在11月14日發表了《2023年人力推算報告》；雖然青協發表調查結果的時間是11月24日，但調查的時間是9月28日至10月4日，代表受訪者是在未知悉最新人力資源推算結果的情况下作答。當然，就算有推算結果，也不代表受訪者會留意這報告，或從報告中找到一些對自己有用的資訊。

最新的人力資源推算是以2023年為基準年，估計5年後（即2028年）香港人力資源需求。報告以17個選定產業的人力狀况為分析框架，當中包括「八大中心」及9個支撐本地服務和城市運作的關鍵產業，如餐飲業等。這些選定產業合共涵蓋超過280萬勞動人口，即香港勞動力的八成。該報告對人力資源的推算，是建基於一些前設：香港經濟在推算期內預計每年增長3.2%，帶動主要產業人力需求持續高企。另一個未有說出來的前設，當然就是5年之後，「八大中心」的定位已順利發展至某個水平。除了以上前設，人口老化等因素亦已在推算過程中被考慮。若這些前設都成立，香港5年後的人力資源缺口將擴大至18萬人，比2023年多出13萬。看到這些數字後，香港青年是否就能夠充分了解市場需求，裝備好自己？

影響青年轉型的因素

站在青年角度，有幾個因素將影響他們如何為轉型做具體準備：第一是不同產業轉型的步伐；第二是人工智能對就業市場的影響；第三是外來勞動力會否直接影響他們的工作機會；第四是個人轉型的成本。

就第一點，「八大中心」各自的轉型步伐，以及人力資源飽和的時間都有分別。記得1990年代時，很多人都說讀電腦專業很吃香，筆者有親戚到外國留學後回港已立即找到好工。不過到了2000年後，電腦相關領域已日趨飽和，競爭激烈。對一個普通青年來說，他們是否有能力預視市場變化速度，而不至於辛苦讀完一個學位後才發現就業機會不足？尤其是，職位空缺與薪金水平及晉升機會並沒有直接關係。筆者身邊的文藝界朋友就直言感受不到自己的界別屬八大產業之一，因為薪酬實在偏低。

另一個不確定因素就是人工智能（AI）對就業市場的影響。隨着AI普及，近年國際研究報告均顯示，全球就業市場將承受巨大衝擊。投資銀行高盛在去年指，香港將是全球最受AI影響的地方。香港是否真的會如高盛所言，有三成全職職位或會被AI取代？這數字或有誇張成分，但青年至少需要知道，哪些崗位或行業會先被AI取代。從外國的經驗看來，圍繞AI的勞資爭議將無可避免，其中一個可能出現糾紛的領域，就是我們正在發展的文藝產業——去年美國荷李活就迎來63年來首次演員及編劇工會聯手「雙罷工」，抗衡AI搶飯碗。

外來人解決多少問題？

第三點就是外來勞動力如何影響香港青年的工作機會。為配合轉型，香港大專教育近年已開始轉型。除發展都會大學等應用科學大學，傳統大學也因應經濟轉型而開設更多應用學位，例如港大明年會開辦低空技術領域碩士課程。可以預期，不少本地青年會轉投這些新興學科。

同時，政府也大力「搶人才」，又吸引非本地生留港發展。例如政府最新推出的「職專畢業生留港計劃」（VPAS），首次放寬非本地學生入讀職業訓練局5個指定專業領域文憑課程畢業後的留港工作限制。這些趨勢下，未來人力資源缺口有多少會由外來人或非本地生填補？當本地生順利完成學位課程後，哪些就業機會是會預留給他們？

青年成功轉型 社會才能轉型

青年是否願意付出轉型代價，很視乎他們對香港整體經濟及各個產業發展的前景有多大信心。上述青協調查涵蓋的18至34歲青年，各自的轉型代價都會有分別：有些準備入大學或剛入大學，或有條件由零開始觀察市場需求；至於30多歲的青年，在特定行業已發展一段時間，轉型成本較高。如有大學或機構就類似題目做研究，分析不同年齡層、職位及從事行業與「轉型信心」之間的關聯，或能夠讓我們更清楚不同群體如何面對轉型，以及哪些資訊才能夠確切地協助他們轉型。

這些於本地培訓又願意留港發展的青年，是重要人力資源。在人口流失及老化的環境下，讓他們順利轉型，是社會整體能夠順利轉型的必要條件。有別於大企業，青年需要更多準備方能順利轉型。政府是否只需提醒他們「現在就是轉型期」，就可使他們有成功轉型的能力和信心？如果青年覺得在港發展只是白白付出精神與時間，我們可能又會再次面對更多的人才流失。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]