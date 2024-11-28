陳智傑：全球城市在新冷戰下的命運

然而隨着「去全球化」趨勢興起，世界政經格局正在形成不同勢力板塊。這些全球城市過去依賴的成功因素，正面臨前所未有的考驗。

全球化帶來的人口流動、貨物流動、資本流動、知識流動及大數據流動，形成了一個龐大而多層次的全球網絡。在這個網絡中，能夠有效融入各類流動的國家、組織和個人，其發展潛力和競爭力將顯著提升。對城市而言，這意味着必須積極參與全球化進程，以吸引人才、資金和技術。

全球城市的共同特質

過去幾十年裏，一些城市憑藉其開放政策和良好商業環境，成功吸引大量外資和高技能人才，成為全球經濟的重要驅動力。

全球城市的發展雖各具特色，但它們卻擁有幾項共同特質，使其在全球經濟中佔據重要地位。首先，這些城市通常是地域總部經濟的核心，吸引了大量跨國企業在此設立辦事處或總部，形成強大的商業集聚效應。

其次，全球城市擁有密集而齊全的融資及商業網絡。金融機構、投資公司和創業孵化器等各類資本市場相互交織，為企業提供豐富的資金來源。高新科技的重要市場及研發基地，也在這些城市中蓬勃發展，促進了創新與技術轉移。

最後，全球城市能夠包容多元價值觀和背景的人才。這些人才不僅來自不同國家，還擁有各種專業技能和文化視角，為城市的創新和發展注入活力。

這些共同特質的實現，得益於自1980年代以來全球化背景的推動。冷戰結束後，東西方之間的政治隔閡逐漸消散，人流、物流、資金流和知識流得以自由流動，為全球城市的繁榮奠定基礎。

在這一過程中，「大市場，小政府」理念成為主流價值，各國紛紛推動貿易自由化和市場開放，以促進經濟增長。自由市場運作的認同，使企業能夠在更廣泛範圍內尋找商機和合作伙伴，進一步強化了全球城市作為經濟樞紐的地位。因此，在全球化浪潮中，這些城市不僅成為資源配置中心，也成為創新與競爭的重要舞台。

「去全球化」範式轉移

開放型城市面對大挑戰

然而在新冷戰背景下，各國對外政策日益保護主義化，全球城市面對着如何保持競爭力的新考驗，特別是在科技領域：中美之間的科技競爭，使許多經濟體系不得不重新思考其創新策略與發展方向。由於地緣政治的不確定性，許多企業也開始重新評估其全球佈局，以降低風險。

在這樣的大環境下，一些依賴外部市場和資源的城市面臨生存壓力，原本穩定的經濟模式開始動搖。這些經濟體系可能因為貿易壁壘而失去重要的供應鏈，或因為外資撤出而導致增長放緩。

「去全球化」及國際政治的「新冷戰」，將會是持續多年的範式轉移，這對開放型的城市經濟體構成重大挑戰。過去，這些城市經常依賴傳統的經濟周期模式來調控宏觀經濟，但在當前全球環境中，這種做法已不再適用。若仍抱有以財政儲備支撐幾年的想法，並期望外資、賣地收入及經濟增長會自動回流，則顯然是脫離現實的幻想。

面對不斷變化的國際形勢，開放型全球城市必須採取更積極的策略來開源節流，並宣示財政紀律的決心——特別是香港，更需警惕國際投機者及外國政治人物對聯繫匯率這根「定海神針」的非分之想。唯有如此，才能夠穩住經濟基礎，讓香港繼續在內地經濟與國際社會之間發揮關鍵聯繫作用。

香港應繼續努力當好全球城市

在大國及政治聯盟之間的角力中，作為開放型城市經濟體的香港特區，應更充分發揮一國兩制優勢，與各國主要城市和各種全球人才網絡保持緊密連繫。這種「城市對城市」和「人才網絡對人才網絡」的關係，不僅能夠促進經濟合作，也能在國際地緣政治風險下保持一個城市在全球網絡中的韌性（resilience）。

在國際新冷戰的背景下，香港面對着諸多挑戰，但仍應繼續努力當好一個全球城市，並在一國兩制框架下，充當連結世界不同主要城市及人才網絡的特別行政區。保持香港在全球資金、商品、知識、人員和數據流中的主要地位，不僅有利於香港自身經濟發展，也能夠促進國家整體利益。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]