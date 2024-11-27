劉銳紹：春花秋月知多少 往事回首月明中——從人大法工委副主任張勇講話看「愛國者治港」

（1）「愛國者」關鍵是如何界定標準

──張勇的講話內容，有他的角度，原則上我也不否定。例如他引述鄧小平的話，認為不是所有人都能夠治港，要愛國者治港。這個說法，在2004年全國人大常委會時任副秘書長喬曉陽來港時也講過（當年正值2003年「七一大遊行」之後，北京研究形勢後，安排喬曉陽來港解說中央的觀點）。可見，「愛國者治港」的概念早已有之，並不新鮮。

不過，「愛國者」的定義如何界定？才是關鍵。在1980年代中英會談香港前途前後，民主派是最早歡迎回歸的一群；他們提出的「民主回歸」，也得到北京讚賞。在《中英聯合聲明》公布之前，民主派人士已應邀和自發組織各種交流團及講學團到內地去，都被視為愛國者的愛國行動。同一期間，很多今天的建制派人士還不斷向外國游說，不要把香港「交還」中國。

隨着時間推移，回歸後繼續諍言和按「兩制」內涵行事的民主派，紛紛被戴上「不愛國」的帽子；相反，在回歸前被北京批評為「孤臣孽子」的一群，卻成為寵兒，因為他們可以作為「覺今是而昨非」的統戰樣板。很多人都說中國政治有兩條紅線：一是在不同時期、不同政策的紅線，危險不能碰；一是愛國者的紅線，紅彤彤的，要爭着碰。可是，這兩條紅線都是飄忽的，因利害關係而變化。客觀效果就是，真愛國者明哲保身、貞潔引退，或仰天長嘆、啞口無言。

──其中有些值得細說的往事，對今天甚有啟示。全國人大前港區代表廖瑤珠和其父親廖恩德（曾是何香凝的私人醫生）一生愛國，並敢於好言相勸，廖瑤珠更多諫諍之言。香港確定回歸中國後，廖瑤珠最早與民主派（其實是穿針引線的帶領者）到內地交流講學。但後來她的諍言引致部分官員不悅，有一次，新華社香港分社某高層領導對她說：「珠姐，我們什麼都夠照顧你了，不要批評那麼多，好嗎（大意）？」那高官的意思是：人大代表、港事顧問、中資企業的法律事務，很多都想到廖瑤珠，「預她一份」。珠姐很傷心地對我說，如果那些「照顧」是禁言的代價，她寧可不要了。

這反映了官方怎樣看待「愛國者」的價值。利益的「照顧」原來是政治的交換，到今天有沒有改變呢？

──即使鄧小平口中的「愛國者」，也不是眾口一詞講官話的。鄧小平說：「1997年以後……也可以罵共產黨，我們不怕他們罵，共產黨是罵不倒的。」（1984年10月3日〈保持香港的繁榮和穩定〉談話）這是多麼有氣魄和自信的表現哩！

不過，今天的標準轉移了，或說「加料」了。批評要講「態度」，言下之意是要講動機、立場，即先「端正政治姿態」，才看內容，再決定你的內容是否愛國或有建設性。因此，同一類事件，可以有截然不同的結果。同樣是發表言論，同樣是面向國際，但某些言論會被視為「唱衰中國」（一經定性，連建設性的意見也遭否定）；有些拿錢後按中央口徑行事，則是「唱好中國」（錢很快用光就收檔了）。可是，這能說明誰是愛國者嗎？

我引上述事例，不是像有些人說的「老調重彈，心有不甘」，而是舊病沒除、沉痾未癒，新症又起。如何興利除弊，由治及興呢？

（2）張勇再提「愛國者」反映什麼

──簡單而言，這反映官方的強烈願望和要求，要經常提及，才能夠提醒眾人。從另一個角度看，這也反映官方對港人的信心和信任不足，擔心愈講愈沒有效果，才要不斷講。事實上，不單鄧小平的話，連當年喬曉陽專程來港解說的中央精神，也「很快就失效」了。2004年喬曉陽還說過「中央的話語權必須得到充分尊重」，是當時「七大核心內容」之一；但後來發生的事並非北京所想，顯示兩地訴求不同。

內地有意見認為，這是因為「愛國者治港還未得到真正落實」。惟背後的原因不是這麼簡單，而是像前總理溫家寶所說「深層次矛盾尚未得到根本的解決」。所以，只顧強調「愛國者治港」，但凝聚的又不是普羅大眾認同的愛國者，那就肯定事倍功半了。

──另一個反映出來的問題是，北京仍感到有些人不認同「中央治港」，還擔心澳門模式（岑浩輝將成為首名非澳門出生的特首）早晚會在香港出現。所以，張勇強調「港人治港不是指只有港人管治」，「中央也要治港」。但其實時至今日，甚少人否定中央治港的事實，因為這是現實，港人多願意配合，關鍵是怎樣管、管的效果如何而已。

例如，北京認為已給香港足夠的「高度自治」。張勇引用新疆為例，指新疆人大常委會通過的決議，要經中央審批才能實行，惟香港立法會通過的可以立刻生效。張勇又說，香港回歸以來，全國人大常委會對香港報備的法律，從未行使發回法案（再議）的權力，所以這些可作為「高度自治」的事例。

不過港人普遍感到，應有的「高度自治」何止這些？現時立法會已是建制派控制，全國人大會否運用發回權力已無關痛癢。况且，很多「已有」（例如參選權利和集會自由）逐漸變成沒有，是「善治的修正」？還是「自治的弱化」？已經不能全面公開討論。這又如何凝聚普遍意義的愛國者呢？可見，不能選擇單一角度比較。比較就要全面，應拿民眾關注的主要內容作比較。

（3）如何面對和解決困局

──我從來都以積極態度面對困局，努力提出可行性高、操作性強的建議，不管是否被接納。眼前，不妨先弄清楚幾個問題，才能夠思考未來的方向。這些都是我由香港回歸以來一直觀察，但還未有固定答案的問題。如今提出來，讓各方共謀善法。

（一）是否「安定」之後就一定可以繁榮？這個「安定」，包括人心思定之後而得到真正的安心。眼前，官方用其方法達至「安定」，但還未見人心的安定。此外，如今已管治穩定，惟似有政治味道的民事爭議彷彿又風雨欲來。故必須從長計議，有理有利有節。

（二）經濟復蘇和起飛，是否可以帶來民意和民主的寬鬆？記得北京說過，先把經濟搞上去，再談民主建設。過去有一段時候，前者具備了，但後者又未見出現。如今是否可以按比例適當善用時機？

（三）知識和學歷水平提高，是否代表已具備開明的條件？這個問題在此難以開展。如果上述3點已經具備條件，那就不要停留在「春花秋月知多少，往事回首月明中」；如果還未具備，那就在穩定之下努力創造條件吧！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]