蔡彤娟：10萬億元紓困地方債務：減負增信 穩住財政底線

資金規模表明中央政府決心

中國地方債務問題近年逐漸積累，尤其是疫情後財政支出增長，導致債務激增。由於一些地方政府依賴借新還舊，地方債務規模進一步擴張；而地方財政收入和經濟增速放緩，導致償債壓力不斷增加。地方債務問題已成為困擾中國經濟發展的一個重大隱患，尤其是在房地產市場不景氣的背景下，地方政府土地財政難以為繼，更加劇了地方債問題。在此次政策出台前，中國政府已對貨幣政策、財政政策、房地產政策推出了一系列增量安排；對地方債出手，也是出於宏觀政策取向一致性的應有措施。

從政策規模與背景來看，10萬億元資金規模表明了中央政府的決心。這一規模不僅在數量上達到前所未有的水平，也在政策意圖上表明，中央在短期內集中火力幫助地方政府大幅減輕債務負擔，避免由於償債壓力引發系統性的風險。這樣顯著的減負規模，旨在穩住地方財政，避免債務鏈條的斷裂，同時也為地方政府創造一個更寬鬆的財政環境，使其可以更專注於經濟發展與民生建設。

從此次政策的主要措施來看，一是債務置換，政策將通過發行新的低息債券置換現有高息債務，從而降低地方政府融資成本，這可有效減輕利息支出壓力，使地方政府得到更多財政空間；二是中央轉移支付和資金支持，中央財政的直接轉移支付可幫助地方政府彌補財力缺口，減緩短期償債需求；三是再融資工具的使用，允許地方政府通過發新債的形式償還舊債，從而逐步壓縮債務增長規模，幫助地方政府平穩過渡。

從政策可能帶來的影響來看，首先，10萬億元的紓困規模將有力緩解地方財政壓力。這一政策將顯著減輕地方政府的利息支出壓力，使其財政支出結構得到優化。隨着利息負擔降低，地方政府可以將更多資源用於經濟建設和民生服務，進而為地方經濟增長釋放空間。這一財政減壓，將特別有助於高負債地區的經濟恢復和發展。

傳遞明確政策信號

其次，降低債務違約風險，防範系統性的金融風險。通過實施債務置換、引入再融資工具，及發行低息債券，地方政府能夠穩妥地處理即將到期的高息債務，有效降低債務違約風險。地方政府將有機會在確保債務可控的前提下調整債務結構，從而降低可能引發金融系統性風險的潛在隱患。

再者，有利於增強市場信心。透明、系統化的債務化解方案，也將帶來市場信心的提升。隨着地方政府償債能力改善，投資者的疑慮將有所緩解，這將利好金融市場穩定和經濟發展預期。同時，這種政策傳遞出明確信號，使市場更加相信地方政府在債務壓力下，依然具備穩健的財務管理能力和中央政府的支持，從而形成良性循環，有助未來地方融資渠道的優化。

料地方政府將受更嚴格財政監管

然而此次政策的出台，並不意味着放鬆對地方政府的債務管理，而是要求地方政府優化支出結構，防範借新債、形成隱性債務的問題。這意味着政策在「輸血」的同時，也將提高「造血」能力的要求。為防止地方債務再次膨脹，預計未來地方政府將受到更嚴格的財政監管，可能包括對融資平台和地方政府隱性債務的進一步清理及監督。

當然，也不能指望10萬億元規模就能夠一勞永逸解決中國累積已久的地方債問題。一方面，由於不同地區財政狀况和債務結構差異，10萬億元規模的化解政策，在一些債務壓力較大的地區可能還需更細化的措施。另一方面，地方政府的短期財政壓力仍然存在。雖然置換債務和轉移支付能夠緩解地方債務問題，但如果經濟增長未能有效提升，債務壓力可能仍然難以根本緩解。此外，政策的持續性很關鍵。若未來地方政府沒有相應的債務管理措施，可能形成依賴中央化解的慣性，進一步刺激地方債務增長。

此次10萬億元化解地方債務增量的政策，是為了防範地方債務風險、穩定地方財政和經濟的重要舉措。通過降低利息負擔、債務置換和轉移支付，政策將短期內有效緩解地方債務壓力。然而從長效來看，這一政策的成功，依賴於地方政府的財政自律與結構優化能力，以及中央在政策監管上的執行力。

作者是中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任、研究員

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[蔡彤娟]