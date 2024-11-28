林美秀：構建全民通達無障環境 讓尊重包容植根於社會

這兩宗不愉快事件為我們帶來一定的啟示：事件反映社會上一些人還存有無意識的偏見和定型思維，影響殘疾人士的自主出行；此外，飲食業界一些從業員在向殘疾人士提供服務方面，仍有改善空間。經過近日媒體和網上的討論，大眾增強了反歧視意識，更明白殘疾人士享有平等機會、自主無障礙參與社會的權利；同時亦向企業及不同界別傳達明確信息——市民大眾關注店舖及處所是否暢通易達，以及服務態度是否尊重包容。

僱員僱主須為歧視騷擾行為負責

在執法層面，《殘疾歧視條例》訂明，任何人在僱傭、教育、貨品、服務或設施的提供、進出處所等範疇，基於某人的殘疾而給予該人相對於沒有殘疾者較差待遇，便構成違法歧視行為。若食肆拒絕輪椅使用者進入，除非食肆能夠證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法的歧視行為。在確立「不合情理的困難」時，需視乎每宗個案實際情况，考慮因素包括現場環境是否未能容納輪椅使用者、拒絕提供服務是否有合理理由支持等。

此外，任何人在上述範疇內，基於另一人的殘疾而做出騷擾行為，亦屬違法。以食肆為例，服務人員若因為顧客的殘疾而對該顧客做出不受歡迎的行徑，而在有關情况下，一名合理的人在顧及所有情况後，應會預期該顧客會因行徑而感到受冒犯、侮辱或驚嚇，該不受歡迎行徑便構成殘疾騷擾。同樣，顧客也不可因為服務員的殘疾而對服務員做出殘疾騷擾。

僱主有責任採取合理實際步驟，防止員工對殘疾者做出歧視或騷擾行為，包括向員工提供適當培訓、認識殘疾歧視條例的保障和應用、提醒他們守法的重要。否則，根據殘疾歧視條例，除了僱員要為其所做的行為負上個人責任，不論僱主是否知悉或批准牽涉的行為，僱主亦可能要為僱員違法行為負上轉承責任。

就近日事件，平機會已與飲食業界聯繫，安排透過講座及培訓加強對飲食業管理層和前線員工的培訓，以及加深他們認識殘疾者的需要及殘疾歧視條例給予的保障，避免做出違法行為，並為有不同需要的人提供更適切服務。

構建整體全民通達環境

除了餐飲服務，市民生活的其他環節也需要暢通易達。通達設施不止為殘疾者提供便利，還讓不同年齡、不同需要的人都可以獨立自主出入，平等參與社會各項活動。面對本地人口急速老化，市民對暢通易達環境的需要變得更迫切。

去年10月平機會推出《如何支援殘疾人士——餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，以服務有不同需要的顧客。該指南涵蓋由進入食肆、點餐以至用膳環境的環節，並且向飲食業界提供設計規定，及食肆可採納的良好常規，為顧客建立兼容通達的用膳環境和餐飲服務。同年11月平機會又舉辦了「在餐飲服務中應用無障礙科技」研討會，鼓勵餐飲業界引進無障礙科技及實現數碼共融。

為鼓勵本港不同處所採納通用設計，及進一步推動通達環境和設施，我們在今年2月推出了全港首個「通用設計嘉許計劃」，以表揚在採納通用設計方面有傑出表現的機構。這計劃的嘉許典禮已在本月初舉行，獲嘉許的機構包括69個商場、62家食肆和92個辦公大樓及辦公室（名單載於平機會網站）。我們期望被嘉許的處所，能夠成為業界良好典範，推動其他機構開展或繼續提升暢通易達程度，進一步改善本港通達環境和設施。

構建一個通達共融、沒有歧視的社會，除了要有暢通無礙的建築和數碼環境，還需要尊重包容的服務和態度。平機會除了繼續向市民推廣關愛共融意識，加強與餐飲業界及其他界別合作，培訓員工服務有殘疾及有不同需要的顧客，亦會繼續向大眾及不同界別推動通用設計，讓尊重、包容、關愛的價值植根社會，攜手構建無障礙及暢通易達的香港，讓全港市民最終都能夠受惠。

作者是平等機會委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林美秀]