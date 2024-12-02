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周嘉俊、楊樂思、莫詩穎

周嘉俊、楊樂思、莫詩穎：打破社會心理禁忌 「預設醫療指示」成生命教育轉型時機

【明報文章】立法會早前三讀通過《維持生命治療的預作決定條例草案》，賦予成年人制定預設醫療指示的權利，標誌着法律上正式認可個人在生命末期的決策權。這一條例的通過，為晚期照顧的發展開啟了新篇章。然而，死亡一直被視為讓人避之不及的「大吉利是」話題，社會在情感和文化層面上，對生死問題的討論仍顯不足，限制了市民對於晚期照顧的準備。而避談生死問題及晚期照顧的根源，是在於生死教育未能夠「入屋」，難以引導大眾開放討論生死議題、樹立正確的生命觀。若我們不能正視死亡和失去，又如何活好當下？倘討論晚期照顧仍然是禁忌，我們又如何珍惜最後親友的陪伴？

適逢電影《破．地獄》早前在香港上映，票房突破1億元，其題材亦得到廣泛輿論關注。這部電影不僅展示了香港殯葬業的運作模式和過程，更深刻觸及了人們在面對死亡時的情感紛擾。此電影能夠掀起社會熱烈討論，揭示香港觀眾對探討生死議題的態度正逐漸變得開放，為政府提供了一個難得契機，借助電影所引發的關注，推動更全面和深入的生死教育實踐，讓市民提早準備此人生必經的階段，能以更開放態度面對生命中的重要議題，例如親人離世、罹患重病等，以改善大眾對死亡和失去的理解，從而提升社會對於晚期照顧的重視。

從小培養生死觀 強化生死教育課程

政府要充分利用電影所激發的文化動力，實施多元化的生死教育策略，包括涵蓋學校、社區及媒體等多個層面。首先，在校本生死教育方面，現時《價值觀教育課程架構》對生死話題的探討尚見薄弱。雖然生命教育已被納入課程，但重點主要聚焦於培養樂觀態度、尊重他人和保護動物等價值觀。對於死亡和哀傷處理等話題的探討則相對不足，使學生在面對這些不可避免的生命課題時，難以做好充分準備。

因此，修訂《價值觀教育課程架構》應該是策略的一大重點。政府可以參考英國、日本及台灣等地區的成功經驗，將生死教育更全面地納入中小學課程。課程可涵蓋老齡化、晚期照顧、死亡及哀悼等內容，並融入哲學、人文、宗教及價值觀等多個元素，以確保各年齡層的學生都能夠參與相關討論。此外，政府需提供具體的課程指引，及適合各年齡層的教學資源，並向教師提供專業培訓及支援，幫助教師更有效地引導討論，促使學生建立更全面的生命觀。

拓寬公眾參與渠道 深化生死教育實踐

上述電影還成功展示了如何向公眾普及生死教育。作為觸及死亡議題的生動媒介，該片不僅將死亡形象化，更突顯了死亡對個人和家庭的深遠影響，讓觀眾通過具體故事，理解並反思個人經歷。由電影引起的熱烈迴響可見，生死教育應超越教科書的局限，借助更具互動性和可引起情感共鳴的媒體及活動，例如電影、戲劇及藝術工作坊等，深化公眾思考，並拓寬公眾對這些議題的接觸面。

同時，政府應與社區機構攜手合作，共同推動生死教育倡議。針對不同人群（例如年輕一代和照顧者）制訂外展計劃，為處於不同生命階段的市民提供所需支持，增強他們在面對個人和親友生死的理解及抗壓力。在這方面，社福界一直嘗試加入更多創新元素，如協助老年人記錄人生故事、與年輕人共同創作生死主題的繪本，以及舉辦體驗式臨終告別活動。這些活動不僅可打破市民在談論死亡時的禁忌心理，還促進開放的對話氛圍，使不同年齡層的市民能夠坦誠地交流對生命和死亡的看法。透過這些社區活動，我們能夠更有效提升普羅大眾對生死議題的認知與理解，促進有關晚期照顧的討論。

除了提升公眾意識，政府還需在老年服務中融入生死教育。這可通過納入積極老齡化（active ageing）倡議來實現，幫助市民和家庭為晚期照顧做好準備，教導長者如何面對生死，並引導家人及照顧者紓緩壓力。政府應該促進社區組織與政府資助機構合作，例如通過長者地區中心和地區康健中心等機構，讓更多長者可在日常生活中加深對晚期照顧的理解。

基於近期的立法進展和《破．地獄》帶來的熱潮，政府應該藉此東風，全面且深入地推動生死教育發展，建立正視生死、擁抱最後時刻的文化。唯有如此，我們才能夠攜手共建一個讓生者得到慰藉、對逝者尊重和理解的社區。

作者周嘉俊是團結香港基金醫療及社會創新研究主管，楊樂思、莫詩穎是團結香港基金助理研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周嘉俊、楊樂思、莫詩穎]

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