韓成科：粵港經貿投資合作交流會傳達的重要信息

大灣區發展 現需工商界接力

為什麼交流會要強調工商界的作用？原因是大灣區規劃綱要頒布落實已進入第五個年頭。前5年發展，主要是硬聯通，完成灣區內的大型跨境基建，逐步打通三地人流、物流、資金流，主要推手和投資方是政府。現在正需要工商界「接力」。

經過5年發展，大灣區發展取得了矚目成果，成為了「世界級現象」。接下來的發展方向，重點將放在軟聯通及項目帶動之上。三中全會《決定》有關大灣區的內容，提到要「深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接」，重點是深化合作。「規則銜接、機制對接」講的是軟聯通，即制度、機制以至人心的聯通。現時大灣區基建已基本鋪就，產業鏈亦相對成形，下一步就是要用好這些產業鏈，推動更多大型項目落地，發揮大灣區的產業潛能，並大力引進全球各類高端要素資源，深入拓展國際市場，推動整個大灣區的高質量發展。這樣，工商界特別是香港工商界將肩負更重要的外引內聯作用，成為大灣區發展的「主力軍」。

交流會上，除了就兩地商貿投資、金融合作、現代物流、創新科技、綠色發展、低空經濟、文旅體育等合作範疇有深入交流，更重要是簽署一批高質量合作項目，達成多達126個經貿合作項目，總值逾1000億人民幣。這些項目涉及的領域相當廣泛，除了傳統產業，還有半導體、生物醫藥等很多新興領域合作，這些項目將在大灣區落地生根。政府築巢引鳳，將大灣區打造成投資熱土，現在正是吸引鳳凰來的時候。

指明下一步發展方向

香港正進入重要的發展階段，從三中全會《決定》對香港發展的總體部署，近期夏寶龍主任、何立峰副總理先後對香港發展的講話，到中央接連出台各項撐港措施，包括早前的CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）服貿協議再修訂，都充分表明中央對港的全方位支持和定位，明確發展是香港當前第一要務。中央對港的定位十分明確：在國家對外開放中發揮更大作用，助力國家聯通國際資源和人才，在進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中，發揮香港的獨特優勢。其中，粵港澳大灣區就是最重要的平台和抓手。

這次交流會正是一次落實中央有關部署、深化大灣區經貿合作的重要會議，更指明了大灣區下一步發展方向：除了推動規則銜接、機制對接，更要推動更多實質性的合作項目上馬，以聯通解決阻隔，以項目推動建設。這次兩地工商界簽署合作項目，都是真金白銀的投資，反映了工商界對大灣區前景的信心；而且項目都是對準國家對於大灣區的定位，聚焦高質量發展。這一批項目上馬，將有利大灣區建設的提速提質，也可起到帶動效應。

更重要的是，這次交流會再次釋放中央對香港工商界的重視。中央希望香港工商界成為大灣區的參與者、貢獻者和受益者。夏主任在2024年香港工商界人士座談會上勉勵香港工商界：「一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩的愛國愛港優良傳統，注入新生代的創新活力，在國家新一輪改革開放和香港由治及興進程中找到更大舞台、發揮更大作用、作出更大貢獻。」當中兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，顯示中央對香港工商界的殷切期望。

工商界佈局大灣區的最有利時機

固然，香港實行資本主義，工商界自然要按市場經濟辦事，不可能做「虧本生意」，也不可能接受「政治任務」，這些大家都理解。勉勵工商界積極投資，就是希望香港工商界看到香港前景，認識到大灣區發展潛力，更要看到當前新一輪改革開放為香港工商界開拓的巨大機遇。

何立峰副總理早前出席國際金融領袖投資峰會時就提到，中央將支持香港牢牢把握大灣區發展戰略，持續推進金融等領域規則銜接、機制對接和重點工作部署落地生效，不斷提升大灣區建設品質和發展水平。這意味中央的撐港政策陸續有來，特別是發揮香港「超級聯繫人」、「超級增值人」作用，在跨境金融服務拓展、金融支持科技創新與產業升級等方面助力大灣區建設。未來，香港金融等獨特優勢將進一步發揮，大灣區的政策紅利也將進一步釋放。當前正是工商界佈局大灣區的最有利時機。

政府應推更有力支持政策

當然，工商界是推動香港經濟發展的主力軍，但特區政府才是「當家人」。在鼓勵工商界投資大灣區及北部都會區的同時，政府也應提出更有力的支持、扶持以至「讓利」政策。不少國家和城市為爭取企業特別是高新企業進駐，都提供各種優惠措施，當中不乏大幅「讓利」，例如新加坡政府向Dyson提供5年低稅、對應的專利商品化及研發開支稅收減免等一系列優厚條件；上海市政府也為Tesla提供低價土地、稅務優惠、現金補助、低息貸款及外商獨資經營權等，吸引對方在當地設立「超級工廠」。

要推動工商界大力投入，特區政府也要作出更大支持，包括價格相宜的租金和相對較低的地價，以至各種扶持及津貼等，推動工商界增加投資。裁好梧桐樹，自然不愁鳳凰不來。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]