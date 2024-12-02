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何濼生

何濼生：從順人性的角度 看工業和職業安全政策

【明報文章】本港奪命工業意外頻生，去年4月立法會通過修訂職安健法例，提高罰則至最高罰款1000萬元及監禁兩年。但原來歷來香港法庭，從來都鮮有對有過失的僱主判處未提高罰則前的50萬元罰款上限。即使往績惡劣、遭政府拒絕續牌的精進建築工程，2022年其油塘東源街地盤發生工字鐵塌下意外，導致55歲男工人被壓斃，承建商精進、分判商啟益和兩名涉事人，於今年10月亦僅被判合共13萬元罰款。

據勞工處《職業安全及健康統計數字簡報》所載，2023年職業傷亡致命的死亡人數共有286，遠高於2015年的177人；其間死亡數字只有2018和2020年曾稍為下跌。這數字實在非常恐怖，等於全年平均每周有5.5名工人喪命！

工業意外死亡人數則較為平穩，2015和2023年都是24。工業意外只是職場意外的一部分，定義是在《工廠及工業經營條例》所界定的工業經營內發生的受傷或死亡意外，而這些意外是因工業活動引致，並涵蓋工廠、建築地盤、食肆、貨物及貨櫃搬運經營、維修工場和其他工業工場等。

現行機制 削弱職安動機

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，按目前的安全條例規管，政府不屬被規管方，即使工務工程發生嚴重事故，政府也不用「上身」，不會成為被告（註）。2022年8月油麻地母嬰健康院發生鐵閘壓死保安員事件，死者家屬稱涉事電鐵閘已故障兩個星期，政府卻沒有檢視會否構成安全隱患。此外，蕭倩文又指出諸如工程投標時「價低者得」的標準，以及多重分判制度，都削弱了對遵從安全要求的動機。

工業意外和所有職場意外，其實很大程度都可以避免。意外頻生，反映職安動機不足。現時機制下，要處罰就先要釐清責任、確認責任。但過程繁複，可爭議的因素多，可藉以卸責的原因也多，結果是超低的懲罰造成超低的改善職安動機。

引入「無過失補償」制度

要破解這難題，筆者建議政府引入毋須證實僱主有過失的補償（no fault compensation）制度——只要有嚴重傷亡，以致傷者失去工作能力或生命，僱主一律須為受害人即時賠償100萬元。此外，若證明傷者或死者沒有做足可做而應做的安全措施，出事後僱主就毋須賠償。如果工程有「判上判」情形，建議原始法律責任盡在大判，即是大判必須賠償；但大判跟二判可以有約章，二判跟三判也可以有約章，出事後大判可以民事訴訟追究二判責任，二判也可追究三判責任，餘此類推。

「無過失補償」下，員工要做足責任內的安全措施才可獲賠，會促使員工做足份內安全措施。若高空作業沒有繫上穩妥的安全帶，不幸跌死了，家人都沒有賠償。人性驅使和家人敦促下，高空作業的工人都應該不會再因貪一時之快而冒險。

在大判必須賠償下，大判在選擇二判及跟二判訂定合約時，除了會格外小心，亦必然會更主動做足可能的監察，藉以保障自己利益。二判跟三判乃至其他分判商，都會同樣保障自己。

若工程不涉分判，接到工程的僱主在重大利害考慮下，當然會出盡辦法保障員工安全，不會心存僥倖、為趕工鋌而走險。

一般而言，不同工作地點的風險因素都有所不同，法例上無法一一列出所有要做的安全措施。在「無過失補償」制度裏，僱主必然會更主動查找並排除一切風險因素。

不會取代刑事責任

「無過失補償」下，僱主會有很大動機購買此種保險。而由於一旦出事，保費必然大增，應不會出現「既然買了保險，出事都毋須理」的道德危機（moral hazard）。

「無過失補償」不會取代有過失的刑事責任。刑事疏忽或重大過失犯罪（criminal gross negligence）應另設罰則，法庭亦可判處額外補償。由於這些官司往往曠日持久，而死傷者家屬卻很可能出現即時的財政困難，「無過失補償」實有必要。

職安事件也包括非工業意外。上面提到的「鐵閘殺人」事件，及家傭抹窗跌死或跌傷等事件，都不屬工業意外，但都涉及人命和很多打工仔與家傭的家庭幸福。設立「無過失補償」制度，將會救回多個性命和減少多個破碎家庭。一旦發生嚴重職安事件，死者或喪失工作能力的家庭，也可以短時間內獲得100萬元賠償以濟燃眉之急。而且即使職安事件沒有發生，打工仔和他們的家庭都可減輕憂慮。

此外，由於每次工業意外發生後，地盤往往須停工；有關建議實行後，這些停工相信亦會因事故減少而減少。這些都是重大的社會效益。僱主固然都會增加負擔，但長期紀錄良好的僱主應可獲折扣優惠。僱主要買多一種保險，當然會增加成本，惟保險界又多了一種業務。權衡之下，筆者認為值得推薦。

往後我會試用人性特質角度，再討論大家關心的醫療政策和房屋政策，希望大家加入討論，也希望政府會認真考慮。

註：〈蕭倩文質疑政府作為工務工程業主 自我監管是否足夠〉，2023年10月15日香港電台

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

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