明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳智傑

陳智傑：全球城市在新冷戰下的命運

【明報文章】自1980年代全球化浪潮興起以來，全球城市（global cities）漸漸崛起，成為經濟、文化和科技交流的重要樞紐。由上世紀末至本世紀初，全球城市之間的互動，令國界時而模糊起來：資金、商品、知識和人員流動，促進了全球經濟的繁榮。不少城市憑藉其獨特地理位置、豐富人力資源和良好基礎設施，吸引了大量外資，成為全球化的受益者。

然而隨着「去全球化」趨勢興起，世界政經格局正在形成不同勢力板塊。這些全球城市過去依賴的成功因素，正面臨前所未有的考驗。

全球化帶來的人口流動、貨物流動、資本流動、知識流動及大數據流動，形成了一個龐大而多層次的全球網絡。在這個網絡中，能夠有效融入各類流動的國家、組織和個人，其發展潛力和競爭力將顯著提升。對城市而言，這意味着必須積極參與全球化進程，以吸引人才、資金和技術。

全球城市的共同特質

過去幾十年裏，一些城市憑藉其開放政策和良好商業環境，成功吸引大量外資和高技能人才，成為全球經濟的重要驅動力。

全球城市的發展雖各具特色，但它們卻擁有幾項共同特質，使其在全球經濟中佔據重要地位。首先，這些城市通常是地域總部經濟的核心，吸引了大量跨國企業在此設立辦事處或總部，形成強大的商業集聚效應。

其次，全球城市擁有密集而齊全的融資及商業網絡。金融機構、投資公司和創業孵化器等各類資本市場相互交織，為企業提供豐富的資金來源。高新科技的重要市場及研發基地，也在這些城市中蓬勃發展，促進了創新與技術轉移。

最後，全球城市能夠包容多元價值觀和背景的人才。這些人才不僅來自不同國家，還擁有各種專業技能和文化視角，為城市的創新和發展注入活力。

這些共同特質的實現，得益於自1980年代以來全球化背景的推動。冷戰結束後，東西方之間的政治隔閡逐漸消散，人流、物流、資金流和知識流得以自由流動，為全球城市的繁榮奠定基礎。

在這一過程中，「大市場，小政府」理念成為主流價值，各國紛紛推動貿易自由化和市場開放，以促進經濟增長。自由市場運作的認同，使企業能夠在更廣泛範圍內尋找商機和合作伙伴，進一步強化了全球城市作為經濟樞紐的地位。因此，在全球化浪潮中，這些城市不僅成為資源配置中心，也成為創新與競爭的重要舞台。

「去全球化」範式轉移

開放型城市面對大挑戰

然而在新冷戰背景下，各國對外政策日益保護主義化，全球城市面對着如何保持競爭力的新考驗，特別是在科技領域：中美之間的科技競爭，使許多經濟體系不得不重新思考其創新策略與發展方向。由於地緣政治的不確定性，許多企業也開始重新評估其全球佈局，以降低風險。

在這樣的大環境下，一些依賴外部市場和資源的城市面臨生存壓力，原本穩定的經濟模式開始動搖。這些經濟體系可能因為貿易壁壘而失去重要的供應鏈，或因為外資撤出而導致增長放緩。

「去全球化」及國際政治的「新冷戰」，將會是持續多年的範式轉移，這對開放型的城市經濟體構成重大挑戰。過去，這些城市經常依賴傳統的經濟周期模式來調控宏觀經濟，但在當前全球環境中，這種做法已不再適用。若仍抱有以財政儲備支撐幾年的想法，並期望外資、賣地收入及經濟增長會自動回流，則顯然是脫離現實的幻想。

面對不斷變化的國際形勢，開放型全球城市必須採取更積極的策略來開源節流，並宣示財政紀律的決心——特別是香港，更需警惕國際投機者及外國政治人物對聯繫匯率這根「定海神針」的非分之想。唯有如此，才能夠穩住經濟基礎，讓香港繼續在內地經濟與國際社會之間發揮關鍵聯繫作用。

香港應繼續努力當好全球城市

在大國及政治聯盟之間的角力中，作為開放型城市經濟體的香港特區，應更充分發揮一國兩制優勢，與各國主要城市和各種全球人才網絡保持緊密連繫。這種「城市對城市」和「人才網絡對人才網絡」的關係，不僅能夠促進經濟合作，也能在國際地緣政治風險下保持一個城市在全球網絡中的韌性（resilience）。

在國際新冷戰的背景下，香港面對着諸多挑戰，但仍應繼續努力當好一個全球城市，並在一國兩制框架下，充當連結世界不同主要城市及人才網絡的特別行政區。保持香港在全球資金、商品、知識、人員和數據流中的主要地位，不僅有利於香港自身經濟發展，也能夠促進國家整體利益。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]

上 / 下一篇新聞