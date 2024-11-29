陳紹雄：做好劏房安置 檢視居屋定價機制

解決劏房問題 關鍵在安置

隨着公營房屋供應大幅上升，加上3萬個簡約公屋、2萬多個過渡房屋逐步建成，政府有信心在2026/27年度將公屋輪候時間降至4.5年，因而有「底氣」以立法方式取締劣質劏房，未來分間單位要經認證成「簡樸房」才可合法出租。筆者認為，解決劏房問題，關鍵是做好安置工作。

當取締部分劣質劏房之後，市場無可避免會出現供不應求導致租金上升的情况。政府須評估措施對租賃市場帶來的影響，及做好安置工作，為無力承租的市民提供適切居所，避免本身已經非常困苦的劏房家庭陷入無家可歸或流離失所的困境；更要規避「黑市劏房」湧現，切實改善基層住戶居住環境，否則「解決劏房」只是有名無實。

回歸劏房問題之根本，在於公屋供應未能追上需求。公屋是房屋階梯的核心梯級之一，一直肩負社會安全網角色。政府做好「安置」的「底氣」之一，便在於增加公屋供應，縮短公屋輪候時間，以及加速公屋單位流轉，讓未能「上樓」的居民早日得以「上樓」，毋須被迫棲身劏房。

由公屋換至資助出售房屋，是房屋階梯另一個核心元素，藉以鼓勵經濟條件許可的人在房屋階梯拾級而上，以騰出公屋，促進房屋階梯內的流轉動能。不過隨着私樓樓價輾轉下跌，而「綠置居」和居屋卻有愈來愈貴的趨勢，有違可負擔房屋的政策初心，同時削弱其吸引力。筆者建議政府審視綠置居和居屋定價機制，擴大與私樓的價格差幅。

拉大資助屋與私樓價差 有助公屋流轉

綜觀近幾年居屋折扣率，由2019年五九折、2022年五一折，至今年縮減至七折，進一步收窄居屋與私樓的價格差距。以啟德為例，今期居屋「樓王」啟盈苑平均呎價9230元，個別單位呎價更超過1萬元，拉近與同區二手樓宇的差距，同區亦有新樓盤的呎價為15,943元。價差之窄，精明的市民又怎會看不到？

而綠置居定價機制受居屋定價影響，2024年最新一期綠置居計劃以市價五二折出售，對比2018年的四二折，也有一段距離。筆者建議一併檢討，拉大與私樓價格差距，以更高的經濟誘因鼓勵有能力的公屋住戶購買自置物業，循置業階梯向上流動，亦有助加速公屋流轉。

以史為鑑，造地不足將導致土地房屋供應不足。而造地動輒十年八載，因而政府不能貿然停止覓地建地造地工作，須加快北部都會區土地發展、穩慎推展交椅洲人工島項目、妥善安置棕地作業者及規劃發展逾千公頃棕地等，持續有序建立土地儲備，避免日後土地供應出現斷層，再衍生樓價飈升和市民上樓困難等問題。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]