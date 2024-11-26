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2024年11月26日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：旅遊大變局 ／文：袁彌昌
聞風筆動：修訂《版權條例》回應AI 版權商反對豁免建議 ／文：李先知
阮穎嫻：是誰向香港電影宣戰
蔡彤娟：10萬億元紓困地方債務：減負增信 穩住財政底線
歐陽五：動盪世界裏 中國如何立己達人
黎慧雯：不能單靠融資推動市區更新 創造土地資源方為上策
筆陣：旅遊大變局 ／文：袁彌昌
【明報文章】上周六是日本的勤勞感謝之日。新宿、銀座等旅遊旺區水泄不通，街道變成行人專用區後仍滿街是人，難怪東京被美國雜誌列為「避遊景點」。
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筆陣：旅遊大變局 ／文：袁彌昌
聞風筆動：修訂《版權條例》回應AI 版權商反對豁免建議 ／文：李先知
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